Le projet de remplacement du tablier du pont de Québec entre dans une nouvelle phase

QUÉBEC, le 14 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce qu'une nouvelle étape est franchie pour le projet de remplacement du tablier du pont de Québec avec la publication d'un appel d'offres pour la préparation des plans et des devis.

Le projet consiste à remplacer le tablier du pont de Québec (voies routières et piétonnières) sur toute sa longueur, cette structure étant en fin de vie utile. En plus d'assurer la pérennité du tablier du pont et de permettre le maintien d'un lien interrives sécuritaire pour tous les usagers, le projet permettra d'améliorer la fonctionnalité de l'axe du pont de Québec de façon durable.

Citations

« La diffusion de cet appel d'offres témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à l'avancement du projet du pont de Québec. La préparation du projet progresse bien. Nous devrions être en mesure d'annoncer la solution finale qui sera retenue en 2021. Une attention particulière sera également portée afin de conserver le caractère patrimonial de l'ouvrage. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il s'agit d'une excellente nouvelle, car le pont de Québec est un emblème au cœur de la Capitale-Nationale et il permet à environ 30 000 véhicules de traverser le fleuve Saint-Laurent quotidiennement, dont près de 300 autobus. Le projet de remplacement du pont sera planifié afin de limiter les répercussions sur la mobilité à l'échelle régionale. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le pont de Québec est nécessaire aux déplacements entre les deux rives, tant pour les automobilistes et les usagers du transport en commun que pour les cyclistes et piétons. Il est donc indispensable d'entretenir cette infrastructure fiable et sécuritaire. Ces travaux de réfection illustrent la volonté de notre gouvernement d'assurer la mobilité durable des personnes et des marchandises par des voies de transport efficaces. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants

Environ 30 000 véhicules empruntent quotidiennement le pont pour traverser le fleuve Saint-Laurent , dont près de 300 autobus (en semaine). De plus, environ 1 000 déplacements y sont effectués par des piétons et des cyclistes chaque jour en période estivale.

, dont près de 300 autobus (en semaine). De plus, environ 1 000 déplacements y sont effectués par des piétons et des cyclistes chaque jour en période estivale. Le CN est propriétaire du pont de Québec. Le Ministère est toutefois responsable des travaux, de l'entretien et de l'inspection de la voie carrossable et des infrastructures qui la supportent.

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure publique, un processus qui détermine et encadre les mesures requises pour assurer la gestion rigoureuse des projets d'envergure.

Lien connexe

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook .

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724