Les femmes entrepreneurs sont invitées à postuler pour recevoir une bourse de 10 000 dollars CA, de l'accompagnement personnalisé, ainsi que du mentorat pour développer leur petite entreprise ; les candidatures sont ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'au 15 mai.

TORONTO, le 24 avril 2023 /CNW/ - Visa Canada a annoncé aujourd'hui et pour la cinquième fois le retour de son programme de subventions She's Next. Cette initiative vise à soutenir les petites entreprises appartenant à des femmes au Canada par le biais de financement, d'accompagnement personnalisé et de mentorat. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 mai, les femmes entrepreneurs de tous les secteurs peuvent postuler pour recevoir l'une des 10 subventions de 10 000 $ CA et l'accès à un programme de mentorat accéléré par l'entremise de l'Université York.

Selon le rapport Small Business Pulse de Visa (en anglais), la plupart des petites entreprises* (85 %) déclarent que leurs coûts ont augmenté en moyenne de 13 % en 2022, ce qui a conduit certaines d'entre elles à qualifier leur année 2022 de « frustrante » et « difficile »1. Les entreprises détenues par des femmes semblent être affectées négativement et déclarent une croissance plus faible (5 %) pour 2022, contre 9 % pour l'ensemble des petites entreprises, et restent moins rentables (62 %), contre 70 % pour l'ensemble des petites entreprises2.

En ce qui concerne le financement, celui-ci reste important pour les femmes entrepreneurs : quatre femmes propriétaires de petites entreprises sur dix prévoient de solliciter un soutien financier supplémentaire au cours de l'année à venir et 41 % déclarent ne pas disposer d'un financement complet pour ce qu'elles souhaitent faire avec leur entreprise au cours des six prochains mois.3.

« Pour Visa, les petites entreprises sont tout sauf petites. Elles constituent l'épine dorsale de nos communautés et sont essentielles à nos économies locales », a déclaré Stacey Madge, présidente et directrice nationale de Visa Canada. « Les femmes entrepreneures constituent un segment important et sont affectées de façon disproportionnée. Grâce à ce programme, nous souhaitons soutenir la croissance des petites entreprises en leur offrant du financement et des outils afin qu'elles puissent gérer avec succès leur entreprise et prospérer sur le marché actuel ».

Eight50 Coffee, bénéficiaire de la précédente subvention She's Next, partage l'impact du programme : « La subvention nous a permis d'investir de façon stratégique dans les secteurs de croissance de l'entreprise. Nous lançons nos produits dans certaines des plus grandes épiceries du Canada. Le financement nous a permis de lancer nos produits avec nos partenaires détaillants et d'augmenter la production. L'accompagnement est arrivé à un moment charnière de notre croissance et m'a permis de faire appel à des experts qui ont été à ma place et qui comprennent le secteur », a déclaré Muna Mohammed, fondatrice d'Eight50 Coffee.

Pour en apprendre davantage et postuler au programme de subvention She's Next de Visa, les candidates doivent soumettre une courte vidéo décrivant leur entreprise et leur présence numérique à l'adresse ifundwomen.com/visa-canada.

Pour obtenir des outils, des ressources et des solutions d'affaires afin d'accroître l'efficacité et les ventes grâce à l'acceptation des paiements numériques et à l'expansion des entreprises en ligne, visitez le carrefour des petites entreprises de Visa Canada.

* Les « petites entreprises » sont définies comme des entreprises comptant moins de 100 employés.

