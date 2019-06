Le projet de condos-refuges Arborescence lance sa phase 2

« Nous sommes ravis de voir notre projet Arborescence prendre forme et constater l'enthousiasme qu'il suscite au sein de la communauté bromontoise. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Bromont à chaque étape afin de s'assurer de respecter les cadres réglementaires municipaux et apprécions leur confiance à l'égard de notre projet. Dans toutes nos réalisations, nous avons à cœur de préserver la nature pour mieux s'y intégrer et Arborescence ne fait pas exception. La phase 2 s'inscrit dans cette même philosophie. Nous sommes aussi à l'écoute de notre clientèle afin d'ajuster nos plans intérieurs et notre structure de services pour mieux répondre à leurs besoins. D'ici moins d'un an, nous serons en mesure d'accueillir nos premiers résidents ! », souligne Simon Boyer, fondateur de KnightsBridge.

Une phase 2 plongée au cœur de la nature

Les îlots de la phase 2 d'Arborescence seront à proximité de ceux de la phase 1 quoique davantage en retrait des pistes de ski, résolument plongés en pleine nature, dans un environnement paisible et éloigné des routes. La phase 2 du projet comprendra un îlot de 12 unités et trois îlots de 8 unités. Les propriétaires des condos de la phase 2 auront également accès à tous les services communs du projet incluant une piscine, un spa, des terrains de tennis et de volleyball ainsi qu'une aire de jeux pour enfants.

Pour chaque arbre déboisé, un arbre sera replanté

Délicatement intégré à la montagne, Arborescence vise une certification LEED, comme la majorité des constructions de KnightsBridge. Tout y a été réfléchi afin de ne pas bouleverser l'écosystème environnant et préserver au maximum le couvert forestier. En fait, l'implantation au sol est pensée de façon à minimiser le déboisement et, pour chaque arbre coupé, KnightsBridge s'est engagée à replanter un arbre à Bromont. Les plans techniques de déboisement, la stratégie de l'ingénieur forestier ainsi que le rapport émis par le biologiste sont autant d'éléments qui encadreront les directives imposées à l'équipe du chantier, incluant notamment :

Conserver certains arbres à l'intérieur même de la zone du chantier, qui agiront à titre de protecteurs pour les autres ;

Lorsqu'indiqué par l'ingénieur forestier, mettre en place des mesures afin de protéger ces arbres maintenus sur le site et situés dans la zone du chantier (p. ex. : recouvrement autour des troncs) ;

N'appuyer ou déposer aucun matériau ni aucun équipement aux pieds des arbres conservés.

De plus, lors de l'émondage, les rebuts seront envoyés dans un site extérieur aux travaux qui permet la revalorisation. La transformation des déchets (compostage, recyclage, source d'énergie, etc.) est alors préconisée par cette méthode, à l'inverse de la méthode d'élimination complète. Cent nichoirs ont été également installés à l'effigie d'Arborescence aux abords de la piste Kamloops pour annoncer le projet. Grâce aux conseils d'un ornithologue, les mésanges à tête noire et les troglodytes familiers profitent ainsi de jolies cabanes architecturales depuis février 2018.

À propos d'Arborescence

Doté d'une architecture d'inspiration scandinave mettant en valeur les matériaux du Québec, le projet de condos-refuges Arborescence à Bromont permet de trouver refuge au cœur de la forêt pour vivre au rythme des quatre saisons. Ce projet écologique, qui vise une certification LEED, sera réparti en différentes phases et comprendra à terme approximativement 280 unités. La première phase vise 48 unités pour une livraison prévue au premier trimestre de 2020. Outre les vues dégagées sur les Cantons-de-l'Est, Arborescence propose un écosystème complet qui s'harmonise parfaitement avec l'environnement.

À propos de KnightsBridge

KnightsBridge est le plus grand constructeur de projets multirésidentiels certifiés LEED® Platine au Québec. Tous ses projets sont dessinés par des firmes d'architectes reconnues, assurant ainsi un design et une ergonomie répondant aux besoins changeants de la clientèle d'aujourd'hui... et de demain ! Gagnant de 11 DOMUS remis par l'APCHQ, dont le prestigieux prix Constructeur de l'année, en plus de quatre prix de l'Institut de développement urbain (IDU), d'un Grand Prix du Design 2019 et d'un Prix d'excellence de Canadian Architect, KnightsBridge a comme mission de créer des milieux de vie humains et inspirants.

