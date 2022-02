Une étude révèle que la majorité des petites entreprises sont optimistes face à leur avenir : Visa et IFundWomen visent à renforcer cet optimisme

TORONTO, le 22 févr. 2022 /CNW/ - À l'approche de la Journée internationale des femmes, et à un moment où les petites entreprises canadiennes continuent de surmonter la pandémie, Visa Canada a annoncé aujourd'hui le troisième cycle de son programme de subventions She's Next qui soutient les petites entreprises appartenant à des femmes au pays. Les femmes entrepreneurs peuvent postuler pour avoir une chance de recevoir l'une des dix subventions de 10 000 $ CA chacune, en plus de recevoir du mentorat pendant un an pour appuyer la croissance et l'expansion de leur entreprise. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 mars, les femmes entrepreneures canadiennes de tous les secteurs peuvent soumettre leur candidature sur le site ifundwomen.com/visa-canada.

Selon la plus récente étude Retour aux affaires de Visa (en anglais), les petites entreprises canadiennes sont de plus en plus optimistes : quatre répondants sur cinq (86 %) se sentent optimistes quant à leur avenir au sortir de la pandémie, ce qui représente le niveau d'optimisme le plus élevé des études réalisées jusqu'à présent1. Toutefois, lorsque l'on compare les entreprises appartenant à des hommes, les femmes entrepreneures canadiennes ont moins confiance en la situation financière de leur entreprise2. De plus, le financement des entreprises appartenant à des femmes reste un défi, puisque seulement 79 % d'entre elles indiquent un financement complet, contre 85 % pour les entreprises appartenant à des hommes3.

« L'essor des paiements numériques et l'évolution des préférences des consommateurs génèrent de nouvelles possibilités pour les petites entreprises de prospérer dans l'environnement actuel », affirme Stacey Madge, présidente et directrice nationale pour Visa Canada. « Chez Visa, nous savons que les femmes entrepreneures font continuellement face à des défis uniques. Le programme de subventions She's Next vise à soutenir davantage les petites entreprises appartenant à des femmes pour les aider à s'adapter aux besoins changeants des consommateurs. »

En 2021, près de la moitié (47 %) des petites entreprises canadiennes ont déclaré que l'année leur avait procuré des occasions d'affaires et que leur entreprise se portait bien4.

Il ressort de l'étude que la présence numérique d'une petite entreprise est un facteur important de sa survie pendant la pandémie : plus de 80 % d'entre elles attribuent leur survie au commerce électronique, et près de la moitié de leurs revenus (47 %) proviennent de canaux en ligne5.

« Nous avions l'habitude de compter sur des événements en personne pour présenter notre entreprise aux gens », constate Laurinda Lee-Retter, fondatrice de Kind Karma et bijoutière. « Depuis que nous avons reçu la subvention She's Next de Visa, nous avons fait la transition vers un modèle de commerce électronique et nous nous concentrons sur notre présence numérique. Nous nous servons de publicités numériques pour cibler les personnes qui recherchent des bijoux et qui s'intéressent à l'entreprise sociale, au commerce éthique et à la lutte contre l'itinérance. »

Pour The Plot Market Garden, une petite entreprise de la Colombie-Britannique axée sur l'agriculture durable et de haute qualité, la pandémie a mis en évidence l'importance de la diversification des créneaux commerciaux. « Grâce à la subvention de Visa, nous avons pu développer nos activités et exploiter les outils de commerce électronique pour rejoindre nos consommateurs de nouvelles façons. Nous avons également pu construire une nouvelle serre pour aider à prolonger le cycle de production en hiver et plus tôt au printemps », a déclaré la cofondatrice Emily Harris.

Pour les deux tiers des consommateurs canadiens, le passage à une vie sans argent liquide est prévu dans les dix prochaines années. Les principaux avantages sont la facilité des achats en ligne (45 %), suivie de la réduction des contacts physiques (36 %) et de la commodité (34 %)6.

« Le paysage commercial en constante évolution pousse les petites entreprises à trouver de nouveaux moyens de réussir », a déclaré Karen Cahn, fondatrice et directrice générale d'IFundWomen. « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Visa et d'offrir à dix autres femmes les moyens et les ressources nécessaires pour prospérer, innover et, ultimement, faire croître la communauté des petites entreprises au Canada. »

Pour en apprendre davantage et poser leur candidature au programme de subventions She's Next de Visa, les candidates doivent soumettre une courte vidéo décrivant leur entreprise et leur présence numérique à ifundwomen.com/visa-canada. Dix lauréates seront sélectionnées et recevront des subventions de 10 000 $ CA chacune, ainsi qu'un accompagnement pendant un an par des leaders du réseau Visa et IFundWomen.

En poursuivant son programme de subventions, Visa Canada réitère son engagement à soutenir les petites entreprises de tout le pays, en particulier celles dirigées par des femmes entrepreneures. Les efforts continus de l'entreprise pour soutenir les petites entreprises comprennent le Carrefour des petites entreprises de Visa Canada, qui offre de nouveaux programmes et de nouvelles solutions pour leur permettre de stimuler l'efficacité et les ventes grâce à l'acceptation des paiements numériques et à l'expansion des entreprises en ligne.

