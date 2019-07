Le promoteur immobilier chinois Country Garden apparaît sur la liste Fortune Global 500 pour la troisième année consécutive

Fortune Global 500 est une autorité réputée en matière de classement de sociétés internationales sur la base des produits d'exploitation. La compilation fait état des plus récentes tendances de développement au sein des plus grandes entreprises de la planète.

Les sociétés chinoises dominent, alors que 129 d'entre elles réclament une place sur la liste, dépassant leurs homologues américaines (121 inscriptions). Sinopec, PetroChina et State Grid Corporation of China ont été les trois sociétés chinoises offrant le meilleur rendement, démontrant que malgré la stagnation que connaît l'économie mondiale, la Chine maintient une croissance stable, soutenue par les réussites exceptionnelles des firmes établies dans ce pays.

En dépit de la récession sévissant dans l'ensemble du marché chinois de l'immobilier au deuxième semestre de l'an dernier et d'une série de politiques mises en place pour freiner le marché, les promoteurs immobiliers chinois ont dévoilé des résultats financiers exceptionnels. Cinq sociétés immobilières se sont taillé une place sur la liste, les mêmes année après année, avec deux sociétés figurant parmi les 200 premières, ce qui est du jamais vu. Country Garden (02007.HK) a publié des recettes de l'ordre de 57,3087 milliards $ US, soit une hausse en glissement annuel de 70,7 pour cent. La firme a grimpé à la 177e place en 2019, catapultée de 176 rangs en comparaison à l'an dernier, soit la plus forte hausse de toutes les sociétés de la liste. Cette année marque la venue de Country Garden sur la liste pour la troisième année consécutive depuis qu'elle a été incluse sur celle-ci pour la première fois en 2017, ce qui témoigne des améliorations rapides ayant eu lieu en matière de robustesse et de taille.

Classements de Country Garden sur la liste Fortune Global 500

Année Rang Hausse 2017 (première apparition sur la liste) 467 - 2018 353 114 2019 177 176

Source : Liste Fortune Global 500

La croissance de Country Garden sur les plans des recettes et des bénéfices est demeurée vigoureuse en 2018. Selon l'état financier 2018, les ventes contractuelles de la société ont grimpé de 31,25 pour cent en glissement annuel, atteignant 501,88 milliards de yuans, alors que les recettes ont avancé de 67,1 pour cent, à 379,08 milliards de yuans. Le bénéfice net s'est élevé à 48,54 milliards de yuans, augmentant à 68,8 pour cent, alors que le profit net attribuable aux actionnaires s'est établi à 34,62 milliards de yuans, atteignant 32,8 pour cent.

Le plus important promoteur immobilier chinois a enregistré des ventes de 281,95 milliards de yuans lors du premier semestre de 2019, poursuivant son solide élan de croissance. Au début de l'année 2019, la société a annoncé de nouveaux plans afin de devenir un fournisseur complet de haute technologie pour les solutions visant le mode de vie, l'immobilier, l'agriculture moderne et la robotique étant ciblés comme les trois activités commerciales fondamentales, dans le but de créer un monde meilleur répondant aux demandes du marché et aux tendances de développement, qui se transforment.

Country Garden est devenue l'une des composantes des indices FTSE China 50, Hang Seng China 25 et MSCI Global Standard. La firme a aussi été intégrée aux indices Hang Seng Composite, Hang Seng Mainland 100 et Hang Seng China Enterprises, démontrant que la croissance de sa taille de même que sa grande rentabilité et son potentiel de croissance prometteur sont reconnus par les investisseurs institutionnels. Country Garden obtient une cote « BBB- » auprès de Fitch, « BB+ » selon S&P et « Ba1 » chez Moody's (perspectives stables), lesquelles témoignent à l'évidence que les trois agences internationales de notation du crédit faisant autorité en la matière sont confiantes dans l'avenir de l'entreprise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/950722/Country_Garden_Holdings.jpg

SOURCE Country Garden Holdings

