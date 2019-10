Le programme Tweed | TerraCycle célèbre plus d'un million d'emballages de cannabis recueillis aux fins de recyclage

SMITHS FALLS, ON, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Un accomplissement écolo pour Tweed | TerraCycle. Le premier et plus vaste programme de recyclage d'emballages de cannabis au pays, lancé en octobre 2018, a produit des résultats incroyables pendant sa première année d'exploitation. Aujourd'hui, le programme Tweed | TerraCycle célèbre un important jalon avec la cueillette de plus d'un million d'emballages usagés de cannabis partout au pays, recyclant plus de 22 000 livres de contenants, de tubes et de bouteilles en plastique.

« Lorsque Tweed a lancé le partenariat avec TerraCycle, il s'agissait du premier programme de recyclage en son genre visant les emballages de cannabis. L'atteinte de cet incroyable jalon de plus d'un million d'emballages recueillis en moins d'un an témoigne de la valeur du programme, a déclaré Mark Zekulin, chef de la direction de Canopy Growth Corporation, société mère de Tweed. Nous nous sommes engagés à redoubler d'efforts pour élargir le programme au cours de l'année à venir et à intégrer de nouveaux participants de partout au Canada. »

« Des bancs de parc, des tables à pique-nique, des aires de jeux -- ce ne sont que quelques exemples de produits qui peuvent être créés à partir d'emballages de cannabis recueillis dans le cadre du programme Tweed | TerraCycle, a ajouté Tom Szaky, PDG et fondateur de TerraCycle. Par l'intermédiaire de notre mission visant à « Éliminer la notion de déchet », nous avons démontré qu'il existe des solutions pour les articles qui semblent difficiles à recycler. Tous ensemble, nous pouvons réduire l'incidence environnementale du secteur du cannabis et ouvrir la voie vers un avenir plus vert. »

Initialement lancé dans certaines boutiques Tweed, Tokyo Smoke et des détaillants tiers, le programme Tweed | TerraCycle s'est étendu partout au pays et comprend maintenant 280 détaillants participants.

Voici le nombre d'emballages recueillis au 31 août 2019, par province :

Alberta - 407 695

- 407 695 Nouveau-Brunswick - 168 550

Ontario - 168 545

- 168 545 Terre-Neuve et Labrador - 163 200

- 163 200 Manitoba - 124 850

- 124 850 Saskatchewan - 51 900

- 51 900 Île-du-Prince-Édouard - 38 299

Colombie-Britannique - 23 400

Non seulement le programme offre des solutions de recyclage des emballages de cannabis de marque Tweed, mais il encourage également les consommateurs à recycler leurs emballages de cannabis vides provenant de tout producteur autorisé canadien. Dans le cadre du programme, tous les emballages de cannabis, y compris les emballages extérieurs en plastique, les emballages en plastique intérieurs, les boîtes, les tubes, les bouteilles en plastique, les bouchons en plastique et les sacs en plastique flexible sont acceptés.

Les consommateurs sont invités à déposer leurs emballages de cannabis usagés auprès des détaillants participants Tweed | Terracycle. Ils peuvent également s'enregistrer en ligne à l'adresse https://www.terracycle.com/fr-CA/brigades/tweed-fr-ca pour obtenir des étiquettes d'expédition gratuites prépayées pour poster leurs contenants usagés aux fins de recyclage.

Pour en apprendre davantage au sujet du programme Tweed | TerraCycle, et obtenir une liste des détaillants participants, visitez le site tweed.com/recycle.

Poussons vert l'avenir (axé sur le recyclage)!

Tweed

Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale et une filiale de Canopy Growth Corporation (TSX: WEED, NYSE: CGC). La société a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. Tweed ne fait pas que vendre du cannabis, elle encourage les discussions au sujet d'un produit dont on a tous entendu parler sans toutefois bien le connaître. Chez Tweed, nous œuvrons sans relâche à être accessibles et conviviaux afin de bâtir un esprit de communauté partout où nous exerçons nos activités.

En plus de concevoir des produits de cannabis sécuritaires, de haute qualité et de premier ordre, Tweed ouvre la voie en s'assurant que le secteur du cannabis légal croît de façon responsable et œuvre au service du bien. Cela inclut la création de Hi, un partenariat entre Tweed, Uber et MADD Canada afin de sensibiliser les gens sur les dangers de conduire sous l'influence du cannabis. La société soutient l'éducation des conseillers en cannabis de partout au pays et, au cours des quatre prochaines années, le Tweed Collectif investira 20 millions de dollars dans des initiatives sociales et responsables afin de dynamiser les communautés et transformer les lieux et la façon dont vivent les Canadiens. Ce ne sont là que quelques façons dont Tweed contribue au développement de ce merveilleux nouveau secteur.

Pour en savoir plus, consultez le site tweed.com/fr.

TerraCycle

TerraCycle est une société de gestion des déchets novatrice dont la mission est d'éliminer la notion de déchet®. Exerçant ses activités à l'échelle nationale dans 21 pays, TerraCycle établit des partenariats avec des entreprises de produits de consommation, détaillants, municipalités et installations de premier ordre en vue de recycler les produits et emballages, des couches souillées en passant par les mégots de cigarettes, qui se retrouveraient autrement dans les décharges ou incinérés. De plus, TerraCycle collabore avec des entreprises de produits de consommation de premier ordre en vue d'incorporer les flux de déchets qui se recyclent difficilement, comme le plastique dans les océans, à leurs produits et emballages. Depuis sa fondation il y a quinze ans, TerraCycle a remporté plus de 200 prix en matière de développement durable et a fait don de plus de 44 millions de dollars à plusieurs écoles et organismes de bienfaisance. Pour en apprendre davantage au sujet de TerraCycle ou participer à ses programmes de recyclage, consultez le https://www.terracycle.com/fr-CA.

