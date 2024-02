TORONTO, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Plus de 100 000 résidents de l'Ontario se sont inscrits au programme Peak Perks d'Économisez l'énergie. Cette initiative de gestion de la demande résidentielle lancée par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) contribue à assurer la fiabilité du réseau électrique en réduisant les pointes de demande pendant les chaudes journées d'été.

Les participants à Peak Perks apportent leur contribution au réseau grâce à leurs thermostats intelligents. De brefs réglages du thermostat, limités dans le temps et pouvant aller jusqu'à deux degrés Celsius, sont effectués pendant les périodes de pointe de la demande d'électricité, entre le 1er juin et le 30 septembre, les après-midis en semaine ou en début de soirée.

Les participants reçoivent une carte virtuelle prépayée MasterCardMD de 75 $ lorsqu'ils s'inscrivent au programme Peak Perks. Ils reçoivent également une carte virtuelle prépayée MasterCardMD de 20 $ chaque année de participation supplémentaire au programme.

« Nous sommes ravis de voir les résidents de l'Ontario jouer un rôle actif dans l'efficacité énergétique grâce au programme Peak Perks », déclare Tam Wagner, directeur de l'effacement de consommation électrique à la SIERE. « L'effacement de consommation électrique est une ressource essentielle qui peut contribuer de manière significative à la fiabilité du réseau électrique de la province, en particulier pendant les chaudes journées d'été, lorsque l'utilisation des climatiseurs est à son maximum. »

« Peak Perks est maintenant le plus important programme de réponse à la demande au Canada et celui qui croît le plus rapidement en Amérique du Nord », affirme l'Hon. Todd Smith, ministre de l'Énergie. « Plus de 100 000 ménages réduisent actuellement leur utilisation d'électricité et économisent sur leurs factures. Cela s'inscrit dans le plan de notre gouvernement pour garder les coûts bas pour les familles. »

« L'inscription de plus de 100 000 foyers au cours des six premiers mois du programme Peak Perks témoigne des progrès possibles lorsque les fournisseurs d'électricité et les clients s'associent dans le cadre d'initiatives mutuellement bénéfiques », déclare Erika Diamond, vice-présidente principale des solutions clients chez EnergyHub, le fournisseur de services de la SIERE pour le programme Peak Perks. « La SIERE est en bonne voie pour créer la plus grande centrale électrique virtuelle résidentielle du Canada, qui jouera un rôle clé dans la fiabilité du réseau et l'accélération de la décarbonisation. »

Le programme Peak Perks a été activé à six reprises au cours de l'été 2023. Le dernier événement survenu au début du mois de septembre a permis de réduire la demande de pointe de 54 mégawatts (MW) sur une heure au maximum. Avec plus de 100 000 résidents de l'Ontario inscrits, les participants actuels au programme peuvent contribuer à réduire la demande jusqu'à 90 MW, ce qui équivaut à retirer du réseau une ville de la taille de Kingston pendant les périodes de pointe de l'été. Ce chiffre devrait augmenter avec l'inscription d'un plus grand nombre d'appareils.

Les clients résidentiels d'électricité en Ontario qui disposent d'une climatisation ou d'une thermopompe centrale contrôlée par un thermostat intelligent peuvent participer au programme Peak Perks. Les clients qui ne se sont pas encore inscrits peuvent encore obtenir une carte MasterCardMD virtuelle prépayée de 75 $ en 2024. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site web Économisez l'énergie .

