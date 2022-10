TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - La Fondation Mastercard a annoncé aujourd'hui son objectif d'aider 100 000 jeunes autochtones grâce à son programme EleV. Créé en 2017, le programme EleV vise à offrir aux jeunes autochtones des possibilités d'apprentissage et de formation en fonction de leurs aspirations et des priorités de leurs communautés. Ce programme aide les jeunes à poursuivre des études postsecondaires et à accéder à un travail valorisant. À ce jour, le programme a déjà permis à 10 700 jeunes autochtones de poursuivre leurs objectifs d'apprentissage et professionnels.

« La Fondation Mastercard cherche à créer un monde où chacun a la possibilité d'apprendre et de s'épanouir », a déclaré Reeta Roy, présidente et directrice générale de la Fondation Mastercard. « Notre programme EleV est un engagement à travailler en tant que partenaire avec les jeunes et les communautés autochtones pour transformer les systèmes d'éducation et d'emploi en fonction de leurs visions et de leurs valeurs, de manière à revitaliser leurs langues et leurs cultures. Nous sommes dirigés dans ce travail par les jeunes autochtones eux-mêmes, ancrés dans notre engagement de cocréation et notre responsabilité de réconciliation. »

Les jeunes autochtones constituent la population dont la croissance est la plus rapide au Canada. Ils sont de puissants agents de changement pour leurs communautés, leurs nations et le Canada dans son ensemble. Selon la Stratégie économique nationale pour les autochtones, le fait de donner aux autochtones un accès équitable aux opportunités économiques permettrait à 135 000 membres supplémentaires des Premières Nations, Métis et Inuits de trouver un emploi, ce qui représenterait un revenu d'emploi de 6,9 milliards de dollars par an. Il y a ici un impératif moral et économique à permettre aux jeunes d'accéder à leur potentiel pour faire progresser l'autonomie et l'autodétermination de leurs populations.

Le programme EleV de la Fondation Mastercard s'associe à des organisations dirigées par des autochtones et à des établissements d'enseignement supérieur, travaillant en étroite collaboration avec les jeunes et les communautés autochtones, afin de transformer fondamentalement les systèmes d'éducation et d'emploi. Le V dans le nom du programme, qui a été créé conjointement avec les jeunes et les aînés, évoque un troupeau d'oies migratrices qui volent sur une longue distance et dont chaque membre occupe à tour de rôle l'exigeante position de leader - une leçon de la nature sur le pouvoir du leadership collaboratif au service de la communauté.

« L'enseignement postsecondaire doit être construit avec les mêmes valeurs et compréhensions que celles partagées par les peuples autochtones pour qu'elle soit significative et engageante », a déclaré Monika Rumbolt, responsable de l'engagement des jeunes au Labrador pour la Fondation des communautés autochtones Ulnooweg, et partenaire d'EleV. « Ce n'est pas seulement une question spirituelle. C'est scientifique. Prenons l'agriculture arctique par exemple. Mon peuple, les Inuits, brûlait de petites îles au large pour favoriser la croissance des baies. Ils faisaient une rotation des cultures à intervalles de quelques années pour assurer une récolte saine. Si nous voulons que nos jeunes réussissent leurs études postsecondaires, et qu'ils vivent une bonne vie, nous devons leur donner le même lien qu'ils trouveraient auprès des gens et des terres. »

Par le biais du programme EleV, la Fondation investira 500 millions de dollars et collaborera avec plus de 45 partenaires dans toutes les régions du pays, travaillant dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et des secteurs de croissance désignés par les jeunes autochtones, comme l'énergie propre, l'écotourisme et la technologie numérique. Outre les organisations autochtones, le programme EleV s'associe à des établissements et des institutions qui travaillent dans le cadre de partenariats profonds et durables avec les communautés autochtones, comme l'Université de Lethbridge en Alberta.

« Il peut être difficile, même désagréable, de se détacher des approches standards, mais cela est essentiel pour trouver de nouvelles façons de progresser », a déclaré le Dr Michael Mahon, recteur et vice-chancelier de l'Université de Lethbridge. « Notre solide partenariat avec la Confédération des Pieds-Noirs nous permet de trouver de nouvelles façons innovantes de soutenir la réussite des étudiants autochtones dans l'ensemble du système éducatif, car ils connaissent bien les défis et les solutions. Nous sommes très heureux que le programme EleV de la Fondation Mastercard nous aide à consolider ce travail. »

Le lancement national du programme EleV a lieu aujourd'hui à Toronto, en Ontario. Cet événement offre l'occasion de partager les nouvelles approches, les leçons apprises et les meilleures pratiques qui mènent à des changements dans les politiques et les actions pour soutenir les jeunes autochtones, consolider les systèmes autochtones en place et en bâtir de nouveaux. L'une des principales leçons que la Fondation transmet aux gouvernements, aux décideurs et au public est qu'elle favorise la réussite des jeunes autochtones en soutenant l'innovation dirigée par les autochtones. C'est ce que signifie « prendre son envol ensemble ».

