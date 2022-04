Le projet de piétonnisation de la Promenade Ontario va de l'avant

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le projet pour la piétonnisation estivale de la rue Ontario a été retenu et sera financé par la Ville de Montréal dans le cadre du nouveau programme Soutien aux projets de piétonnisation 2022-2024, laquelle octroie 575 000$ pour réaliser l'édition 2022. Cette nouvelle réjouissante vient confirmer le budget dont dispose l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, qui compte sur la participation de la SDC Hochelaga-Maisonneuve dans le développement d'un projet collectif. Les partenaires s'affairent dès maintenant à élaborer un concept rassembleur, à réaliser les aménagements et à programmer l'animation de l'artère.

Cette subvention vient donc confirmer le retour du projet de piétonnisation estivale d'Ontario et autorise son élargissement. En effet, le périmètre du projet sera plus grand que l'an dernier, comme il s'étendra de la rue Darling au boulevard Pie-IX, ce qui répond à la demande populaire. L'enveloppe associée au budget est aussi augmentée et, grâce à la participation et à l'expertise de la SDC-HM, permettra une animation renouvelée de l'artère. Les dates précises d'ouverture et de clôture des aménagements seront annoncées dans les prochaines semaines, mais il est cependant certain que l'aménagement estival sera ponctué par les événements signatures de la SDC-HM, lesquels s'avèrent toujours un immense succès.

« Chacune des deux dernières années, une vaste majorité de citoyen.nes m'ont dit être enchanté.e.s par les aménagements estivaux et l'expérience enrichie de la rue qu'ils permettent. Il allait donc de soi de non seulement reconduire ce projet cette année, mais aussi de bonifier sa portée pour plus de gens, pour plus de commerces. On va de l'avant avec une piétonisation complète de Pie-IX à Darling et c'est avec une grande fierté, car on travaille déjà pour pérenniser ces investissements pour notre Promenade Ontario, pour voir à son dynamisme et à celle de tout un quartier qui en profite », a indiqué M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement.

En se basant sur les meilleures pratiques des autres rues commerciales piétonnisées, ainsi que sur les commentaires émis par les commerçants en 2020 et 2021, MHM est confiant que les retombées du travail réalisé de concert avec la SDC-HM impliqueront des aménagements et des mesures facilitant les livraisons et assurant le stationnement de proximité. L'arrondissement prévoit déjà la gratuité des permis pour les café-terrasses.

Un investissement sur plusieurs années

Le programme Soutien aux projets de piétonnisation 2022-2024 introduit de nouvelles possibilités pour pérenniser ce genre d'initiative en les imaginant se déployer sur plus d'une année. En effet, le financement de la Ville de Montréal, fondé dans l'Entente Réflexe Montréal, offre maintenant une enveloppe de 12 M$ sur 3 ans et prévoit des subventions pouvant atteindre 66 % des coûts d'un projet. Ayant reçu la subvention maximale cette année, soit 575 000$ pour le projet couvrant 800 mètres, MHM estime probable de pérenniser ce type de projet et se réjouit que le programme récurrent rende possible ce genre d'investissement majeur pour l'artère commerciale.

Le chantier de la Zone de rencontre Simon- Valois : un défi et une opportunité

Puisque la construction de la Zone de rencontre Simon-Valois se prolonge jusqu'à la fin de l'automne 2022, le projet de piétonnisation estivale de la rue Ontario s'imbriquera dans le chantier en cours, où l'accès aux commerces pour les piétons est garanti en tout temps. Le chantier se situe entre les rues Nicolet et Bourbonnière, soit au cœur de la zone visée par le projet de piétonnisation, qui s'étend de Pie-IX à Darling. Or, l'arrondissement et la SDC-HM cherchent à optimiser les expériences cliente et citoyenne sur l'ensemble de l'artère, en profitant notamment des aménagements estivaux et de la programmation de l'animation pour en assurer l'attractivité. À moyen terme, tant la reconduction de la piétonnisation estivale que la construction de la Zone de rencontre Simon-Valois visent à préserver la vitalité de la Promenade Ontario et à assurer le développement des commerces locaux qui y fleurissent. Rappelons que le financement de ce projet majeur pour la réalisation de travaux d'infrastructure et d'aménagement est d'une valeur de 11,5 M$.

