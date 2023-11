LE PROJET DE MODERNISATION AERIS PRÉSENTÉ AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUYN-NORANDA

ROUYN-NORANDA, QC, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de son projet de modernisation, la Fonderie Horne a tenu aujourd'hui le dîner-conférence Transformez le futur avec AERIS, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda.

Le projet AERIS de la Fonderie Horne a suscité un vif intérêt parmi les participants et l'événement a permis de dévoiler les opportunités de collaboration uniques que cette initiative représente pour la communauté entrepreneuriale locale.

Dîner conférence. (Groupe CNW/Fonderie Horne, une compagnie Glencore) Logo de AERIS (Groupe CNW/Fonderie Horne, une compagnie Glencore)

Rappelons que le projet AERIS est le plus important projet de modernisation de la Fonderie Horne et fait appel à une toute nouvelle technologie développée par nos équipes. La mise en service du projet se fera en 2027. À terme, ce projet transformera notre usine en une fonderie à la fine pointe de la technologie, avec l'une des plus faibles empreintes environnementales.

Le directeur responsable du développement technique et des projets stratégiques pour Glencore Cuivre Amérique du Nord et Philippines, Guillaume Dion, a débuté avec une présentation du projet et de son échéancier. Selon lui, « AERIS est un projet d'envergure qui nécessite la collaboration de partenaires d'affaires de tous les domaines. Nous sommes fiers de déjà faire affaire avec plusieurs entreprises de la région et nous souhaitons ouvrir nos portes afin de créer encore plus de partenariats régionaux ».

Le dîner-conférence AERIS a offert une plateforme exceptionnelle aux entrepreneurs pour interagir avec les dirigeants de la Fonderie Horne et les gestionnaires du projet. Après la conférence, une activité de maillage a été organisée afin d'offrir une chance unique aux entrepreneurs de parler directement avec les administrateurs de contrats et présenter leurs services.

L'événement a été un grand succès, et près d'une centaine de participants se sont déplacés afin d'explorer les façons de contribuer à cette aventure industrielle d'envergure.

À propos de la Fonderie Horne, compagnie Glencore

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord, tout en contribuant à la transition énergétique. www.fonderiehorne.ca

SOURCE Fonderie Horne, une compagnie Glencore

Renseignements: Anna Sattas, Conseillère en communications externes pour le projet AERIS, [email protected]