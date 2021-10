MONTRÉAL, le 5 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Comité directeur des collèges anglophones, un groupe de six collèges offrant une formation en anglais, présentera son mémoire sur le projet de loi 96 devant la Commission de la culture et de l'éducation aujourd'hui à 16 h 25.

The six colleges are Champlain Regional College, Collège Dawson, Cégep Heritage College, Cégep John Abbott College, Marianopolis College, and Cégep Vanier College.

Bien que les collèges anglophones partagent certaines préoccupations soulevées par d'autres groupes concernant le projet de loi et qu'ils appellent le gouvernement du Québec à y répondre, ce mémoire formule trois importantes recommandations sur des dispositions du projet de loi 96 qui affectent directement les établissements collégiaux anglophones. Les collèges réaffirment leur engagement envers la protection et la promotion du français comme langue commune et langue d'intégration, ainsi qu'à promouvoir l'importance de la langue et de la culture du Québec.

Ces recommandations portent sur les plafonds d'inscription imposés aux établissements collégiaux de langue anglaise, la création d'une épreuve uniforme de français supplémentaire pour que certains étudiants puissent démontrer qu'ils possèdent des compétences linguistiques suffisantes, et la priorisation de certains étudiants quant au droit de fréquenter les collèges anglophones.

Dans le premier cas, le groupe recommande que le gel de dix ans des inscriptions aux collèges anglophones soit abaissé à trois ans. Cette période permettra au Ministère d'être mieux en mesure de d'évaluer les changements pouvant être survenus.

La deuxième recommandation est de retirer l'article imposant une épreuve uniforme pour évaluer les compétences en français à tous les étudiants sauf ceux qui ont le droit de fréquenter les collèges anglophones. Cette disposition contient plusieurs incongruités et établit un double standard en créant deux catégories d'étudiants dans le système collégial anglophone.

La troisième recommandation concerne la disposition imposant un critère sociolinguistique au processus d'admission qui supplanterait le poids du dossier scolaire. Le groupe remet en cause l'empressement à créer ces deux catégories d'étudiants : ceux et celles qui ont le droit de fréquenter les collèges anglophones et les autres. À tout le moins, l'introduction de cette mesure devrait être reportée à l'automne 2024 pour donner le temps aux collèges de développer une politique qui établirait les meilleures conditions pour la réussite scolaire.

Le mémoire présente aussi des données réfutant l'allégation selon laquelle les collèges anglophones agissent comme un vecteur d'anglicisation au Québec.

Le mémoire dans son entièreté peut être consulté ECSC Memoire.

