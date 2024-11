MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - L'architecture du projet Inspire bio innovations s'est distinguée à l'échelle internationale en recevant le titre de Futur projet de bureaux de l'année (Future Office : Project of the Year) lors du prestigieux World Architecture Festival (WAF). L'événement, qui se tenait cette année à Singapour, est mondialement réputé pour les hautes exigences de ses critères de sélection, et pour la qualité exceptionnelle de ses lauréats, tant en matière d'innovation que de design. Le projet, initié par le Groupe Jadco et conçu par NEUF architect(e)s, a également été honoré d'un prix WAFX, catégorie hors-concours, soulignant l'approche novatrice des architectes. Ces derniers ont relevé de multiples défis, tels que la réutilisation d'une infrastructure urbaine abandonnée, l'intégration d'éléments patrimoniaux, la résilience des communautés et l'intégration du développement durable.

World Architecture Festival

Le WAF est, à ce jour, le seul festival rassemblant des architectes de tous les continents pour célébrer les projets les plus avant-gardistes en matière de design, de technologies et de durabilité à travers des distinctions et des séminaires inspirants. Au cœur de l'événement se trouve un programme unique de récompenses décernées en direct par un jury, dans le cadre duquel les concepteurs présentent leur travail devant leurs pairs. L'édition de cette année a reçu près de 1 000 candidatures en provenance de 68 pays, aboutissant à près de 400 finalistes. Parmi les lauréats, un seul était originaire du Québec : la firme NEUF architect(e)s, récompensée pour le projet de réhabilitation de l'Institut thoracique de Montréal.

Déjà saluée lors des éditions précédentes, NEUF concourait cette année parmi les futurs bâtiments de bureaux et de santé (Future Projects--Health et Future Projects--Offices). La firme s'est démarquée avant même le lancement du festival, en remportant le prix WAFX pour l'exemplarité de son approche patrimoniale, tout à la fois respectueuse et créative. La présentation d'Azad Chichmanian, concepteur principal, a particulièrement impressionné le panel d'experts et suscité des réactions très positives de la part de tous les membres du jury, qui ont déclaré vainqueur à l'unanimité le projet de réhabilitation de l'Institut thoracique de Montréal. Sa nomination à la première place du concours Rethinking the Future dans la catégorie Santé, ainsi que sa nomination aux DNA Paris Design Awards témoignent de la qualité exceptionnelle de la proposition.

Réhabilitation de l'Institut thoracique de Montréal

Construit dans les années 1930 sous le nom de l'Institut Royal Edward, l'Institut thoracique de Montréal a toujours joué un rôle clé dans l'histoire de Montréal et du Québec pour la qualité de ses services et sa contribution essentielle à la recherche clinique sur les maladies respiratoires. Modifié par l'ajout d'une aile chirurgicale dans les années 1950, négligé et finalement abandonné, le campus renaît aujourd'hui en tant que nouveau pôle montréalais et québécois des sciences de la vie. La vocation originellement liée à la santé du campus situé au pied du Mont-Royal est ainsi préservée.

Inspire bio innovations

Au cœur du centre-ville de Montréal et du quadrilatère universitaire, face à l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), Inspire bio innovations devient le point de convergence de l'écosystème des sciences de la vie. Les grandes sociétés pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie, les instituts de recherche, les étudiants, les chercheurs universitaires et les jeunes pousses innovantes y conjugueront leurs efforts pour accélérer le développement des découvertes scientifiques et les rendre accessibles à l'échelle planétaire. À terme, ce projet de Groupe Jadco offrira 450 000 pieds carrés dédiés aux sciences de la vie.

La phase 1, actuellement en construction, sera livrée sous peu. Elle accueillera le siège mondial de CellCarta, un leader mondial et partenaire industriel clé en médecine de précision, en immuno-oncologie, en thérapie cellulaire et en IA-santé. La deuxième phase réunira des chercheurs et des entreprises en technologie de la santé au sein d'une nouvelle annexe de neuf étages, en respect de la hauteur de l'Institut de recherches cliniques de Montréal, situé juste au nord. Un atrium vitré et un jardin en toiture participeront à la création d'une volumétrie épurée et lumineuse, offrant des vues panoramiques sur la montagne, et un point de rencontre pour une communauté scientifique sans cesse croissante.

