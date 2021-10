Le Projet d'Appui à la lutte contre le double fardeau nutritionnel et la COVID-19 au Bénin (QSF NUT) : une initiative mise en œuvre par toute une communauté

Mis en œuvre en partenariat avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, dans le cadre des projets Québec sans frontières (QSF) , le projet QSF NUT se démarque par des activités concrètes lesquelles ont été rapidement adaptées pour répondre à la crise sanitaire liée à la pandémie. L'APRETECTRA a ainsi maintenu un important volet en lien avec le double fardeau nutritionnel (le surpoids et la malnutrition), et le dépistage de maladies non transmissibles, son expertise première, et a également ajouté plusieurs actions pour aider les communautés dans la lutte contre la COVID-19.

Plus concrètement, depuis le début du projet, l'ONG a par exemple organisé plusieurs séances de démonstrations culinaires visant à montrer aux habitants des communes de Comé et de Grand-Popo, au Bénin, des techniques de cuisson permettant de maximiser les propriétés nutritives des aliments. Elle a également outillé 140 familles dans la mise en œuvre et l'entretien de jardins leur permettant de cultiver leurs propres aliments. En outre, plusieurs centres de santé et de promotion sociale des deux communes mentionnées ont pu être munis de matériel médical neuf. C'est notamment grâce au travail mené avec ces institutions que 140 familles en situation de vulnérabilité alimentaire ont pu être identifiées afin de recevoir des aliments.

Parallèlement à cela, l'équipe de l'APRETECTRA a également souhaité contribuer aux actions menées pour répondre à la crise sanitaire de la COVID-19. C'est ainsi que quelques mois avant le début des activités, prévu en septembre 2020, l'ensemble du projet avait été revu afin d'intégrer plusieurs initiatives à cet effet. Depuis, l'organisation a distribué des milliers de couvre-visages au sein de plusieurs écoles. Celles-ci, en plus de divers centres de santé et de promotion sociale, ont également obtenu des dispositifs de lavage de mains, ne nécessitant pas un raccord direct à une source d'eau, ainsi que des flacons de gel hydroalcoolique.

Enfin, l'ONG béninoise a également mis l'accent sur des actions de sensibilisation afin d'attirer l'attention sur les deux principaux axes du projet : les enjeux liés à une bonne alimentation et les gestes barrières pour prévenir la propagation du virus. C'est notamment dans le marché central de Comé, mais aussi à travers des émissions de radio, que l'équipe a pu rejoindre le grand public.

L'organisation mise donc sur des actions variées et complémentaires, directement organisées au sein des communautés, ainsi que sur l'appui à des institutions clés. À cet effet, Kouassi Kloubou, directeur d'une école primaire située dans la commune de Grand-Popo, affirme que « Les actions menées par l'APRETECTRA impactent et continueront d'avoir des répercussions positives sur la santé et le rendement des écoliers et écolières et du personnel enseignant ».

Le rôle majeur que cette organisation béninoise joue chaque jour a un impact indéniable auprès des habitants des deux communes dans lesquelles elle œuvre, et rend par ailleurs extrêmement fières les différentes personnes qui s'impliquent, de près ou de loin, au sein du projet QSF NUT. Adjiwanou Hindé, chargé de projet à Cotonou, indique que « Plusieurs mois après le début du projet, nous constatons déjà qu'une plus grande proportion de la population dans les zones visées met en pratique les mesures barrières [contre la COVID-19]. Aujourd'hui, je suis très fier de voir des personnes sensibilisées ». Reine Bossa, directrice de l'APRECTECTRA, affirme quant à elle que « Ce projet est d'une grande importance et utilité pour la communauté, car ses actions ont permis d'éveiller la conscience des bénéficiaires sur les enjeux liés au double fardeau nutritionnel, aux maladies non transmissibles et à la pandémie de COVID-19 ».

La deuxième année du projet QSF NUT arrive à sa fin. De la distribution, en un temps record, de plusieurs centaines de couvre-visages pour que les élèves de plusieurs écoles réalisent leurs examens en sécurité, à l'implication d'une dizaine de relais communautaires tout en passant par la mise à profit de l'expertise de volontaires locaux en santé et en nutrition; cette dernière année a connu de grands succès. Pour l'année à venir, le projet QSF NUT a pour ambition de redoubler d'efforts dans l'objectif de lutter contre le double fardeau nutritionnel et la COVID-19 au Bénin.

