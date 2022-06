Le projet des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec passe à une autre étape

QUÉBEC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce que le projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec passe à une autre étape, celle de l'élaboration du dossier d'affaires. Ce projet revêt une grande importance pour la région puisqu'il permettra d'améliorer les déplacements de l'ensemble des usagers dans le secteur.

Rappelons que ce projet comprend notamment la reconstruction de la majorité des infrastructures du secteur, le réaménagement géométrique du réseau routier et l'ajout d'aménagements paysagers pour mettre en valeur le paysage. De nombreux aménagements pour le transport collectif et actif seront aussi réalisés.

La première étape du projet consistera à mettre en place l'interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis. Un début des travaux en 2023 est visé.

Citation

« Ce projet est important pour notre gouvernement. C'est pourquoi je suis heureux d'annoncer qu'il passe maintenant à l'étape de l'élaboration du dossier d'affaires. Ce projet est bien plus qu'un projet routier, c'est le résultat d'une réflexion intégrée en aménagement et en transport. Il s'inscrit dans une vision à long terme qui vise à repenser la mobilité du secteur et qui a été développée avec nos partenaires. À terme, cet important réaménagement va améliorer la performance du réseau routier, l'efficacité du transport collectif, le confort des adeptes du transport actif et la sécurité de tous les usagers. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le projet en planification vise à :

assurer la conformité des infrastructures au regard des normes en vigueur;



améliorer la sécurité et la fonctionnalité du réseau supérieur;



assurer une interconnexion efficace des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis;



créer des liens sécuritaires et attrayants pour les déplacements actifs;



donner une signature distinctive à l'entrée sud de la Capitale-Nationale par la mise en valeur du paysage;



améliorer les déplacements de l'ensemble des usagers dans le secteur.

La préparation des plans et devis sera amorcée dans les prochaines semaines pour l'interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis.

En parallèle, la conception pour le réaménagement des échangeurs se poursuit, de même que la réalisation de différentes études (environnementale, archéologique, sonore, géotechnique, pédologique, etc.).

Environ 127 000 véhicules circulent sur le pont Pierre-Laporte quotidiennement, ce qui en fait le lien interrives le plus achalandé au Québec parmi tous ceux qui sont sous la responsabilité du Ministère. Sur le pont de Québec, ce sont 33 000 véhicules qui circulent tous les jours.

