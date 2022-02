Sur le plan technique, le projet combine des technologies de pointe en vue de produire un mélange de carburant diesel à faible teneur en carbone à partir de matières premières durables, notamment des résidus forestiers et agricoles et potentiellement des déchets urbains, en utilisant la technologie de gazéification d'Enerkem et le système catalytique exclusif d'INFRA, tout en évitant les processus coûteux de raffinage et de valorisation à forte intensité énergétique.

Du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, la solution de l'équipe permettra de produire du carburant liquide entièrement compatible avec l'infrastructure existante en matière de mélange de carburant, de distribution et de vente au détail. Cela constitue un avantage, car le carburant à faible teneur en carbone pourrait être livré dès aujourd'hui au moyen de l'infrastructure existante du Canada.

« Notre projet établit un lien essentiel entre les secteurs agricole et forestier, en ce sens que nous prenons la biomasse résiduelle de ces secteurs et produisons un produit combustible compatible avec la chaîne d'approvisionnement du pétrole et du gaz. Ce faisant, nous sommes en mesure de tirer parti de la force de deux des secteurs industriels les plus solides du Canada afin de diversifier et d'améliorer considérablement l'approvisionnement en carburant du secteur des transports », a déclaré Michel Chornet, vice-président principal, Ingénierie, innovation et opérations d'Enerkem.

Une approche novatrice

Cet important projet a été dirigé par l'équipe de recherche et développement d'Enerkem, établie à Edmonton, en collaboration avec Suncor Energy et Infra Synthetic Fuels Inc. (INFRA). En combinant la technologie de gazéification souple à partir de matières premières d'Enerkem (éprouvée dans l'usine Enerkem Alberta Biofuels [EAB], à Edmonton, en Alberta) avec la technologie de pointe Fischer-Tropsch d'INFRA, l'équipe a pu utiliser les matières premières les plus durables dans un processus rentable qui évite le coût et l'intensité énergétique habituellement requis pour la mise à niveau des produits Fischer-Tropsch à la qualité combustible.

Ce projet démontrera l'intégration des technologies d'Enerkem et d'INFRA à une échelle appropriée et fournira des renseignements de conception essentiels pour les futurs lancements commerciaux. Cela ouvrira la voie à la première installation de production de diesel renouvelable à faible teneur en carbone à partir de déchets de 1 500 bpj au Canada.

Des avantages importants pour atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050

Le combustible de synthèse provenant des déchets ou du gaz de synthèse dérivé de la biomasse pourrait offrir une gamme de carburant plus diversifiée au Canada, ce qui entraînerait d'importantes réductions des émissions de GES à court terme et une diversification économique. Ce projet permettra de démontrer les voies les plus viables pour obtenir le combustible de synthèse le plus durable.

Les avantages prévus sont les suivants :

Le déploiement commercial des technologies intégrées d'ici 2030

La réduction globale des GES de 3,3 millions de tonnes, grâce à la mise en place de trois usines au Canada d'ici 2033

d'ici 2033 Les usines de production de biocarburants permettront d'atteindre jusqu'à 91 % de réduction des émissions de GES

La création de plus de 700 emplois directs et indirects

