Le programme de mentorat de la CAJ jumelle 92 journalistes à des mentors

TORONTO, le 29 juill. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (CAJ) est ravie d'annoncer les candidates et candidats retenus pour la troisième phase de son programme de mentorat pour journalistes .

Au cours des prochaines semaines, 92 journalistes apprendront de mentors de la radio, de la télévision, du numérique et de publications imprimées de partout au pays. Il s'agit du plus important nombre de participantes et participants depuis le lancement du programme à l'automne 2020 - et une augmentation de près de 40 % par rapport à la dernière ronde de mentorat de la CAJ, qui s'est tenue en mars.

Lors de cette ronde, pour la première fois, les mentors avaient l'option de sélectionner des candidats et candidates pour une conversation d'une heure, en plus de leurs choix pour le programme de mentorat de six semaines. Cela a permis de créer davantage de paires, permettant ainsi à plus de personnes de profiter d'aide sur des projets précis ou au développement de compétences spécifiques.

« C'est incroyable de voir des leaders de notre industrie accepter de partager temps et savoir, indique le président de la CAJ, Brent Jolly. Nous savons que le mentorat est essentiel dans notre industrie. La CAJ est extrêmement reconnaissante envers les mentors qui offrent de leur temps et rendent ce programme possible. »

La CAJ a reçu 201 applications pour cette phase du programme de mentorat. Les candidates et candidats retenus sont autant des personnes qui étudient en journalisme que des reporters d'expérience.

« La CAJ a hâte de voir ce qui ressortira de cette nouvelle ronde de mentorat, souligne Brent Jolly. L'intérêt et l'enthousiasme envers ce programme aux quatre coins du pays sont remarquables. C'est pourquoi nous sommes heureux d'inclure de façon permanente le programme de mentorat parmi nos outils de développement offerts à nos membres. »

Le conseil d'administration de la CAJ envoie des remerciements sentis à tous les mentors qui donnent généreusement de leur temps.

Voici les nouveaux pairages entre mentors et personnes mentorées :

Allya Davidson , productrice, CTV W5

, productrice, CTV W5 Mrinali Anchan, reporter, CBC News



Jonathan Ventura , coordonnateur média, Université d' Ottawa

, coordonnateur média, Université d'

Heidi Lee , rédactrice aux informations, The Eyeopener

, rédactrice aux informations, André Picard, chroniqueur santé, The Globe and Mail

Charlotte Carey , reporter web, News1130

, reporter web, News1130

Jason Herring , reporter, Calgary Herald

, reporter, Andree Lau , directrice de la rédaction numérique, CBC News

, directrice de la rédaction numérique, CBC News Clara Pasieka , productrice adjointe, CBC

, productrice adjointe, CBC

Jeremiah Rodriguez , reporter, CTV News

, reporter, CTV News

Greg Colgan , éditeur par interim, The Rocky Mountain Outlook

, éditeur par interim,

Cormac O'Brien , rédacteur en chef adjoint, Narcity Canada

, rédacteur en chef adjoint, Narcity Canada Carlos Osorio , photojournaliste indépendant

, photojournaliste indépendant Evan Buhler , photojournaliste, The Rocky Mountain Outlook

, photojournaliste,

Jade Prévost-Manuel, photojournaliste indépendante et adjointe à la production

David Beers , professeur de journalisme et fondateur, The Tyee

, professeur de journalisme et fondateur, The Tyee Laurence Brisson-Dubreuil , journaliste locale, The Eastern Door

, journaliste locale,

Sebastian Leck , rédacteur web, CBC, et directeur de rédaction, Research Money

, rédacteur web, CBC, et directeur de rédaction, Research Money

Zak Vescera , reporter, Saskatoon StarPhoenix

, reporter, Colin D'Mello, chef de bureau à Queen's Park, CTV News

Sean Previl , vidéojournaliste, Global News

, vidéojournaliste, Global News

Jonathan Bradley , étudiant, Université Ryerson

, étudiant, Université Ryerson David Common , correspondant et animateur pour The National et Marketplace , CBC

, correspondant et animateur pour et , CBC Mark Kay , rédacteur indépendant

, rédacteur indépendant

Anna Desmarais , vidéojournaliste, CBC North

, vidéojournaliste, CBC North

Kimberley Molina , reporter, CBC Ottawa

, reporter, CBC Ottawa

Eric Bowling , reporter et éditeur, Inuvik Drum

, reporter et éditeur, David Topping , directeur des infolettres, Toronto Star

, directeur des infolettres, Rob Csernyik , journaliste indépendant et étudiant en arts

