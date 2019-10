Le programme TOEFL(MD) lance l'application officielle TOEFL(MD) et réduit à seulement six jours les délais de rapport des résultats

Les candidats au test TOEFL du monde entier peuvent présentement accéder à tout ce qui concerne TOEFL via une nouvelle appli mobile

PRINCETON, New Jersey, 23 octobre 2019 /CNW/ - Dès aujourd'hui, les étudiants du monde entier peuvent télécharger l'application officielle TOEFLMD via l'Apple App StoreMD ou Google PlayMC. L'application offrira des fonctionnalités similaires à celles des comptes en ligne des étudiants, notamment :

Inscription aux tests -- recherchez « centres de test à proximité » et trouvez les places ouvertes dans une période de deux mois

Préparation aux tests -- achetez des guides complets et accédez à un matériel d'essai, y compris un test d'essai pleine longueur et un cours en ligne TOEFL Insider's Guide

Résultats -- consultez les rapports de résultats issus de toutes les administrations de tests valides, y compris les résultats MyBest ™, et envoyez des rapports de résultats supplémentaires à des établissements désignés

™, et envoyez des rapports de résultats supplémentaires à des établissements désignés Accommodements des déficiences -- soumettez des demandes d'accommodements pour déficience ou pour des besoins liés à la santé et consultez le statut de demandes actuelles et anciennes

« Nous continuons d'identifier des façons significatives de transformer l'expérience de test TOEFL pour les étudiants et les établissements », a déclaré Srikant Gopal d'ETS, directeur exécutif du programme TOEFL. « L'application TOEFL aide les étudiants là où ils se trouvent en leur fournissant un moyen commode et rationalisé d'accéder à de nombreux composants de l'expérience de test sur leurs appareils mobiles, de l'inscription à la préparation des tests et jusqu'à la fourniture des résultats. »

Outre la nouvelle application mobile, le programme TOEFL fournira désormais les résultats plus rapidement qu'auparavant. Les étudiants qui passent un test TOEFL le 26 octobre ou après cette date pourront consulter leurs résultats en ligne environ six jours après la date du test, réduisant presque de moitié la période d'attente de 10 jours précédente. Les rapports de résultats officiels seront également envoyés plus rapidement aux établissements, dès le neuvième jour suivant la date des tests.

« Accélérer le rapport des résultats était une priorité majeure pour nous selon les commentaires que nous avons reçus des étudiants et des établissements », a ajouté M. Gopal. « La réduction de la période d'attente pour les nouveaux tests et l'ajout de séances de test l'après-midi fournissent aux étudiants des occasions supplémentaires de passer un test plus tôt et plus fréquemment si nécessaire. Il était donc logique de créer un processus accéléré de rapport des résultats pour les accompagner -- ce qui sera avantageux tant pour les étudiants que pour les établissements .»

Pour en savoir plus sur l'application officielle TOEFL et le rapport accéléré des résultats, ainsi que sur les modifications complètes de l'expérience de test TOEFL mises en œuvre cette année, visitez www.ets.org/toefl/better_test_experience. Pour obtenir des renseignements généraux sur le test TOEFL, visitez www.ets.org/toefl.

À propos du test TOEFLMD

Le test TOEFL de l'anglais académique est organisé par plus de 10 000 établissements dans plus de 150 pays du monde et est universellement reconnu dans des destinations anglophones populaires comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et par plus de 98 % des universités du Royaume-Uni, y compris 100 % des établissements du Russell GroupMD. Ce test l'emporte sur d'autres tests de langue anglaise aux États-Unis et dans des destinations clés en Europe comme la France et l'Allemagne. Au Canada, TOEFL est la formule préférée des responsables des admissions aux études supérieures. Avec une notation centralisée du test par une combinaison de notateurs humains anonymes et de technologie de notation IA, le test TOEFL offre une alternative 100 % équitable et impartiale. Pour plus de renseignements sur le test TOEFL, y compris sur l'inscription, des conseils d'étude et des questions types, visitez le site TOEFL Go Anywhere à l'adresse www.toeflgoanywhere.org.

À propos d'ETS

Chez ETS, nous promouvons la qualité et l'équité de l'éducation pour les personnes du monde entier en élaborant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS est au service des particuliers, des établissements d'enseignement et des agences gouvernementales en leur fournissant des solutions sur mesure en matière de certification des enseignants, d'apprentissage de la langue anglaise et d'enseignement primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu'en menant des recherches sur l'éducation, des analyses et des études sur les politiques. Fondée en tant qu'organisme sans but lucratif en 1947, ETS élabore, gère et note plus de 50 millions de tests chaque année -- y compris les tests TOEFLMD et TOEICMD, les tests GREMD et les évaluations The Praxis SeriesMD -- dans plus de 180 pays et plus de 9 000 sites à travers le monde. www.ets.org

SOURCE Educational Testing Service-TOEFL

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Stephanie Winters, 1-609-359-5789, mediacontacts@ets.org, http://www.ets.org

Related Links

http://www.ets.org