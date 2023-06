DUBAÏ, Émirats arabes unis, 15 juin 2023 /CNW/ - Le programme de formation au leadership « Climate x » accepte maintenant les demandes d'étudiants du monde entier. Les étudiants potentiels peuvent s'inscrire à http://climatexleadership.gauc.net/ . La date limite pour soumettre une demande est le 30 juin 2023.

Le programme de formation au leadership « Climate x » accueille des étudiants du monde entier

Soutenu stratégiquement par la CCNUCC, l'UNESCO et les partenaires mondiaux, et coorganisé par l'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC) et l'Asian Universities Alliance (AUA), ce programme de formation vise à doter la prochaine génération des compétences nécessaires pour devenir de futurs leaders climatiques. Il met l'accent sur une approche synergique, rassemblant des ressources éducatives estimées et offrant un programme d'études novateur.

Un changement de paradigme dans le développement

La transition vers une économie neutre en carbone ne se limite pas à délaisser les combustibles fossiles. Il s'agit « d'un changement de paradigme dans le développement, qui donnera lieu à un nouveau modèle de modernisation qui peut profiter au monde et contribuer à un avenir vert et prospère », a déclaré Lord Nicholas Stern, président du Grantham Research Institute à la LSE et président du Comité académique de la GAUC.

Ce changement de paradigme s'accompagne de profonds changements sur le marché du travail, ce qui crée de toutes nouvelles exigences et possibilités. « Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders et les piliers de demain et, peu importe leur carrière future, ils doivent considérer la neutralité carbone comme une cause commune », a déclaré WANG Binbin, secrétaire général exécutif de la GAUC.

Intitulé « Climate x », le programme de formation met en lumière l'impact transformateur du changement climatique et son étroite interconnexion avec d'autres Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. S'appuyant sur le succès du projet pilote de formation « Climate x » 2022, destiné exclusivement aux étudiants des universités membres de la GAUC, le programme de formation de 2023 vise à aider davantage de jeunes à saisir les possibilités offertes par le changement de paradigme et à contribuer à la réalisation d'un avenir net zéro en ouvrant l'inscription aux étudiants du monde entier.

Enseignement prestigieux de 28 universités et plus

Étant donné que les Émirats arabes unis seront les hôtes de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) de 2023, la GAUC a établi un partenariat stratégique avec l'Asian Universities Alliance (AUA), une alliance composée de 15 universités membres à travers l'Asie, afin d'animer conjointement le programme de formation.

En élargissant le réseau existant d'universités membres de la GAUC, ce partenariat met l'accent sur les défis uniques liés aux changements climatiques auxquels le continent est confronté tout en conservant une perspective globale. Tout au long du programme de formation, des experts des universités membres de la GAUC et de l'AUA collaboreront pour donner des conférences et des ateliers, axés sur la synergie entre les changements climatiques et les thèmes clés annuels de la GAUC, à savoir la synergie entre les changements climatiques et l'énergie propre, la santé, les catastrophes et la mode durable.

De plus, grâce à son vaste réseau de partenaires mondiaux, la formation comprend également divers ateliers, des séances de discussion et des conférences parascolaires présentées par des conférenciers d'organisations affiliées à l'ONU, de l'industrie, d'ONG, de la société civile, et plus encore.

Passer des stagiaires aux futurs leaders climatiques

Afin de permettre aux étudiants de passer de l'apprentissage des connaissances sur le climat à la direction d'actions climatiques, le programme de formation a adopté une approche de «formation des formateurs» grâce à un module « 1+3 ». Dans le module, 1 fait référence au cours en ligne qui s'étend sur un mois en juillet; 3 symbolise les trois événements hybrides que les étudiants inscrits doivent suivre d'août à novembre pour mettre en pratique leurs compétences en leadership et leurs connaissances sur le climat. Le troisième événement est reconnu comme étant l'événement dirigé par les jeunes de la Semaine mondiale de la jeunesse de 2023 (la semaine), un mécanisme que la GAUC et plus de 100 intervenants mondiaux ont instauré ensemble en 2022.

Après avoir satisfait aux exigences du module 1+3, les étudiants seront certifiés par la GAUC et l'AUA en tant que formateurs « Climate x ». Les formateurs « Climate x » qui font preuve d'un leadership et d'un dévouement exceptionnels au cours de la Semaine, qui est prévue du 20 au 24 novembre de cette année, recevront l'honneur supplémentaire de Pionnier du « Climate x ». Les pionniers du « Climate x » auront également la possibilité d'être sélectionnés pour la délégation de jeunes de la GAUC de la COP28 et de présenter les faits saillants des actions climatiques des jeunes au premier plan de la gouvernance mondiale des changements climatiques à la COP28 à Dubaï.

Pour connaître le calendrier détaillé du programme de formation au leadership « Climate x », veuillez consulter le site https://gauc.net/ .

