MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - L'Institut canadien de recherche et de traitement en sécurité publique (ICRTSP) est heureux d'annoncer que son programme de thérapie cognitive comportementale sur Internet, le PSPNET, offert aux premiers répondants et au personnel de la sécurité publique (PSP) de la province sera désormais financé en partie par le ministère de la Sécurité publique du Québec. Grâce à ce soutien financier de 750 000$, les membres actuels et anciens du PSP, tels que le personnel des services frontaliers, les agents correctionnels, les pompiers (professionnels et volontaires), les intervenants d'urgence des Premières Nations, le personnel opérationnel et des services de renseignements, les ambulanciers paramédicaux, les policiers (municipaux, provinciaux, fédéraux), les communicateurs en sécurité publique (par ex. les répartiteurs, les téléphonistes du 911), le personnel de recherche et de sauvetage, continueront d'avoir accès à ce service gratuitement.

Le PSPNET est offert au Québec depuis plus de 3 ans et a permis de traiter et d'accompagner plus de 400 personnes pour des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété et l'état de stress post-traumatique à travers des programmes auto-guidés ou avec l'assistance d'un thérapeute. Le programme est conçu spécialement pour le personnel de la sécurité publique, qui est confronté quotidiennement à des événements traumatisants dans le cadre de leurs fonctions.

Les services adaptés à chaque individu et confidentiels sont facilement accessibles en ligne ou par téléphone, en tout temps et en tout lieu où les membres du PSP se sentent confortables et en sécurité.

« Nous avons à cœur de prendre soin de ceux et celles qui travaillent au quotidien pour nous protéger, dans des conditions souvent difficiles et imprévisibles. Le fait de porter un uniforme ne met personne à l'abri du stress psychologique, au contraire, et c'est pourquoi je trouve très important d'offrir des services de santé adaptés à leurs besoins spécifiques. » - François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie.

« Le partenariat que nous avons développé avec le Gouvernement du Québec permettra à un plus grand nombre de personnel de la sécurité publique d'avoir accès au service et à un psychologue dans un délai d'environ 48 heures. Nous sommes fiers de pouvoir continuer de les accompagner à travers des moments difficiles, qui ont un impact réel sur leur santé mentale. » - Dr. Amélie Fournier, psychologue principale au Québec et associée de recherche clinique au PSPNET (ICRSTP).

« L'annonce de ce partenariat avec le gouvernement du Québec permet aux membres du PSP du Québec de continuer à bénéficier d'un soutien vital pour leur santé mentale et leur bien-être. Il est essentiel de les soutenir de cette manière pour qu'ils puissent continuer à protéger et à servir les Québécois. » - Dr. Leslie Anne Keown, directrice générale de l'ICRSTP.

« Prendre soin de sa santé mentale est essentiel pour un policier ou une policière. Le programme d'aide au personnel policier (PAPP), programme paritaire qui en fait beaucoup pour nos membres à Montréal, prouve que le PSPNET, offert à l'ensemble du personnel de sécurité publique et d'urgence, est nécessaire et peut sauver des vies. » - Yves Francoeur, président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal.

« Nous sommes heureux de l'annonce de cette nouvelle qui assure la pérennité de ce service. L'objectif est toujours d'aider et de prendre soin de ceux qui, au quotidien, prennent soin des autres. » - François Lemay, président de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec.

« Les intervenants qui œuvrent dans le milieu paramédical - paramédics et répartiteurs médicaux d'urgence - doivent avoir un accès rapide et flexible à des services en santé mentale. Ces services doivent tenir compte de la spécificité de leur quotidien et être développé et offert par du personnel qualifié. C'est ce qui est offert par le programme PSPNET auquel nos employés et leurs proches sont référés depuis les dernières années. Cette entente permettra de consolider l'aide auprès de ces derniers, une aide qui s'avère aussi vitale que les soins qu'ils ou qu'elles prodiguent auprès de la population. » - Mathieu Campbell, Directeur général adjoint - Exécutif chez Urgences-santé.

« Puisque les pompiers sont exposés à de nombreuses situations tragiques dans le cadre de leur travail, il est important qu'ils puissent avoir accès rapidement à des services d'aide psychologique. Le PSPNET leur fournit un soutien gratuit, confidentiel et des outils adaptés pour les aider à surmonter ces évènements traumatisants, tout en préservant leur santé mentale. » - Denis Doucet, vice-président Santé, Sécurité et Relations de travail à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ).

« L'accessibilité pour ces services est primordiale pour nos membres à cause des distances qui nous séparent des grands centres ou se trouvent souvent les services dont nous avons besoin. » - Shawn Dulude, Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuit du Québec.

« Enfin une plateforme accessible et spécialisée pour aider les intervenants de première ligne qui, tous les jours, font face à l'imprévu. Plusieurs de nos membres ont déjà utilisés le service qui se veut simple d'accès, rapide et surtout efficace. Ils ont que d'excellents commentaires et le recommandent à leurs consœurs/confrères sans hésitation. Merci de mettre à l'avant plan la santé mentale des agents correctionnels et de nous aider à être mieux outillé à faire face à la réalité de notre emploi. » - Mylaine Bolduc-Lemieux, première vice-présidente en santé-sécurité au travail au Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.

En plus du soutien financier initial et continu contribué par Sécurité Publique Canada, le ministère de la Sécurité publique investira 750 000$ dans le programme sur 3 ans.

Le programme a été développé par une équipe solide de chercheurs et de cliniciens de l'Université de Regina, menée par la Dre Heather Hadjistavropoulos, une chef de file en thérapie cognitive comportementale en ligne.

Les résultats rapportés au Québec et dans le reste du Canada indiquent que : Plus de 90 % rapportent une plus grande confiance dans la gestion de leurs défis en santé mentale, incluant les troubles de stress post-traumatique. Plus de 95 % croient que PSPNET en valait la peine et qu'ils réfèreraient le service à un ami.

indiquent que : Le PSPNET est conçu pour fournir un accès gratuit et confidentiel aux premiers répondants et autres membres du personnel de la sécurité publique qui : Déclarent volontairement des défis d'anxiété, de dépression ou d'autres blessures liées au stress posttraumatique ; Ont 18 ans ou plus; Ont accès à Internet et l'utilisent aisément; Sont prêts à fournir le nom d'un contact médical local en cas d'urgence; et Vivent au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario , à l'Île-du-Prince-Édouard ou en Saskatchewan .

Pour de plus amples informations ou pour s'inscrire au programme, veuillez visiter le www.pspnet.ca , ou communiquer avec l'équipe du PSPNET via courriel au [email protected] , ou par téléphone (306-337-7233 ou 1-833-317-7233).

L'Université de Regina, située sur les territoires visés par les traités 4 et 6, les terres ancestrales des Nations cries, saulteaux, dakota, lakota et nakoda et la patrie des Métis, est une université polyvalente de taille moyenne dont les origines remontent à la création du Regina College en 1911. Aujourd'hui, les 10 facultés de l'Université comptent plus de 16 000 étudiants. L'Université a une réputation d'excellence bien établie et des programmes novateurs menant à des diplômes de premier cycle, de maîtrise et de doctorat.

