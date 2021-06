« Nous sommes ravis de nous associer à Finilaboucane Canada pour administrer le programme nettoyage Finilaboucane , créé pour financer le ramassage des déchets, a déclaré Lori McCullough, fondatrice du Great Outdoors Fund. Le ramassage des déchets constitue un problème énorme, mais soluble, dans le monde. Étant donné que les mégots de cigarettes sont l'article le plus jeté sur la planète, notre partenariat avec Finilaboucane Canada et cette campagne de subventions sont tout à fait appropriés. Grâce au programme nettoyage Finilaboucane , nous permettons aux gens de déployer un effort collectif pour embellir leur environnement naturel et protéger la planète contre les effets des déchets.

Nettoyage Finilaboucane a été créé en 2020 et il est considéré comme un succès retentissant avec plus de 1 000 000 de livres de déchets retirés des espaces extérieurs du Canada.

« 2021 constitue la deuxième année du programme Nettoyage Finilaboucane. Nous avons été submergés par les demandes lors de la première année, c'est pourquoi nous avons augmenté le financement cette année afin de soutenir autant de groupes que possible, a déclaré Vasie Papadopoulos, directrice des communications et du développement durable chez Finilaboucane Canada. Grâce à notre partenariat avec le Great Outdoors Fund, nous sommes en mesure d'inciter les bénévoles à effectuer le ramassage des déchets dans leur propre communauté et à avoir un impact réel et tangible. Nous avons également élargi nos efforts pour réduire l'impact des déchets sur la population, les communautés et l'environnement et ce, en faisant équipe avec TerraCycle pour établir le programme de recyclage des cigarettes de Finilaboucane. Ensemble, nous pouvons et nous allons changer les choses.

Le programme Nettoyage Finilaboucane

2021 a été accordé aux organisations suivantes :

A Greener Future - Oshawa, Ontario

Avalon Trailway Corp - Conception Bay South , Terre-Neuve

, Terre-Neuve Calgary ATV Riders Association - Calgary , Ontario

, Central Lake Ontario Conservation - Oshawa, Ontario

Central Ontario ATV Club - Stayner, Ontario

Club Quad Les Deux Phares - Mont-St-Pierre , Québec

, Québec Crowsnest Pass Quad Squad Association - Blairmore, Alberta

Eastman ATV Association Inc. - Winnipeg, Manitoba

Fédération québécoise des Clubs Quads - Bois-des-Filion , Québec

, Québec Friends of Kootenay Lake Stewardship Society - Nelson, Colombie-Britannique

Help Aid Canada - Brampton, Ontario

Johnstown ATV club - Spencerville, Ontario

Logan Lake ATV Club - Logan Lake , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique PEI ATV Federation - Summerside , Île-du-Prince-Édouard

, Île-du-Prince-Édouard Pitch In Canada - Campbell River , Colombie-Britannique

- , Colombie-Britannique Rusagonis ATV Club - Lincoln , Nouveau-Brunswick

, Nouveau-Brunswick Siloam Mission - Winnipeg, Manitoba

Sooke ATV Club - Sooke , Colombie-Britannique

, Colombie-Britannique Verona District ATV Club - Verona, Ontario

Pour de plus amples renseignements, visitez thegreatoutdoorsfund.org ou finilaboucane.ca. Vous pouvez également nous trouver sur Instagram @thegreatoutdoorsfund ou @unsmoke_ca.

