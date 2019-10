Le projet de dispensaire avec service au volant de la route 395 va de l'avant alors que la Ville d'Adelanto adopte une ordonnance conforme aux règlements sur le cannabis de l'État de la Californie

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 octobre 2019 /CNW/ - Core One Labs Inc. (CSE : COOL), (OTCQX : CLABF), (Frankfurt : LD6, WKN : A14XHT) (« COOL » ou la « Société ») annonce que la Ville d'Adelanto a adopté hier soir l'ordonnance 19-59 lui permettant de répliquer les règlements sur le cannabis de l'État de la Californie pour les titulaires de permis d'Adelanto, autorisant ainsi l'établissement d'un service au volant au dispensaire de la route 395.

Le projet de dispensaire de la route 395 d'Optimus Logistics Inc., filiale en propriété exclusive de Core One Labs Inc., bénéficiera de cette nouvelle ordonnance qui permettra d'intégrer une option de service au volant au dispensaire de la route 395. Ce projet de dispensaire respecte toutes les autres qualifications réglementaires de l'État de la Californie et de la Ville d'Adelanto, dont l'obtention d'un permis avant la date butoir de 2018.

L'ajout d'une option de service au volant a entraîné une augmentation des ventes en magasin allant jusqu'à 150 % par rapport aux magasins ne disposant pas d'une telle option dans d'autres secteurs de marché. Le chef de la direction de Core One Labs Inc., Brad Eckenweiler, a indiqué ce qui suit : « Dans un monde qui valorise de plus en plus l'expérience client, le dispensaire de la route 395 offrira aux clients de multiples options d'achat pratiques allant de services personnalisés en magasin au service au volant simple et rapide, ainsi que la possibilité de faire livrer les achats directement à domicile. L'objectif est de faire en sorte que l'achat de produits du cannabis soit aussi simple et personnalisable (ou aussi simple et discret) que le client le souhaite. Les capacités pleinement intégrées de COOL permettent de contrôler la qualité du produit et l'expérience client et d'établir un service de bout en bout en matière de produits du cannabis. » La société continuera de tenir le marché informé au sujet de l'avancement des travaux en ce qui concerne le projet dispensaire de la route 395 au fil de sa réalisation.

À propos de Core One Labs Inc.

Core One Labs Inc. est une société technologique qui autorise sous licence l'utilisation de sa technologie à une unité de production et de conditionnement ultramoderne située dans le sud de la Californie. Cette technologie permet de produire des bandelettes infusées (semblables aux bandelettes pour rafraîchir l'haleine) qui ne sont pas seulement plus sûres et plus saines que toute autre forme d'administration, mais qui offrent également une biodisponibilité des constituants du cannabis supérieure. Certaines bandelettes possèdent également des ingrédients coactifs supplémentaires tels que des nutraceutiques, des vitamines et des peptides. D'autre part, cette technologie offre un nouveau moyen de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production, basé sur la technologie de la société, s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bandelette, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace. De plus, grâce aux efforts déployés pour développer un meilleur produit CannaStripsMC, la société jouit aujourd'hui d'une expertise considérable dans les activités d'extraction et de pépinière de cannabis. L'expertise opérationnelle que la société a acquise au fil de ces efforts lui a valu de nouvelles possibilités de marché dans les ventes en marque blanche.

Core One Labs Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction et administrateur

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ NOUS ÉCRIRE À :

InvestorRelations@coreonelabs.ca

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa suffisance et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent en aucun cas des garanties de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en œuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

SOURCE Core One Labs Inc.