, journaliste indépendant et étudiant en arts

Prapti Bamaniya, journaliste étudiante, Université Ryerson



Lucille Haines , éditrice, Alberta Prime Times

, éditrice, Farah Nasser , cheffe d'antenne de soir, Global Toronto

, cheffe d'antenne de soir, Global Toronto Sheba Siddiqui , productrice, Global News Radio

, productrice, Global News Radio Ishani Nath , directrice de la rédaction, Best Health Magazine , ex-éditrice, FLARE

, directrice de la rédaction, , ex-éditrice, FLARE Sahar Ibrahim , directrice éditoriale, Tonal

, directrice éditoriale, Tonal

Yona Harvey , rédactrice indépendante, Kingstonist

, rédactrice indépendante, Kingstonist

Amanda Scriver , rédactrice indépendante et responsable des médias sociaux

, rédactrice indépendante et responsable des médias sociaux Jason Markusoff , correspondant, Maclean's

, correspondant, Hamdi Issawi , rédacteur adjoint, The Sprawl

, rédacteur adjoint, The Sprawl

Thibault Jourdan , producteur web, Radio-Canada

, producteur web, Radio-Canada

Jonathan Liedtke , travailleur autonome

, travailleur autonome Jen Gerson , journaliste indépendante et cofondatrice, The Line

, journaliste indépendante et cofondatrice, The Line Meagan Simpson , rédactrice adjointe, BetaKit

, rédactrice adjointe, BetaKit

Ethan Lou , journaliste indépendant

, journaliste indépendant

Perushka Gopalkista, rédactrice indépendante

Jesse Winter , journaliste visuel indépendant

, journaliste visuel indépendant Kayla MacInnis , étudiante, Université polytechnique Kwantlen

, étudiante, Université polytechnique Kwantlen

Amy Romer , photojournaliste de fond

, photojournaliste de fond

Alex Lupul , étudiant, Collège loyaliste

, étudiant, Collège loyaliste

Kelly Schovanek , étudiante, Université Royal Roads

, étudiante, Université Royal Roads

Spencer Colby , photographe éditeur, The Charlatan

, photographe éditeur,

Phillip Blancher, reporter local, Morrisburg Leader

Jordan Heath-Rawlings , animateur du podcast The Big Story et directeur de Frequency

, animateur du podcast et directeur de Frequency Arman Aghbali, adjoint à la production pour Tapestry , CBC Radio

, CBC Radio

Danielle Orr , stagiaire et reporter, Investigative Journalism Bureau

, stagiaire et reporter, Investigative Journalism Bureau

Shyloe Fagan , productrice étudiante, Humber Radio and Media Production

, productrice étudiante, Humber Radio and Media Production

Jon Victor , reporter, The Logic

, reporter, The Logic

Teddy Elliott , rédacteur, MTL Blog

, rédacteur, MTL Blog Karen Ho , reporter, Business Insider

, reporter, Business Insider Zeahaa Rehman, journaliste indépendante



Emma Buchanan , boursière en journalisme, J-Source

, boursière en journalisme, J-Source Karyn Pugliese , directrice de rédaction - journalisme d'enquête, CBC

, directrice de rédaction - journalisme d'enquête, CBC Ora Cogan , journaliste indépendante

, journaliste indépendante

Charnel Anderson, rédacteur - Nord-Ouest, TVO

Katherine Laidlaw , journaliste magazine indépendante

, journaliste magazine indépendante Madeline Lines , coordonnatrice au contenu, CKUT FM

, coordonnatrice au contenu, CKUT FM

Sherina Harris , responsable des infolettres, TorStar

, responsable des infolettres, TorStar

Zoe Tennant , productrice, CBC Radio

, productrice, CBC Radio

Claire Sibonney , rédactrice indépendante

, rédactrice indépendante Murad Hemmadi, correspondant, The Logic

Nicholas Sokic , reporter, Open Jaw

, reporter, Open Jaw

Lu Xu , journaliste indépendante

, journaliste indépendante Nadia Tchoumi , journaliste et directrice, CABJ

, journaliste et directrice, CABJ Anna Ashitey , boursière Joan Donaldson , CBC News

, boursière , CBC News

Joshua Azizi , vidéojournaliste, CFTK TV

, vidéojournaliste, CFTK TV

Gabby Taylor, productrice au contenu, CHVN

Nicholas Keung , journaliste immigration, The Toronto Star

, journaliste immigration, Cassie Apperloo , étudiante, Mohawk College

, étudiante,

Jennifer Golletz , reporter, Collingwood Today

, reporter, Collingwood Today

Eiad Herera , diplômé, Université Concordia

, diplômé, Université Concordia Omar Sachedina , correspondant aux affaires nationales, CTV National News

, correspondant aux affaires nationales, CTV National News Andrew Brennan , vidéojournaliste et affectateur, CTV News

