Le projet de livraison urbaine écologique Colibri prend son envol

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Ville-Marie a donné le coup d'envoi au projet pilote de livraison urbaine écologique Colibri, sur le site de l'ancienne gare d'autocars de Montréal, situé sur le boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Berri et Saint-Hubert. Ce projet vise à améliorer la qualité de vie dans le centre-ville en réduisant les impacts du dernier kilomètre de livraison en troquant les camions de livraison pour des véhicules plus efficaces, plus économiques et plus écologiques.

« Je suis ravie du lancement d'un projet novateur et soutenu par des partenaires motivés à tester les solutions de livraison de demain, plus respectueuses de l'environnement. Le projet Colibri contribuera non seulement à la transition écologique de notre métropole, mais aussi à l'amélioration de la sécurité des usagers de la route, en diminuant la présence des camions au centre-ville. Montréal se positionne comme un laboratoire logistique de premier plan et j'en suis très fière! », s'est réjouie Valérie Plante, mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Le développement des technologies vertes et la croissance du commerce en ligne créent un contexte favorable à l'émergence de nouvelles solutions de livraison. En expérimentant des méthodes de livraison de colis qui brisent les conventions, le projet Colibri réaffirme l'esprit d'innovation qui anime la ville de Montréal », a mentionné Robert Beaudry, conseiller de la Ville du district de Saint-Jacques et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif.

« Jalon mtl est très heureux d'accompagner le projet Colibri. Depuis bientôt deux ans, notre équipe travaille sur les problématiques de logistique urbaine avec grand intérêt. Accélérer l'innovation en logistique urbaine est un enjeu incontournable pour faire avancer nos sociétés vers une mobilité plus durable et partagée. En ce sens, la plateforme d'innovation qu'est le projet Colibri permettra d'évaluer des pistes de solutions concrètes sur le déplacement des biens », a souligné Jean-François Tremblay, président-directeur général de Jalon mtl.

« Nous sommes fiers de nous associer à la Ville de Montréal afin de révolutionner la livraison urbaine grâce à des vélos cargo électriques qui peuvent sillonner facilement tous les recoins du centre-ville sans émettre le moindre gaz polluant. Ce projet s'inscrit dans notre plan d'investissement quinquennal de plus d'un milliard de dollars Offrir l'avenir, conçu pour assurer l'avenir de nos activités et transformer l'expérience de nos clients », a expliqué John Ferguson, président et chef de la direction de Purolator.

Le projet Colibri

Dès septembre 2019, diverses méthodes de livraison des colis par vélos cargos électriques seront testées en collaboration avec des partenaires transporteurs volontaires :

Chasseurs Courrier

Courant Plus

La roue libre

LVM Livraison

Purolator

L'Arrondissement souhaite aussi explorer d'autres pistes innovantes de livraison urbaine avec des partenaires privés et institutionnels. Le pôle d'expérimentation en mobilité qui verra le jour sur le site de l'ancienne gare d'autocars permettra d'évaluer l'efficacité de ces nouveaux modes de transit des marchandises. Ce projet transitoire permettra aussi de dynamiser le secteur en attendant la réalisation du projet mixte prévu sur le site.

Aménagements du site

Les aménagements du site comprennent un kiosque, conçu à partir de conteneurs recyclés, aux abords du boulevard De Maisonneuve Est. Actuellement utilisé comme zone de repos pour les livreurs, le kiosque deviendra une vitrine de la mobilité ouverte à tous. Des vélos BIXI et des voitures en libre-service car2go et Communauto sont accessibles à proximité du kiosque, créant un véritable pôle de mobilité pour les résidents. Les activités des partenaires transporteurs se tiennent à l'arrière du bâtiment, près de la ruelle de la Providence.

Le projet Colibri est mené de concert avec le Service du développement économique de la Ville de Montréal et Jalon mtl, un organisme expert dans le domaine de la mobilité durable et intelligente. Ce projet pilote de livraison urbaine écologique s'inscrit dans le Plan local de déplacements (PLD) présenté à l'automne 2019, ainsi que dans le plan Bâtir Montréal de la Stratégie de développement économique.

