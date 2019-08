Le promoteur de l'aérodrome SRA prend acte des préoccupations du Ministre des transports du Canada Marc Garneau

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Le promoteur a reçu le 30 août en matinée une lettre de l'Honorable Marc Garneau, Ministre des Transport indiquant sa décision de la prise d'un arrêté ministériel en vertu de l'article 4.32 de la Loi sur l'aéronautique sur la base de l'intérêt public. Cette décision fait suite à une consultation - aérodrome tenue entre juin et août 2019, au dépôt d'un rapport sommaire le 13 août 2019 et à une revue du projet par le Ministre.

Le promoteur prendra donc le temps nécessaire pour évaluer les options disponibles relativement au projet d'aérodrome SRA et pour prendre la meilleure décision dans l'intérêt de toutes les parties intéressées. Le promoteur réaffirme sa volonté de construire un aérodrome dans le respect des lois et règlements applicables et dans un esprit de minimiser les impacts dans le milieu sur une base rigoureuse et objective.

11316753 Canada Association est un regroupement d'investisseurs et le promoteur privé de l'aménagement de l'aérodrome SRA dans la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan en bordure de l'autoroute 25 au nord de Mascouche. L'aménagement de l'aérodrome est devenu nécessaire après la fermeture de l'aéroport de Mascouche et des ententes sur la relocalisation de ses activités aéronautiques privées et commerciales. Des investissements d'environ sept millions de dollars pour les infrastructures aéroportuaires sont prévus.

