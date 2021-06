Aviva Canada et Parachute, l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures, aident les collectivités à améliorer la sécurité pour les enfants qui se déplacent dans les zones scolaires.

TORONTO, le 14 juin 2021 /CNW/ - Aviva Canada et Parachute - l'organisme de bienfaisance national canadien dédié à la prévention des blessures - ont choisi six autres communautés scolaires, cette fois-ci dans les provinces de l'Atlantique, communautés qui seront subventionnées dans le cadre du programme Sécurité Routière Primaire, lequel vise à renforcer la sécurité des zones scolaires dans les communautés de l'ensemble du pays.

Les écoles suivantes se joindront aux trois écoles de l'Ontario qui participent déjà au programme Sécurité Routière Primaire (SRP). Dans le cadre de l'engagement quinquennal du programme SRP, Aviva Canada et Parachute fourniront des subventions de 10 000 $ et un soutien au programme de dotation en personnel à 20 communautés scolaires de tout le Canada afin que celles-ci apportent des changements concrets à l'environnement qui amélioreront la sécurité routière dans leurs zones scolaires.

Les nouvelles écoles participant au programme de SRP sont les suivantes :

King Street Elementary, Miramichi , N.-B.





, N.-B. Priestman Street Elementary School, Fredericton , N.-B.





, N.-B. Bedford South Elementary, Bedford , N.-É.





, N.-É. Sackville Heights Elementary, Middle Sackville , N.-É.





, N.-É. Kingswood Elementary, Hammonds Plains , N.-É.





, N.-É. Bridgewater Elementary School and Junior High, Bridgewater , N.-É.

Ces écoles sont confrontées à une multitude d'enjeux de sécurité, notamment en raison de leur emplacement le long de rues très fréquentées, de la présence de boucles de débarquement encombrées, de l'absence de trottoirs et de problèmes liés aux excès de vitesse et aux traversées de rues dangereuses.

« À Sackville Heights, nous avons travaillé en équipe pour assurer une arrivée à l'école et un retour à la maison en toute sécurité, en particulier pour nos élèves qui marchent », explique la directrice Kim Michaud-Wheatley. « La population de notre école continue de croître et, comme nous continuons d'explorer des options de transport sécuritaires pour les familles, nous sommes ravis de bénéficier du soutien offert dans le cadre du programme Sécurité Routière Primaire et d'avoir l'occasion de travailler avec Parachute pour apporter des changements positifs pour notre école. »

Tous les bénéficiaires du programme Sécurité Routière Primaire reçoivent un guide de projet étape par étape, ainsi que le soutien d'un gestionnaire de projet attitré Sécurité Routière Primaire pour les guider dans l'évaluation de leurs défis en matière de sécurité routière, l'identification des interventions, leur mise en œuvre dans le cadre d'un engagement pluriannuel et l'évaluation des résultats.

« Nous sommes ravis de poursuivre et d'élargir notre partenariat avec Aviva Canada dans le cadre de cette importante initiative visant à améliorer la sécurité dans les zones scolaires à l'échelle du Canada, ceci afin de permettre à davantage d'enfants de se rendre à l'école à pied ou à vélo », déclare Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. « Des initiatives comme celles-ci, fondées sur des données probantes, apportent des changements positifs significatifs et durables pour nos communautés et, surtout, contribuent au bien-être de nos enfants. »

« Nous avons lancé ce programme dans le but de renforcer la sécurité des zones scolaires partout au Canada pour tous. Ce travail est déjà en cours avec les trois premières écoles sélectionnées et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à avoir un impact significatif avec les six nouvelles écoles du Canada atlantique », a déclaré Hazel Tan, responsable des communications externes et de la responsabilité d'entreprise chez Aviva Canada. « Nous encourageons les parents ou les groupes scolaires qui souhaitent rendre leur zone scolaire plus sûre, mais qui n'ont pas été sélectionnés dans le cadre du programme officiel, à télécharger la version numérique du guide de SRP. »

La version numérique du guide de Sécurité Routière Primaire est disponible à l'adresse suivante : https://www.parachute.ca/fr/programme/securite-routiere-primaire/ et à www.takebackourroads.ca.

À propos de Parachute

Parachute est l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la réduction de l'impact dévastateur des blessures évitables. Les blessures sont la cause numéro 1 de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 34 ans et coûtent chaque année 29,4 milliards de dollars à l'économie canadienne. À travers l'éducation et la défense des droits, Parachute œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour plus d'informations, rendez-vous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4 000 employés ont à cœur de construire un avenir durable pour le bien-être de 2,4 millions d'assurés, des diverses collectivités et de la planète. En 2019, Aviva Canada a lancé son programme Unis pour des routes plus sûres, un investissement dans des solutions fondées sur les données et des partenariats stratégiques pour que la sécurité des collectivités et des routes canadiennes devienne une réalité pour tous. En 2021, nous avons annoncé notre objectif de devenir une entreprise « Zéro émissions nettes » d'ici 2040 -- le plus exigeant fixé par une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consulter aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn de la compagnie.

SOURCE Parachute

Renseignements: Communication avec les médias : Sandra Padovani, Parachute, Relations presse et Communication, [email protected], 647-977-4024; Janis McCulloch, Aviva, Cellulaire : 437-236-4335, Courriel : [email protected]