, vidéojournaliste et affectateur, CTV News

Erika Ibrahim , assistante éditoriale, Apartment613

, assistante éditoriale, Apartment613

Nicklas Rieck , étudiant, Université McGill

, étudiant, Université McGill Omayra Issa , journaliste et cheffe d'antenne, CBC-Radio-Canada

, journaliste et cheffe d'antenne, CBC-Radio-Canada Abby Neufeld , journaliste numérique, CTV News Toronto

, journaliste numérique, CTV News Toronto

Kelly Bennett , reporter indépendante

, reporter indépendante

Johna Baylon , journaliste indépendante

, journaliste indépendante Paul Wells , rédacteur, Maclean's

, rédacteur, Drew Brown , rédacteur en chef, The Independent

, rédacteur en chef, The Independent

Laura Nelson , journaliste indépendante

, journaliste indépendante Robyn Doolittle , journaliste d'enquête, The Globe and Mail

, journaliste d'enquête, Emma McIntosh , reporter à Queen's Park, National Observer

, reporter à Queen's Park, National Observer

Alexandra Harvey , responsable des infolettres, Toronto Star

, responsable des infolettres,

Sidney Cohen , reporter, CBC

, reporter, CBC

Robyn Smith , rédactrice en chef, The Tyee

, rédactrice en chef, The Tyee

Dan Gray , journaliste d'enquête, SaultOnline/ONNTV

, journaliste d'enquête, SaultOnline/ONNTV Ryan McMahon , écrivain, créateur, humoriste et animateur de podcast anichinabé

, écrivain, créateur, humoriste et animateur de podcast anichinabé Manuela Vega , productrice numérique, Toronto Star

, productrice numérique,

Odette Auger , journaliste indépendante autochtone

, journaliste indépendante autochtone

Nick Dunne , rédacteur - Nord-Est, TVO

, rédacteur - Nord-Est, TVO

Boston Lafferty, étudiant, Université de Victoria

Tara Weber , cheffe de bureau pour l'Ouest, BNN Bloomberg

, cheffe de bureau pour l'Ouest, BNN Bloomberg Michael King , journaliste numérique et adjoint à la production, Global News

, journaliste numérique et adjoint à la production, Global News

Danielle Neri , assistante à la recherche et rédactrice indépendante

, assistante à la recherche et rédactrice indépendante

Donald Higney , journaliste étudiant, Université X

, journaliste étudiant, Université X

Daniel Johnson , reporter web, National Post , étudiant à la maîtrise en journalisme à Ryerson

, reporter web, , étudiant à la maîtrise en journalisme à Ryerson Valérie Ouellet, journaliste de données, CBC-Radio-Canada

Rosa Saba , reporter aux affaires, Toronto Star

, reporter aux affaires,

Emily Follett-Campbell , étudiante à la maîtrise en arts, Université Concordia

, étudiante à la maîtrise en arts, Université Concordia

India McAlister , adjointe à la production, CBC Kids News

, adjointe à la production, CBC Kids News Wendy Cox , journaliste Colombie-Britannique, The Globe and Mail

, journaliste Colombie-Britannique, Michael Lo , étudiant, Université de Victoria , et journaliste, FOCUS

, étudiant, Université de , et journaliste, FOCUS

Ian Froese , reporter, CBC Manitoba

, reporter, CBC Manitoba

Pratyush Dayal , reporter, Vancouver Sun and Province

, reporter, William Wolfe-Wylie , développeur, CBC News

, développeur, CBC News Marie-Hélène Hétu, journaliste et recherchiste, CBC News Montréal



Martin Allen , étudiant, Université Columbia

, étudiant, Université Columbia Zi-Ann Lum , reporter politique fédérale, Politico

, reporter politique fédérale, Politico Tiffany Lam , productrice, Canadaland

, productrice, Canadaland

Charlotte Aiden , rédactrice aux informations, The Ubyssey

, rédactrice aux informations,

Audrey Neveu , reporter aux affaires provinciales, Radio-Canada Alberta

Cet automne, la CAJ présentera un événement de mentorat en direct pour tous les participants et participantes du programme. Les personnes qui n'ont pas été retenues pour cette ronde sont encouragées à s'inscrire à la prochaine, en septembre. Si vous êtes journaliste et souhaitez être mentor pour la prochaine phase du programme, veuillez nous contacter .



L'Association canadienne des journalistes est un organisme professionnel qui compte plus de 1000 membres partout au Canada. Sa mission première est de défendre les questions d'intérêt public et d'assurer le développement professionnel de ses membres.

SOURCE Canadian Association of Journalists

Renseignements: Brent Jolly, président de la CAJ, 289 387-3179, [email protected]

Liens connexes

http://www.caj.ca/