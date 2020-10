Le programme national de traçabilité des bovins laitiers est maintenant lancé!

GUELPH, ON, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Lactanet Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de TracéLaitier, le programme national de traçabilité des bovins laitiers destiné aux producteurs laitiers canadiens. Conçu et construit en tant que système national centralisé pour la gestion de toutes les données de traçabilité des bovins laitiers, TracéLaitier offrira protection, prospérité et paix d'esprit à l'industrie laitière canadienne dans l'éventualité où une urgence sanitaire animale devrait être gérée.

De pair avec le volet Traçabilité de l'initiative proActionMD des Producteurs laitiers du Canada (PLC), TracéLaitier soutiendra l'industrie laitière en protégeant le gagne-pain des producteurs laitiers et en apportant une paix d'esprit aux consommateurs en cas d'urgence. En effet, parce que les producteurs laitiers adopteront le système TracéLaitier et déclareront leurs données de traçabilité, l'industrie profitera d'un avantage considérable, à savoir une capacité de traçage à la fine pointe dans l'éventualité d'une urgence ou d'une crise sanitaire animale.

TracéLaitier propose deux nouveaux outils pour la traçabilité - une application mobile et le portail en ligne de la base de données -, des outils qui optimiseront et simplifieront la consignation et la déclaration de l'identification et des déplacements des animaux. En plus du déploiement de ces outils pratiques et efficaces, le lancement de TracéLaitier inclut la mise en ligne d'un site Web national moderne au www.TraceLaitier.ca, site qui contient de l'information pour les producteurs laitiers, les autres intervenants ayant la garde de bovins laitiers et les consommateurs. Le programme TracéLaitier prévoit également un service à la clientèle exceptionnel, des identifiants améliorés pour les animaux et des ressources de formation en format imprimé, en ligne et sous forme de vidéos.

En vertu de la réglementation fédérale et/ou des exigences de proActionMD, les personnes qui sont en possession de bovins laitiers, ou qui sont chargées du soin ou du contrôle de bovins laitiers, doivent consigner et déclarer les renseignements visant l'identification, les déplacements, la localisation et la responsabilité de garde. « TracéLaitier a été conçu pour fournir aux producteurs laitiers des outils faciles d'utilisation pour gérer leurs obligations en matière de traçabilité », indique Gert Schrijver, producteur de lait et président du Comité consultatif TracéLaitier de Lactanet. « Tous les producteurs laitiers auront aussi accès à un guichet unique pour commander leurs identifiants et obtenir un soutien à la clientèle complet de la part des services à la clientèle de TracéLaitier et du programme d'Identification nationale des bovins laitiers (INBL). Le soutien sera offert par l'entremise de Holstein Canada ou d'Agri-Traçabilité Québec (ATQ), au Québec, province où les producteurs utilisent depuis de nombreuses années et avec grand succès ce modèle de traçabilité par l'entremise du système SimpliTRACE. » Par ailleurs, pour accommoder les affiliés de l'extérieur du Québec qui ne sont pas des producteurs, par exemple les abattoirs, les parcs de groupage et les encans, des systèmes d'échange ont été créés afin de permettre à l'information d'être transférée dans la base de données de TracéLaitier. Cela donnera aux affiliés l'option d'utiliser soit le nouveau système TracéLaitier ou le Système canadien de traçabilité du bétail (SCTB) de l'ACIB.

La traçabilité touche plus de 1,4 million de bovins laitiers gardés dans plus de 10 000 fermes. Lactanet et les PLC collaborent depuis 2016 à une vision commune visant la mise en place d'un programme national de traçabilité pour les bovins laitiers. En harmonisant les données sous un cadre national commun, TracéLaitier favorisera également le partage d'information et ajoutera potentiellement de la valeur aux initiatives de recherche et de génétique, tout en cadrant avec le volet Traçabilité du programme proActionMD des PLC. Lactanet et les PLC saluent et remercient Agriculture et Agroalimentaire Canada pour le soutien financier offert par l'entremise du programme du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA).

En juin 2020, Lactanet Canada a été reconnu par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en tant qu'administrateur national responsable de la traçabilité des bovins laitiers en vertu de la partie XV du Règlement sur la santé des animaux. TracéLaitier est le programme national de traçabilité administré par Lactanet Canada, un organisme établi à Guelph, en Ontario, et à Sainte-Anne-de-Bellevue, au Québec. TracéLaitier dessert l'ensemble des producteurs laitiers d'un océan à l'autre de même que les organisations affiliées et les partenaires de l'industrie. La traçabilité est :

Cruciale pour l'industrie laitière canadienne et ses producteurs; Essentielle à la santé économique de l'industrie; Importante pour la réputation de l'industrie à l'échelle mondiale et locale; Vitale pour assurer la stabilité financière des producteurs dans le contexte d'une crise sanitaire.

TracéLaitier est géré par le conseil d'administration de Lactanet, avec l'aide et la collaboration des PLC. Ce programme tire profit des structures et systèmes existants au sein du secteur canadien des bovins laitiers, entre autres de partenariats avec Agri-Traçabilité Québec (ATQ) et Holstein Canada, ce qui permet de proposer des solutions efficaces, rentables et conformes à proAction.

Lactanet est un organisme dirigé par les producteurs qui sert plus de 7 000 producteurs laitiers de partout au Canada. En plus du programme TracéLaitier, Lactanet offre des services de gestion des troupeaux laitiers, entre autres le contrôle laitier, des évaluations génétiques, la vente de logiciels et le soutien associé, des diagnostics de laboratoires relatifs à la santé et aux maladies, et le transfert des connaissances.

