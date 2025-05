Le Programme Hors-Piste, un allié pour la santé mentale des jeunes

LONGUEUIL, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Près de 500 artisans du Programme Hors-Piste étaient réunis hier à Longueuil pour faire le point sur ce programme qui a fait ses preuves pour réduire l'anxiété et favoriser une meilleure santé mentale chez les jeunes.

Conçu en 2018 par le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale de l'Université de Sherbrooke, Hors-Piste vise à diminuer l'anxiété, améliorer le bien-être et créer des environnements sains et bienveillants dans les écoles. Les ateliers offerts ont pour but d'outiller les jeunes à réguler leurs émotions, se connaitre et s'estimer, faire preuve de bienveillance, gérer leur stress et l'anxiété et adopter des comportements prosociaux. Des ateliers sont également offerts aux parents et aux enseignants.

Le programme permet d'agir en prévention auprès de tous les élèves. Il comprend aussi des interventions spécifiques dans le milieu scolaire auprès des élèves qui ont certains symptômes ou des facteurs de risque et des interventions dans les CIUSSS et CISSS auprès des jeunes aux prises avec des symptômes anxieux importants.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a confié au CISSS de la Montérégie-Centre le mandat de déployer le programme à l'échelle du Québec. « Le déploiement rapide du programme témoigne de l'importance que les réseaux de la santé et de l'éducation accordent à la santé mentale des jeunes. Actuellement, Hors-Piste est offert dans 271 écoles secondaires et 675 écoles primaires. Il touche plus de 300 000 élèves à travers le Québec. Nous allons poursuivre les efforts pour le déployer encore davantage, car nous sommes conscients des grands besoins des jeunes et de l'importance d'agir en prévention pour les soutenir », fait valoir Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre.

Les évaluations de ce programme démontrent les bénéfices importants chez les jeunes. « Les résultats de nos recherches montrent des améliorations dans la régulation émotionnelle, les compétences sociales et la réduction des symptômes d'anxiété des élèves qui participent au programme », fait valoir Julie Lane, professeure et directrice du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale. « Les élèves non exposés au programme rapportent moins de changements positifs et une augmentation des symptômes d'anxiété par rapport à ceux qui ont participé. Les parents notent une diminution de l'anxiété et une amélioration des compétences sociales chez leurs enfants. Les enseignants pour leur part apprécient les ateliers sur le bien-être qui contribuent à améliorer leur propre santé mentale et celle de leurs collègues », fait-elle valoir.

« Je tiens à saluer le travail formidable qui se fait auprès des jeunes dans nos écoles primaires et secondaires grâce au programme Hors-Piste, qui est intégré dans le Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026. Grâce aux ateliers, les jeunes apprennent des outils pour mieux gérer leurs émotions et leur stress et faire face aux défis du quotidien. On voit vraiment une différence dans leur bien-être et leur développement personnel. Hors-Piste est vraiment un allié pour la santé mentale des jeunes du Québec », fait valoir le ministre responsable des services sociaux Lionel Carmant.

