LE PROJET MÉTAMORPHOSE DU DISTRICT CENTRAL - LA PRAIRIE LOUVAIN

MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - Au terme de 5 ans de travail, planification et collaboration, la Société de développement commercial (SDC) District Central annonce aujourd'hui la création d'un tout nouvel espace qui deviendra le cœur et la signature du District Central dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville : La Prairie Louvain, un projet d'envergure par sa monumentalité.

« Ce projet transitoire et durable vise à accroître l'attractivité du quartier District Central, grâce à la création d'espace, de verdure, mais surtout de rassemblement pour les milieux d'affaires et de vie, souligne Hélène Veilleux, directrice générale de la SDC District Central.

Située au 50-150 Louvain Ouest, terrain appartenant à la Ville de Montréal, la Prairie Louvain accueillera pour la saison estivale plus de 10 000 tournesols sur 17 498 pi2 qui grandiront tout au long de l'été et qui fleuriront de la mi-août à la fin septembre, moment où une grande récolte sera organisée.

Au total, ce sont 2 sentiers de 139,5 pi de long, recouverts d'un léger éclairage de lumière dans les parcours, auquel la communauté pourra accéder afin de reconnecter avec le territoire. Ouverte à tous, La Prairie Louvain sera un lieu de rassemblement où des événements et des initiatives visant à réunir et connecter les entreprises, artisans et résidents du quartier seront organisés durant tout l'été.

La mixité des usages, le secret d'un urbanisme durable

Le projet Métamorphose est le fruit de longs efforts de concertation et de mobilisation de la SDC District Central sur les besoins réels des entreprises, artisans et résidents du quartier.

Dans l'optique de passer des idées aux actions, le District Central s'est doté d'un plan d'intervention 2023-2028 qui sert aujourd'hui de levier à sa requalification urbaine, d'un secteur industriel à un quartier d'affaires. La Prairie Louvain, qui représente le plus gros investissement financier pour un seul projet à ce jour pour la SDC, répond aux trois grands niveaux d'interventions soulignés dans le plan - paysagers (de verdissement), urbains (mobilier) et signalétiques.

Il suffit d'une seule graine qui germe pour enrichir tout un écosystème.

La Prairie Louvain est une démonstration d'un écosystème qui travaille ensemble. En effet, le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB), grâce au soutien de la Ville de Montréal dans le cadre du programme Montréal en commun, a pu mettre sur pied la création d'une serre urbaine laquelle accueille actuellement les semis de tournesol et permettra à terme de soutenir des projets de développement local. Sans oublier, la collaboration avec Îlot 84, producteur délégué pour La Prairie Louvain, responsable d'animer et gérer l'espace éphémère, Esplanade Louvain, à proximité du champ, et finalement, l'apport de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la gracieuseté du bail notamment.

« Nous sommes fiers de participer à ce projet structurant et mobilisateur pour le quartier à travers notre expertise en agriculture urbaine et ce, tant d'un point de vue technique que social, mentionne Jean-Philippe Vermette, directeur intervention et politiques publiques au Laboratoire sur l'agriculture urbaine. Notre contribution à La Prairie Louvain consiste en l'entretien du champ de tournesols et en l'implantation d'une serre valorisant la chaleur du compost de la Centrale agricole afin d'accueillir une production de légumes à l'année.»

La Prairie Louvain n'est que le début, l'intention est de faire plus d'un champ au cours des prochaines années. « Pour la SDC, d'autres interventions du projet Métamorphose sont à prévoir sur le territoire et toutes les parties prenantes, privées et publiques, devront y travailler, réitère Hélène Veilleux. Des interventions qui, d'une part, font appel à la monumentalité du District Central en plus d'évoquer sa productivité, sa résilience et sa capacité à se régénérer. D'autre part, pour amener les gens à s'unir, à créer des lieux attractifs, à les faire exister et les faire vivre ensemble. »

Déjà depuis la création de la SDC, on enregistre en 2023 un taux d'occupation de 84 %, le plus élevé depuis 2017. Le nombre d'entreprises sur le territoire est passé de 1 781 à 1 898, soit une augmentation de 7 % entre 2017 et 2023.

La Prairie Louvain a été financée par la SDC District Central, Tourisme Montréal et YUL Aéroport Montréal Trudeau. Pour en savoir plus, visitez le https://metamorphose.district-central.ca/.

Citation

« YUL Aéroport Montréal Trudeau est ancré dans la communauté montréalaise, nous sommes donc fiers de nous associer au projet Métamorphose du District Central. Il s'agit d'un projet durable qui contribuera tant à la biodiversité qu'à l'attraction des touristes dans ce secteur à redécouvrir de la Métropole et qui sera visible, même des airs », a déclaré M. Martin Massé, vice-président Développement durable.

« Pour Tourisme Montréal, le projet de La Prairie Louvain s'inscrit dans une ambition plus grande, soit celle de favoriser la cohabitation harmonieuse entre la population locale et les visiteurs. Ces tournesols viendront verdir la destination, tout en contribuant à la mise en valeur du tourisme dans les quartiers montréalais. Ce projet s'inscrit dans notre vision du développement touristique, et nous avons très hâte de voir fleurir la Prairie Louvain !» - Yves Lalumière, Président-directeur général de Tourisme Montréal

À propos de la SDC District Central

La Société de développement commercial (SDC) District Central est le catalyseur et le porte-voix du monde des affaires d'Ahuntsic-Cartierville. Elle représente la force d'action de quelque 2 000 chefs d'entreprises regroupés pour développer un secteur à haut potentiel économique, urbain et humain. Sa mission est claire : redonner un nouveau souffle à ce quartier légendaire, le faire rayonner et le propulser au sommet de la scène économique de Montréal. Avec un territoire de 3km2, le District Central, est le 4e pôle d'emplois en importance à Montréal avec ses 25 000 travailleurs regroupés autour de trois axes d'affaires : design, manufacture urbaine et technologie.

