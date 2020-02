Le Programme des jeunes chasseurs est une source d'inspiration

Une histoire de réussite locale

ARVIAT, NU, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Les communautés du Nord ressentent les effets dramatiques du changement climatique dans leur vie quotidienne et les jeunes Inuits jouent un rôle de premier plan dans leur avenir et leur environnement. À Arviat, au Nunavut, , une communauté qui compte une population majoritairement inuite d'un peu plus de 2 500 personnes, dont plus de 35 % ont moins de 15 ans, on assiste à quelque chose de très novateur.



Avec le soutien du gouvernement du Canada, l'Aqqiumavvik Society élabore et met en œuvre un programme dans le cadre duquel les jeunes Inuits ont l'occasion d'assurer la surveillance des répercussions locales des changements climatiques, aidant ainsi les Nunavummiut à affronter les effets qu'ils subissent déjà et à renforcer leur résilience pour l'avenir. Cette initiative dirigée par la communauté et les Inuits est intégrée au Programme des jeunes chasseurs.

Le Programme des jeunes chasseurs met des jeunes de 8 à 18 ans en relation avec des aînés afin de renforcer la résilience culturelle, le bien-être de la communauté et la sécurité alimentaire, grâce à des exercices pratiques traditionnelles de chasse et de survie, tout en surveillant les répercussions régionales des changements climatiques et en y remédiant.

Soutenir les initiatives autochtones de lutte contre les changements climatiques qui font participer les jeunes est une priorité pour les organisations et les dirigeants de partout au Canada. Les programmes de ce type contribuent à aborder le bien-être et la santé mentale des communautés de manière holistique, tout en offrant des occasions aux jeunes dans leur communauté.

Grâce au soutien financier du Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord, du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones et du Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé, le projet des jeunes chasseurs a réussi, en un peu plus d'un an, à ouvrir la voie à l'adaptation aux changements climatiques menée par les communautés et les Inuits. Il est devenu une histoire de réussite locale.

« Le Programme des jeunes chasseurs est né de l'idée locale de réintroduire des aliments plus traditionnels dans l'alimentation familiale tout en donnant aux jeunes une expérience pratique, des connaissances et une compréhension des répercussions des changements climatiques. C'est un programme novateur et je suis extrêmement heureux que le gouvernement du Canada le soutienne. J'aimerais exprimer ma reconnaissance aux organisateurs qui aident les jeunes à acquérir de nouvelles compétences, à renouer avec leur culture et à travailler à trouver des solutions locales aux répercussions des changements climatiques . »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada continue de soutenir les initiatives de lutte contre les changements climatiques menées par les Inuits, en aidant les communautés à évaluer les répercussions des changements climatiques sur la sécurité alimentaire, la santé et les activités traditionnelles et à y réagir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Le Programme des jeunes chasseurs Ujjiqsuiniq est bien plus qu'un programme qui forme les jeunes à la récolte durable : il permet de revitaliser l'identité culturelle et de donner une raison d'être à nos jeunes. Ils acquièrent des compétences en matière de surveillance de l'environnement et s'engagent auprès de la communauté pour donner un sens aux changements climatiques. L'Aqqiumavvik Society est très heureuse de pouvoir offrir cet important programme dans notre communauté. »

Kukik Baker

Directrice générale de la Aqqiumavvik Society

L'Aqqiumavvik Society d' Arviat dirige le Programme des jeunes chasseurs Ujjiqsuiniq. Ce programme est appuyé par Se préparer aux changements climatiques dans le Nord, du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones (RCAANC), et par le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé (SAC).

dirige le Programme des jeunes chasseurs Ujjiqsuiniq. Ce programme est appuyé par Se préparer aux changements climatiques dans le Nord, du Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones (RCAANC), et par le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé (SAC). Le Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord de RCAANC verse 412 062 $ sur trois ans, de 2018 à 2021.

Le Programme de surveillance du climat dans les collectivités autochtones de RCAANC verse 375 000 $ sur trois ans, de 2018 à 2021.

Le Programme sur le changement climatique et l'adaptation du secteur de la santé de SAC fournit 439 954 $ sur quatre ans, de 2018 à 2022.