Citations

« Je ne peux que me réjouir de voir que l'excellence architecturale et l'innovation en matière de design de ce projet de requalification soient reconnues à l'échelle internationale. Ce prix ouvre la voie aux prochaines phases de la requalification de l'ancien Institut thoracique de Montréal et annonce d'emblée que ce nouveau pôle d'emploi et d'innovation en santé contribuera à dynamiser le quartier Milton-Parc. » Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à la Ville de Montréal.

« En tant qu'architecte, recevoir la reconnaissance de ses pairs, surtout dans le cadre d'un concours aussi prestigieux que le WAF, et malgré la complexité des contraintes à surmonter pour ce projet, revêt une importance particulière. Cette distinction est rare dans notre milieu, et reflète le travail titanesque accompli par mon équipe pour atteindre un tel niveau de qualité dans le design. Nous avons été humblement touchés par les éloges du jury et les félicitations reçues après chaque présentation. Nous sommes fiers de remporter ces prix, non seulement pour la firme, mais aussi pour Montréal et le Québec. Cela prouve encore une fois que le talent d'ici est reconnu mondialement. » - Azad Chichmanian, architecte associé, NEUF architect(e)s.

« Groupe Jadco est très fier de ce prestigieux prix qui souligne la qualité architecturale exceptionnelle du projet Inspire bio innovations et renforce son positionnement parmi les meilleurs hubs d'innovation en sciences de la vie à l'échelle mondiale. Cette reconnaissance vient renforcer son statut de pôle d'attraction incontournable et de renommée internationale pour les talents, les entreprises en biotechnologie et les investissements locaux et internationaux. » - Normand Rivard, associé directeur, Inspire bio innovations par Groupe Jadco.

Informations techniques

Dénomination : Réhabilitation de l'Institut thoracique de Montréal

Superficie : 282 110 pi2/20 926 m2

Année : 2025

Localisation : Montréal (QC), Canada

Architecte : NEUF architect(e) s

Consultants : BC2 et Fahey et associés (urbanisme) ; Bouthillette Parizeau (ingénierie du bâtiment et développement durable) ; NCK (ingénierie de structure)

Client: Inspire bio innovations par Groupe Jadco

À propos de NEUF architect(e) s

Fondée en 1971, NEUF est devenue l'une des firmes d'architecture et de design les plus importantes et les plus diversifiées au Canada. Avec des bureaux à Montréal, Ottawa et Toronto, sa pratique s'appuie sur des relations durables avec ses clients et sur l'engagement de ses 250 employés. Son approche collaborative a donné lieu à la réalisation de plus de 8 000 projets au service des communautés du monde entier. NEUF est reconnue pour la qualité exceptionnelle de ses services de conception dans plusieurs secteurs d'activités, ce qui lui a permis de constituer un portfolio riche et diversifié incluant des projets pour des institutions canadiennes emblématiques, des promoteurs immobiliers œuvrant dans les secteurs privés et publics, ainsi que des bâtiments industriels de pointe pour des leaders du marché international.

www.neuf.ca

À propos de Groupe Jadco

Fondé en 1987, Groupe Jadco est une entreprise immobilière québécoise qui conçoit, développe et construit des projets signature résidentiels et industriels destinés particulièrement à l'écosystème des sciences de la vie. Reconnu pour la grande qualité de ses projets répondant aux plus importantes normes ESG, Groupe Jadco, en collaboration avec ses partenaires institutionnels, cumule plus de 1,2 milliard de dollars en investissement au Québec. L'entreprise agit à titre de gestionnaire de ses immeubles et se fait un point d'honneur d'être un propriétaire de choix. www.jadcocorporation.com

