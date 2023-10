Le Projet de loi C-319 : L'Afeas demande l'appui de tous les partis politiques en faveur de toutes les personnes aînées

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui le Projet de loi C-319 - Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (montant de la pleine pension) sera débattu en deuxième lecture. Il vise à augmenter de 10% le montant de la pleine pension et de faire passer de 5 000 $ à 6 500 $ le montant de l'exemption servant au calcul du supplément de revenu garanti.

En lien avec la Journée internationale des personnes aînées et pour toutes les personnes aînées canadiennes, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale demande à toutes et à tous les député·e·s de la Chambre des communes de VOTER POSITIVEMENT pour le PL C-319.

Déjà en juin 2021, Lise Courteau, présidente de l'Afeas, mettait en garde le premier ministre du Canada : « Instituer deux classes de retraité·e·s, vient rompre l'équilibre actuel des mesures pour la retraite. Les mesures adoptées dans le cadre du budget 2021 discriminent en fonction de l'âge les Canadiennes et les Canadiens retraité·e·s, en distinguant les jeunes « vieux » (de 65 à 74 ans) et les vieux « vieux » (75 ans et plus). »

Sans contester les grands besoins des personnes aînées de plus de 75 ans, il faut prendre en compte l'ensemble des personnes de 65 ans et plus, dont les revenus ne peuvent absorber les hausses faramineuses de leurs dépenses de base depuis la pandémie.

De plus, à cet égard, les femmes plus que les hommes vivent avec peu de moyens à la retraite, pour ne pas dire dans la précarité ou la pauvreté. Les femmes vivent plus vieilles que les hommes et n'ont souvent d'autres revenus que les pensions gouvernementales. Pourtant, ce sont majoritairement elles qui ont soutenu la famille, éduqué les enfants, pris soin de leurs proches en perte d'autonomie ou en fin de vie, et ce, au détriment de leur vie professionnelle et financière.

À propos de : Fondée en 1966, l'Afeas s'appuie sur le travail bénévole de ses membres pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères de la société.

