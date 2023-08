JOHANNESBURG, 23 août 2023 /CNW/ - Un rapport de Xinhuanet Amérique du Nord:

Le sixième Forum des médias des BRICS a ouvert ses portes à Johannesburg, en Afrique du Sud, le 19 août. Wang Min, directeur du CHN Energy Investment Group, a partagé des histoires sur la coopération entre la Chine et l'Afrique dans le secteur de l'énergie dans son discours d'ouverture. Le projet d'énergie éolienne de De Aar atténue efficacement la pénurie d'électricité en Afrique du Sud, favorise le développement économique local et joue un rôle important dans la protection de l'environnement local.

Environ 200 représentants d'une centaine de médias, de groupes de réflexion et d'organisations internationales d'une trentaine de pays ont tenu des discussions autour du thème « BRICS et Afrique : renforcement du dialogue dans les médias pour un avenir commun sans préjugés » (BRICS and Africa : Strengthening Media Dialogue for a Shared and Unbiased Future), pour construire une amitié de haute qualité avec les BRICS et développer le mécanisme BRICS.

CHN Energy, l'un des plus grands fournisseurs d'électricité au monde, a construit et exploite le plus grand projet d'énergie éolienne en Afrique du Sud, le « De Aar Wind Power Project », qui fournit de l'énergie éolienne propre à 300 000 ménages chaque année et qui permet de construire de façon créative un modèle de croissance écologique inclusif qui intègre le projet, l'entreprise elle-même, les communautés et l'environnement. Il est considéré comme un modèle de coopération dans le secteur de l'énergie entre les pays BRICS.

Siyabonga Cyprian Cwele, ambassadeur de l'Afrique du Sud en Chine, a déclaré que les pays BRICS explorent activement les moyens de passer des méthodes de production traditionnelles à la production de haute technologie et à la numérisation. Au cours de ce processus, les entreprises chinoises ont joué un rôle important.

Meilleur Murindabigwi, chef de la direction d'IGIHE Ltd., un média grand public au Rwanda, a souligné en commentant le projet d'énergie éolienne coopéré par CHN Energy et l'Afrique du Sud que l'Afrique a maintenant grand besoin de ce type de coopération. « La coopération entre la Chine et l'Afrique dans le domaine de l'énergie permet non seulement de combler le déficit énergétique local, mais aussi de transférer des technologies et d'aider les pays hôtes à former des professionnels. J'espère qu'il y aura davantage de coopération connexe dans le domaine de l'énergie dans un plus grand nombre de pays africains », a-t-il déclaré.

Christopher Mutsvangwa, membre du Bureau politique du Comité central du parti au pouvoir de l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique (ZANU PF), secrétaire à l'information et à la publicité de la ZANU PF et ancien ambassadeur en Chine, a expliqué que le Zimbabwe attend de CHN Energy qu'elle vienne au Zimbabwe pour mener à bien des projets d'énergie propre, et qu'ils travaillent ensemble pour élargir la coopération dans le secteur de l'énergie, notamment en aidant à développer l'énergie propre pour obtenir des avantages mutuels et des réalisations qui profitent à tous, ainsi qu'un développement commun à toutes les parties.

