Le prolongement de la ligne bleue répondra à un besoin prioritaire et contribuera à la relance de l'Est de Montréal

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, en compagnie de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal du Québec, Chantal Rouleau, ainsi que de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, d'un investissement de 1,3 milliard de dollars par le gouvernement du Canada afin de réaliser les travaux de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

« Le prolongement de la ligne bleue compte depuis de nombreuses années parmi les demandes du milieu des affaires. La somme de 1,3 milliard de dollars annoncée aujourd'hui vient concrétiser l'engagement pris l'an dernier par le gouvernement fédéral. Une fois achevé, ce projet permettra d'améliorer la fluidité du transport des personnes et de renforcer la compétitivité des entreprises de la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La congestion routière coûte annuellement plus de 4,2 milliards de dollars aux contribuables de la grande région de Montréal. Le développement itératif du transport collectif dans le cadre d'une vision intégrée peut agir comme un important levier de développement économique. L'expansion du métro aura une incidence majeure sur la relance de l'Est de Montréal, un secteur prioritaire au potentiel immense. Cette annonce marque une étape importante en vue du début des travaux, prévu en 2021. Nous félicitons les gouvernements du Canada et du Québec, qui reconnaissent ainsi les priorités de la métropole et s'engagent à accélérer la réalisation du projet », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

