Le programme de TéléCounseling pour joueurs excessifs célèbre son dixième anniversaire

Il fait face à une hausse sans précédent d'inscriptions au programme

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le TéléCounseling pour joueurs excessifs est devenu un programme permanent en novembre 2012, après quelques années d'un projet pilote qui a su faire ses preuves. Alors que novembre 2022 marque les dix ans du programme, on assiste à un nombre record d'inscriptions, soit 277 au cours des 12 derniers mois. Une augmentation de 8% par rapport à l'année 2020-2021 et de 114% par rapport à l'année 2019-2020. La pandémie aura eu un rôle majeur sur l'évolution du service auprès des joueurs et joueuses de jeux de hasard et d'argent.

Le service

Le TéléCounseling pour joueurs excessifs est un service d'accompagnement gratuit, accessible par téléphone ou vidéoconférence partout au Québec, qui a déjà aidé plus de 1 500 joueurs de jeux de hasard et d'argent.

Les jeux de hasard et d'argent, tant en ligne qu'au casino, créent plusieurs problématiques, souvent graves, chez les personnes qui perdent le contrôle sur leurs habitudes de jeu. Quelques exemples : problèmes de santé physique ou mentale, dettes financières importantes, isolement social, abus de substances, etc. Ces conséquences ont aussi des impacts sur l'entourage des joueurs et joueuses, généralement dépourvu de solutions et dont le quotidien est souvent aussi bouleversé. Le service souhaite donc continuer à se développer et à se faire connaître pour aider à déstigmatiser les joueurs, à faire tomber certains tabous et préjugés les concernant, qui les conduisent souvent à demander de l'aide seulement lorsque leur situation personnelle et financière s'est déjà beaucoup détériorée. Les demandes d'inscription au programme sont d'ailleurs souvent motivées par un sentiment d'urgence.

Le programme en quelques mots

Le programme de TéléCounseling est basé sur une approche volontaire pour les personnes souhaitant reprendre le contrôle sur leurs habitudes de jeux de hasard et d'argent, ou qui souhaitent arrêter complètement. Aucun avis médical n'est nécessaire pour y participer et le tout demeure confidentiel.

Le programme comprend :

1 entrevue d'évaluation d'une durée de 1h30;

Des rendez-vous téléphoniques ou vidéoconférences d'une heure chaque avec un.e conseiller.ère, pour aborder 6 thématiques entourant le jeu excessif : la motivation, les finances, les idées erronées, les déclencheurs, la prévention de la rechute et le maintien des acquis;

4 rendez-vous téléphoniques de suivi à 1, 3, 6 et 12 mois après la fin du programme.

Une grande partie du succès croissant du programme repose sur la télé-intervention. Il s'agit d'une approche pertinente, notamment pour les personnes:

préférant le téléphone aux rencontres en personne,

ayant besoin d'une intervention précoce,

éprouvant des difficultés de déplacement,

réticentes à demander de l'aide dans un réseau de soins (dans lequel elles peuvent elles-mêmes travailler),

vivant dans des régions avec peu d'accès à des services d'aide en dépendance au jeu.

Pour s'inscrire au programme, les personnes peuvent appeler au service Jeu : aide et référence au 1 800 461-0140 ou nous écrire via la page aidejeu.ca/telecounseling

Le profil des participant.es :

Voici quelques données générales sur les participant.es au programme.

Genre : 47% de femmes, 53% d'hommes.

Âge médian : 44 ans. 67% ont plus de 50 ans. Les 18 à 29 ans représentent 20% des participant.es et sont en hausse constante.

Jeux les plus souvent mentionnés : appareils de loterie vidéo (ALV), jeux en ligne de hasard et d'argent, machines à sous, jeux de loterie, poker.

Citations

Pierrette Gagné, directrice générale, Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM), gestionnaire du programme de TéléCounseling)

« J'ai débuté mes fonctions de directrice générale au CRGM en 2012. Dès mon arrivée j'ai été témoin du travail exceptionnel réalisé par l'équipe du programme de TéléCounseling auprès des joueurs excessifs. L'un de mes premiers objectifs a été de faire valoir toute la pertinence de ce service afin d'assurer un financement récurrent. C'est chose faite depuis dix ans. Nous avons pu créer des postes de conseiller.ères permanent.es. Je suis convaincue que l'équipe pourra continuer de grandir afin de répondre à la hausse constante du nombre d'inscriptions, et ce, grâce à l'appui financier du ministère de la Santé et des Services Sociaux, que je tiens à remercier. »

Nancy Rocha, directrice des services spécialisés en dépendance Jeu : aide et référence, Drogue : aide et référence et du programme de TéléCounseling pour joueurs excessifs.

« Ayant travaillé sur le programme de TéléCounseling pour joueurs excessifs depuis le projet pilote amorcé en 2006, je suis particulièrement fière de voir que ce service, unique au Québec, fête aujourd'hui dix années officielles auprès des joueurs excessifs, et que nous en aidons de plus en plus. Notre équipe travaille avec écoute, rigueur et, surtout, sans jugement. Les joueurs de jeux de hasard et d'argent souffrent de nombreux préjugés, se sentent souvent coupables et seuls responsables de leur problème. Nous sommes là pour eux. Nous les comprenons. Il y a de nombreux pièges addictifs dans les jeux de hasard et d'argent et il y a des façons de mieux les repérer et de s'en protéger. Nous avons gagné la confiance des joueurs et des professionnels de la santé et des services sociaux qui nous réfèrent à leurs patient.es, client.es et nous poursuivrons nos efforts pour accompagner les joueurs vers un jeu contrôlé ou un arrêt total de leurs habitudes de jeux de hasard et d'argent. »

À propos du programme de TéléCounseling pour joueurs excessifs

En 2006, le Centre de Référence du Grand Montréal, qui gérait déjà le service provincial Jeu : aide et référence, est mandaté par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour développer un programme de soutien à distance pour les joueurs excessifs. Le projet pilote, sous la supervision de monsieur Jacques Ducharme, M.Ps, fait la preuve que le service est essentiel pour soutenir les joueurs. Le programme de TéléCounseling pour joueurs excessifs devient donc permanent en novembre 2012 et il est, encore à ce jour, entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services Sociaux.

Informations et inscriptions : https://aidejeu.ca/telecounseling/

SOURCE Centre de Référence du Grand Montréal

Renseignements: Renseignements et demandes d'entrevues : Lucie Kechichian, Directrice communications, développement et relations communautaires, 438 940-5668, [email protected]