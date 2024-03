Publication d'un outil pour aider à construire des lieux de travail plus résilients et inclusifs qui soutiennent les femmes pendant les périodes de crise ou d'instabilité.

TORONTO, le 5 mars 2024 /CNW/ - En prévision de la Journée internationale des femmes et de la quête collective pour un monde plus inclusif pour les femmes, le Réseau Canada du Pacte mondial de l'ONU a publié aujourd'hui les résultats d'un projet récent qui a révélé que les crises sont genrées. Le projet « Accélérer le changement systémique » a mis en évidence des failles au Canada, incluant des barrières basées sur le genre et systémiques qui entravent la capacité des femmes à répondre efficacement aux crises qui les affectent de manière disproportionnée.

« Accélérer le changement systémique a révélé que les femmes canadiennes étaient confrontées à un triple fardeau pendant la pandémie de COVID-19 ; elles devaient assumer des tâches reproductives, productives et émotionnelles. En plus d'équilibrer leur emploi, les soins aux enfants non rémunérés et les responsabilités domestiques, elles devaient gérer la charge émotionnelle qui accompagnait les attentes accrues d'être naturellement empathiques envers les collègues, les amis, la famille et la communauté », déclare Elizabeth Dove, directrice exécutive du Réseau Canada du Pacte mondial de l'ONU. « Alors que les périodes d'instabilité deviennent notre nouvelle norme, il est non seulement juste moralement, mais également sensé pratiquement de soutenir les femmes sur le lieu de travail, car leurs contributions sont essentielles pour forger des équipes, des lieux de travail et des sociétés résilients et adaptables. »

Financé par Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC), le projet « Accélérer le changement systémique : Plaidoyer pour un leadership en faveur de l'égalité des genres pour une reprise durable » a été mené par le Réseau Canada du Pacte mondial de l'ONU de septembre 2021 à février 2024. Le projet a exposé des défis basés sur le genre et systémiques qui ont entravé l'autonomisation économique des femmes et leur participation égale dans la main-d'œuvre, y compris :

Les femmes canadiennes et les individus de divers genres, en particulier ceux qui subissent des inégalités croisées basées sur la race, la classe, le handicap, l'éducation et le statut migratoire ou d'immigration, ont été affectés de manière disproportionnée par la pandémie.

Les femmes en positions de leadership avaient l'impression de ne pas être perçues comme de « véritables » dirigeantes, ce qui souligne une croyance genrée selon laquelle les femmes ne possèdent pas de caractéristiques de leadership innées.

De nombreuses femmes ressentaient la pression d'être excessivement empathiques, soutenantes et accommodantes envers les besoins des autres pendant la pandémie, car elles étaient considérées comme possédant naturellement ces traits. En conséquence, il y avait une attente amplifiée pour que les femmes assument la charge du travail émotionnel sur le lieu de travail en aidant les collègues à faire face à des problèmes personnels. Pour celles en positions de leadership, cette attente a mené à des défis pour équilibrer l'attente d'être très accommodante envers leurs employés tout en maintenant des équipes productives et compétitives.

La pandémie a exacerbé la division genrée des responsabilités en matière de soins aux enfants et des tâches domestiques, augmentant le fardeau sur les femmes pour effectuer un travail non rémunéré, non reconnu et sous-évalué.

Même pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants ou de responsabilités de soins, il y avait une pression de la part des membres de la famille pour effectuer davantage de travail domestique (cuisine, nettoyage, jardinage, gestion du foyer, etc.) en travaillant à distance car elles passaient plus de temps à la maison.

La pandémie a contraint certaines femmes à assumer des responsabilités de soins, telles que s'occuper de membres de la famille âgés, aider à l'éducation à domicile des enfants ou aider des voisins ou des membres de la communauté confrontés à des risques sanitaires accrus.

Les femmes racialisées, immigrantes et nouvelles arrivantes ont été confrontées à des attentes socioculturelles amplifiées de la part de leurs familles et/ou communautés selon lesquelles les femmes devraient s'occuper des tâches domestiques et de soins, même pendant les heures de travail.

Disponible sous forme d'outil pour les entreprises, « Accélérer le changement systémique » contient des données qualitatives et quantitatives sur les impacts genrés de la pandémie, des aperçus et des conseils pour les organisations alors qu'elles continuent à renforcer leurs capacités en matière d'égalité des genres et 20 études de cas d'entreprises canadiennes, fournissant des meilleures pratiques éprouvées sur la façon dont les lieux de travail canadiens peuvent mettre en œuvre des mesures pour aborder les barrières basées sur le genre et construire une plus grande inclusion.

« En prenant des mesures pour garantir une plus grande égalité pour les femmes, les individus non binaires et les groupes systématiquement sous-représentés, les employeurs peuvent construire des lieux de travail et des sociétés plus résilients aux crises », déclare Dove. « À un moment où le monde fait face à un nombre sans précédent de crises, il est impératif que les lieux de travail deviennent plus adaptables et réactifs afin que les femmes puissent répondre efficacement. »

Pour commencer à construire un lieu de travail plus inclusif et résilient, l'outil « Accélérer le changement systémique » est accessible ici.

À propos du Réseau Canada du Pacte mondial de l'ONU

Le Réseau Canada du Pacte mondial de l'ONU est la branche canadienne du Pacte mondial des Nations Unies, soutenant les entreprises canadiennes dans l'adoption de pratiques commerciales durables à travers la collaboration multi-acteurs, le renforcement des capacités et la sensibilisation. Le Réseau encourage les entreprises à aligner leurs stratégies et opérations avec les Dix Principes du Pacte mondial de l'ONU sur les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, tout en avançant les Objectifs de développement durable.

À propos d'Accélérer le changement systémique

Réalisé de septembre 2021 à février 2024, « Accélérer Le Changement Systémique: Les arguments pour un leadership en matière d'égalité des genres pour une reprise durable» a inclus des sessions de consultation confidentielles avec plus de 100 femmes et individus non binaires pour discuter de leur expérience professionnelle et/ou de leur participation sur le marché du travail pendant la pandémie, en collaborant avec des organisations de premier plan pour développer des études de cas présentant les meilleures pratiques qui peuvent être mises à l'échelle, et en réalisant deux séries de tests pilotes du programme du Pacte mondial des Nations Unies, « Target Gender Equality », une initiative de renforcement des capacités qui aide les entreprises à définir et atteindre des objectifs de représentation ambitieux mais réalistes pour les femmes au sein des conseils d'administration et dans les postes de direction.

SOURCE Réseau Canada du Pacte mondial de l'ONU

Renseignements: Contact média : Katherine Clark, [email protected], 416-453-3288