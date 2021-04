Aujourd'hui, ROYALE® versera une contribution égale aux dons faits à plus de 100 refuges canadiens dans le cadre de sa Foire aux animaux virtuelle.

TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - Cela fait plus d'un an maintenant que les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre passent plus de temps à la maison. Nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les animaux de compagnie pour leur procurer joie et réconfort et combler en partie le vide laissé par notre capacité limitée de socialiser en raison de la pandémie.

Si vous avez remarqué l'arrivée d'un plus grand nombre de chiots et de chatons dans les foyers de vos amis durant la pandémie, vous n'êtes pas les seuls! Un récent sondage mené par ROYALE® a révélé qu'un nombre impressionnant de Canadiens, soit 1 sur 6 (16 %), ont accueilli un chat ou un chien au sein de leur famille depuis le début de la pandémie. Parmi ceux-ci :

Près du tiers (31 %) se sont procuré un animal parce qu'ils se sentaient seuls durant la pandémie et pensaient que sa présence serait bénéfique.

Plus de la moitié (56 %) ont accueilli un animal pour avoir de la compagnie, pour eux-mêmes ou leur famille.

Plus de la moitié (52 %) ont voulu offrir à un animal délaissé un foyer permanent.

Toujours selon le sondage, 96 % des Canadiennes et Canadiens conviennent que les animaux de compagnie sont une source de joie pour une famille, et 97 % considèrent que les animaux apportent une présence réconfortante. C'est pourquoi Royale reprend, pour une deuxième année, le Projet un abri pour chaque amiMC. Cette année toutefois, ROYALE entend faire encore plus pour les animaux délaissés en quête d'un foyer permanent en accueillant plus de 100 refuges partenaires d'un bout à l'autre du pays dans le cadre de la seconde édition du Projet un abri pour chaque ami!

Le lancement de la campagne aujourd'hui coïncide avec la Journée nationale de l'adoption des animaux en refuge, et les Canadiennes et Canadiens peuvent soutenir cette cause en faisant un don à un refuge de leur localité. Aujourd'hui seulement, lorsque les Canadiens font un don sur le site royale.ca/ami, ROYALE verse une contribution équivalente, jusqu'à concurrence de 500 $ par organisation partenaire.

« Le Projet un abri pour chaque ami de ROYALE a reçu un accueil formidable dans le cadre de sa première année d'existence en 2020, ROYALE® ayant versé plus de 100 000 $ aux refuges partenaires pour les aider à trouver un foyer permanent aux animaux qu'ils ont recueillis », a déclaré Jim Schedler, vice-président du marketing chez Les Produits de consommation Irving. « Royale contribue fièrement et depuis longtemps au bien-être des familles canadiennes et à la salubrité de leur foyer, et le Projet un abri pour chaque ami prolonge cet engagement. Tout comme chaque pièce a sa touche ROYALE®, nous voulons maintenant trouver un abri pour chaque ami. »

Dans le cadre de l'édition du Projet un abri pour chaque ami 2021, ROYALE a aussi diffusé en ligne une nouvelle série de vidéos mettant en scène cinq adorables animaux de compagnie qui, par leur présence, ont fait la joie de leur famille adoptive. Ces vidéos visent à sensibiliser le public à la nécessité de trouver un foyer permanent aux animaux de compagnie canadiens délaissés et renforcent l'engagement pris par ROYALE® de soutenir les refuges pour animaux du pays.

Pour visionner ces touchantes vidéos ou vous renseigner davantage sur la façon dont le Projet un abri pour chaque ami de ROYALE soutient les refuges pour animaux au Canada, visitez royale.ca/ami .

Méthodologie du sondage Omnibus pour ROYALE® :

Du 9 avril au 11 avril 2021, un sondage en ligne a été mené auprès de 1 521 adultes choisis au hasard (dont 230 avait accueilli un chat ou un chien dans leur foyer durant la pandémie) qui sont membres de La Voix Maru Canada. Le sondage a été effectué par Maru/Blue . À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille a une marge d'erreur (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) estimée à +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du genre et de la région (et, au Québec, de la langue) afin de correspondre à la population, selon les données de recensement du Canada, ceci afin que l'échantillon soit représentatif de l'ensemble de la population adulte au Canada.

