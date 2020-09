Le projet de Promenade-fleuve dans Portneuf : annonce d'un soutien financier de 115 000 $ du Secrétariat à la Capitale-Nationale

PORTNEUF, QC, le 4 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La MRC de Portneuf est heureuse d'annoncer que son projet de Promenade-fleuve bénéficiera de l'appui du Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN), qui contribuera à la hauteur de 115 000 $ pour la réalisation de ce projet visant la mise en valeur du Saint-Laurent dans Portneuf.

Promenade-fleuve, un projet concerté coordonné par la MRC de Portneuf, est le fruit d'une collaboration entre les cinq municipalités du littoral portneuvois, soit les municipalités de Neuville, de Donnacona, de Cap-Santé, de Portneuf et de Deschambault-Grondines. Outre la contribution de 115 000 $ du SCN, le projet verra le jour grâce à la participation financière des municipalités concernées et de bailleurs de fonds additionnels.

Le projet Promenade-fleuve, qui devrait être concrétisé en 2021, consiste à offrir à la population une expérience distinctive aux abords du Saint-Laurent par l'implantation de sentiers balisés sur la grève, essentiellement à marée basse. La mise en valeur des paysages et des accès, la protection du milieu naturel et des écosystèmes ainsi que l'implantation d'aménagements légers, identitaires, fonctionnels et présentant un design architectural uniformisé sont au cœur du concept proposé.

« Promenade-fleuve a un réel potentiel de faire rayonner notre Capitale-Nationale et je suis ravie que votre gouvernement participe à la réalisation de ce projet qui revitalisera les abords de notre joyau qu'est le fleuve Saint-Laurent dans la MRC de Portneuf. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'encourage les promoteurs à tout mettre en œuvre pour faire de cette belle initiative un grand succès pour notre région, tout en attirant des visiteurs de partout au Québec. », a déclaré Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« Je suis convaincu du pouvoir d'attraction du fleuve et des grèves qui longent les municipalités littorales de la MRC de Portneuf. J'ai très hâte de voir l'engouement des citoyens, des Québécois et des touristes amants de la nature. Les municipalités de Neuville, de Donnacona, de Cap-Santé, de Portneuf et de Deschambault-Grondines sont bien généreuses et visionnaires. Je les félicite de s'être alliées et de travailler ensemble pour la mise en valeur de la région de Portneuf. Celle-ci bénéficiera assurément d'importantes retombées économiques et d'un rayonnement enviable », a mentionné le député de Portneuf, M. Vincent Caron.

« En complémentarité avec les diverses initiatives existantes, ce projet permettra de faire du littoral portneuvois un lieu incontournable pour l'accès au fleuve et la pratique d'activités récréotouristiques, et ce, tant pour les citoyens que pour les visiteurs », a ajouté M. Bernard Gaudreau, préfet de la MRC de Portneuf.

À propos du Secrétariat à la Capitale-Nationale

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale (SCN), relevant de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, contribue au dynamisme, à la vitalité, au développement et au rayonnement de la région.

Le SCN assure le lien entre les partenaires locaux, régionaux et gouvernementaux en agissant en concertation avec ceux-ci dans le but de contribuer à l'essor de la région.

Pour en savoir plus sur le SCN, visitez le http://www.scn.gouv.qc.ca/ ou suivez le SCN sur Twitter https://twitter.com/SCN_Qc.

À propos de la MRC de Portneuf

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de 18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés regroupant plus de 53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, l'aménagement et le développement de son territoire et ses différentes interventions contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de celui-ci.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Renseignements: Mme Caroline D'Anjou, Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, MRC de Portneuf, Tél. : 418 285-3744, poste 135; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112