Le projet de loi 66 sur l'accélération des projets d'infrastructure est essentiel pour maintenir le momentum économique au sortir de la pandémie

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain appuie le projet de loi 66 sur l'accélération des projets d'infrastructure déposé aujourd'hui par la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel. Le nouveau projet de loi permettra d'aller de l'avant avec des projets structurants qui auront la capacité de contribuer fortement à la relance économique.

« Depuis le début de la crise, la Chambre affirme que la situation appelle à l'accélération de projets d'infrastructure porteurs qui permettront de stimuler la relance. Les crises économiques mènent à des périodes d'affaiblissement de l'investissement privé et justifient pleinement une accélération compensatoire des investissements publics. Nous appuyons sans hésitation le projet de loi 66, qui met en place les bases de l'accélération et de la réalisation de projets prêts à démarrer qui ont un fort potentiel pour renforcer notre économie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le projet de loi identifie des projets d'infrastructure nécessaires et structurants qui bénéficieront de conditions facilitantes tels que le prolongement de la ligne bleue vers l'Est et du REM vers Laval. Nous appuyons évidemment ces projets. Nous demandons cependant au gouvernement d'ajuster cette liste, car elle omet certains projets névralgiques qui font largement consensus au sein du milieu des affaires depuis longtemps. C'est le cas par exemple de l'agrandissement du Palais des congrès de Montréal, qui répond à des demandes pressantes et répétées du milieu des affaires pour que nous puissions accueillir à Montréal de grandes foires commerciales et conférences dans des secteurs-clés de l'économie de la métropole, comme l'intelligence artificielle », a ajouté M. Leblanc.

« Le dépôt de ce projet de loi est une occasion de rappeler que l'utilisation des marchés publics représente un vecteur de développement économique important, comme le démontrent les conclusions de l'étude que nous avons lancée avec la grappe Propulsion Québec au début du mois de septembre. À cet égard, nous demandons au gouvernement d'agir rapidement pour faire en sorte que les règles d'octroi soient orientées davantage vers des critères d'innovation et de durabilité, et ainsi facilitent l'accès aux marchés publics pour les joueurs locaux tout en respectant l'esprit des accords internationaux », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

