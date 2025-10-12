HANGZHOU, Chine, 12 octobre 2025 /CNW/ - Le développement de LOTUS a fait ses débuts mondiaux à Hangzhou le 10 octobre 2025. Dépassant les frontières géographiques, le projet redéfinit l'immobilier haut de gamme dans diverses destinations sur le thème olympique en intégrant une valeur émotionnelle à son identité architecturale, créant un nouveau point d'intérêt dans les grandes villes du monde.

Grâce à son emplacement exceptionnel et à sa résonance émotionnelle, LOTUS transforme chaque fenêtre en un portail reliant les résidents au monde, offrant une vision orientale d'un mode de vie raffiné aux élites mondiales. Situé dans le centre sportif olympique de Hangzhou et développé par le Zhong An Group, LOTUS surplombe le fleuve Qiantang, fait face au complexe Sun-Moon et offre des vues sur les stades des jeux asiatiques Big Lotus et Small Lotus, formant ensemble un panorama de classe mondiale. En tant qu'artère clé au sein du paysage urbain mondial, il allie des équipements de classe mondiale et des ressources de luxe, positionnant Hangzhou de façon plus visible sur la scène internationale.

LOTUS, en collaboration avec des partenaires de marque mondiaux, y compris l'hôtel W prévu, forme un complexe vertical à usage mixte de près de 900 000 mètres carrés : l'International Office Center (IOC). Avec des commodités exclusives comme des restaurants étoilés par Michelin, des clubs infonuagiques, des salons aériens et des piscines à débordement sous un ciel étoilé, il établit un environnement complet de vie de luxe et de connexions émotionnelles pour les élites mondiales. LOTUS est une collaboration entre trois grandes entreprises d'architecture de stature internationale. Certaines résidences offrent une vue sur le stade du Lotus Bowl (sous réserve de l'aménagement final des unités) et sont soigneusement conçues pour constituer des actifs émotionnels sur le thème olympique pour une surface brute allant approximativement de 60 à 180 mètres carrés. Le savoir-faire raffiné et les systèmes intelligents intégrés jettent les bases de l'espace habitable, qui établit un équilibre entre les zones partagées et les intérieurs privés et enrichit la vie quotidienne dans des environnements inspirés par l'art.

Tous les yeux sont tournés vers Hangzhou. En cette ère déterminante, LOTUS invite les personnes averties à découvrir ce qui fait tout son charme, à nul autre pareil.

