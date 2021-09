Le Projet Clé - Changer les trajectoires de vie des jeunes suivis sous la Loi sur la protection de la jeunesse

Le Projet Clé, une initiative de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est et à l'engagement financier de la CORPIQ, fût initié en 2015 afin de soutenir financièrement les jeunes qui désirent poursuivre leurs études postsecondaires. À l'aube de leurs 18 ans, ces jeunes doivent quitter les services de la protection de la jeunesse et sont souvent sans ressources familiales. Le désir de poursuivre leurs études devient malheureusement plus qu'impossible puisqu'ils doivent composer avec toutes les responsabilités de l'autonomie. Le Projet Clé est un programme novateur et adapté à la réalité des jeunes, octroyant une bourse jusqu'à 5 000 $ / année, rendue possible grâce à des dons privés et non à une aide gouvernementale, et offrant l'accompagnement d'un mentor qui guide l'étudiant tout au long de son parcours scolaire. Le mentor est un adulte bienveillant, qui accepte de donner de son temps pour accompagner un jeune dans son passage à la vie autonome, comme un bon parent le ferait normalement. Majoritairement issus de la communauté des affaires, les mentors sont en contact régulier avec le jeune, à raison d'un texto ou téléphone par semaine et d'une rencontre par mois. En plus des avantages socio-économiques importants pour la société, le Projet Clé apporte des avantages significatifs pour les étudiants qui en bénéficient : éviter la marginalisation, l'isolement et la pauvreté, apprendre à être autonome et à cultiver l'estime de soi et le goût de la réussite. Le Projet Clé offre donc un départ sain vers la vie adulte. Les impacts positifs sur la communauté qu'apporte l'investissement dans les projets éducatifs de ces jeunes sont bien réels : ces jeunes contribuent à la société, au lieu d'y être à son crochet.

Le rapport Laurent2, conclusion de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse (CSDEPJ), consacre un chapitre sur l'accompagnement des jeunes dans la transition à la vie adulte et ce, jusqu'à leurs 25 ans. Le Projet Clé cadre tout à fait dans ces recommandations et est basé sur ce moment charnière dans la vie de tout jeune, où l'apprentissage de l'autonomie et le développement de la confiance sont particulièrement difficiles. Suzie Roy, directrice générale de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, se dit « reconnaissante que le rapport Laurent fasse état de cette situation pour les jeunes quittant les services de la protection de la jeunesse à leur majorité. J'ai espoir que les recommandACTIONS détaillées dans le rapport soient considérées et mises en place. Le Projet Clé vient offrir tout le soutien nécessaire à ces jeunes, désirant entreprendre des études à temps complet. »

Projet Clé à l'échelle provinciale

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie lance un appel à la communauté pour faire rayonner le Projet Clé à l'échelle provinciale et ainsi permettre à un maximum de jeunes suivis sous la Loi sur la protection de la jeunesse d'y avoir accès. Le Projet Clé puise sa force au sein de son partenariat tripartite entre La Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie et ses donateurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux, ainsi que les mentors bénévoles issus de la communauté. Le succès du programme en Montérégie et sur le territoire Lavallois, où le Projet Clé a démarré en 2018, pousse la Fondation à déployer le Projet Clé grâce à la possibilité d'implanter ce projet « clé en main » facilement en région. Les autres régions du Québec pourront, à leurs tours, s'approprier le Projet Clé pour aider les jeunes de leurs régions et y voir des retombées significatives sur leurs territoires. Les conclusions issues de la recherche sur la sous-scolarisation des jeunes placés au Québec et de l'évaluation du Projet Clé développé par la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CRÉVAJ)1 dirigée par le Dr. Martin Goyette, évoquent que le Projet Clé est une innovation sociale structurée qui contribue de manière significative à favoriser la scolarisation postsecondaire des jeunes placés et que le projet est destiné à se déployer à l'échelle provinciale.

À propos de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie

La mission de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie est d'améliorer la qualité de vie des enfants suivis sous la Direction de la protection de la jeunesse en les aidant à bâtir un présent et un futur meilleur en misant sur l'éducation, l'accès à l'emploi, la santé et une saine vie sociale. La Fondation vient en aide aux enfants dont la situation est précaire ou difficile. Grâce à la Fondation, ces jeunes reçoivent le soutien qu'un parent peut généralement apporter : inscription à des activités sportives ou culturelles, accès à des soins de santé, financement afin de poursuivre des études postsecondaires, intégration en appartement et tout soutien essentiel à leur épanouissement.

1 Évaluation du projet CLÉ : Une initiative de la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie en collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est

http://edjep.ca/wp-content/uploads/2020/02/RAPPORT-CLE%CC%81.pdf

2 Rapport Laurent, Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse (CSDEPJ)

https://www.csdepj.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_clients/Rapport_final_3_mai_2021/2021_CSDEPJ_Rapport_version_finale_numerique.pdf

