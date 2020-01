Le programme de dons Gift of Life est, pour la 12e année consécutive, au chapitre de dons d'organes, leader aux États-Unis

La région bat à nouveau deux records nationaux aux États-Unis, preuve de sa générosité extraordinaire et de son leadership clinique : nombre de donneurs d'organes et de greffes vitales le plus élevé

PHILADELPHIE, 6 janvier 2020 /CNW/ - Pour la 12e année consécutive, le programme de dons Gift of Life se classe au sommet des 58 organismes de collecte d'organes (OCO) des États-Unis, lesquels coordonnent les dons d'organes vitaux destinés à une transplantation.

En 2019, Gift of Life a battu deux records nationaux en ayant totalisé le nombre de dons d'organes et de transplantations le plus élevé jamais enregistrés par un OCO aux États-Unis en une seule année. Comme région, Gift of Life est en tête à l'échelle du pays :

Infographie de fin d'exercice 2019 du programme GLDP

Donneurs d'organes , en coordonnant les dons vitaux recueillis auprès de 664 donneurs d'organes

, en coordonnant les dons vitaux recueillis auprès de 664 donneurs d'organes Organes transplantés, les dons ayant permis 1 865 greffes

Le taux annuel de dons chez Gift of Life, soit 59 donneurs d'organes par million d'habitants, et le taux annuel de transplantations, soit 167 greffes par million d'habitants, figurent tous deux parmi les taux les plus élevés au monde.

« Chaque jour, notre personnel est à l'œuvre, n'épargnant aucun effort pour sauver la vie des personnes qui attendent un organe vital, soit plus de 5 000 hommes, femmes et enfants de notre région », a déclaré Howard M. Nathan, PDG de Gift of Life, expliquant que ces greffés potentiels « sont soutenus par la communauté la plus généreuse du pays et les principaux hôpitaux et centres de transplantation des États-Unis. Ensemble, nous avons créé un modèle international de soins compatissants, d'excellence clinique et de partenariat communautaire. » Écoutez le témoignage de Markita Lewis évoquant le don des organes de son fils, une décision désintéressée qui a sauvé la vie de trois enfants : https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-lives/

En 2019, Gift of Life a également récupéré des tissus vitaux de 2 677 donneurs, dont 1 305 dons musculosquelettiques et 2 234 dons de cornée. Ces dons salutaires peuvent profiter à plus de 100 000 personnes, sous forme de dons osseux servant à soigner les blessures orthopédiques et sportives, de dons de peau destinés à la chirurgie reconstructive et à la cicatrisation des patients brûlés, de dons de valves cardiaques réparatrices des malformations potentiellement mortelles, ainsi que de dons de cornée qui redonnent la vue. Dans cette vidéo, Carrie Dailey parle du don de tissus qui lui a redonné l'usage de ses bras et la possibilité de poursuivre son rêve de devenir infirmière : https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/

Bâtisseur prépondérant de la communauté

Dans la poursuite de son travail salvateur, Gift of Life s'associe à 128 hôpitaux de soins actifs et à 15 centres de transplantation de sa région comme l'explique Richard D. Hasz, vice-président des services cliniques chez Gift of Life.

« Animés par notre mission commune de sauver des vies et d'assurer des soins compatissants, le personnel de Gift of Life et les équipes hospitalières de soins intensifs travaillent sans relâche, jour et nuit, pour faire en sorte que les familles puissent se rétablir grâce à un don d'organes et de tissus. Ces partenariats remarquables de professionnels dévoués et engagés, dit-il, contribuent à bâtir une solide culture du don dans toute notre région. » Chaque année, en guise de récompense, Gift of Life décerne un prix Gift of Life aux hôpitaux qui se sont faits le champion du don d'organes. Écoutez les lauréats de cette année évoquer les soins apportés aux familles et leur travail aux côtés de Gift of Life : https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/

Actuellement, près de 113 000 personnes aux États-Unis attendent un organe vital et, chaque jour, 20 personnes meurent dans l'attente d'un don. Dans sa région, qui comprend la partie est de la Pennsylvanie, la partie sud du New Jersey et le Delaware, Gift of Life recense en ce moment plus de 5 000 hommes, femmes et enfants qui attendent une transplantation vitale. Dans les trois États, le pourcentage des résidents donneurs d'organes inscrits sur le registre de permis de conduire se présente comme suit : 49,4 % en Pennsylvanie, 36 % au New Jersey et à 52 % dans le Delaware.

« C'est un immense privilège pour nous que de pouvoir servir la communauté qui est aussi la région la plus généreuse du pays en matière de dons », a déclaré Jan L. Weinstock, Esq., vice-président de l'administration et conseiller général de Gift of Life. « Cependant, il n'en reste pas moins qu'une communication et un plaidoyer accrus face à la pénurie d'organes nécessaires à la transplantation demeurent un problème de santé publique crucial. Nous demandons instamment à tous de s'inscrire comme donneur et de se joindre à notre mission. Notre vision est qu'un jour, personne ne mourra en attendant un organe. »

Pour vous inscrire, sur le site donors1.org, il n'en faut que 30 secondes.

Leader du soutien à la communauté

Étant une région de référence en soins de santé, Philadelphie est une destination pour les patients souhaitant bénéficier d'une greffe. À ce propos, la Gift of Life Family House offre aux patients greffés et à leur famille un logement, des repas et des services de soutien à prix abordable. En 2019, la Family House a vu assurés par le personnel et les bénévoles 9 401 nuits d'hébergement de soins, 33 680 repas et 1 164 trajets, à destination et en provenance des hôpitaux, à l'endroit de 16 840 personnes. Depuis son ouverture en juillet 2011, grâce au soutien de la communauté, la Family House a accueilli 121 682 personnes totalisant 66 326 nuits d'hébergement, servi plus de 243 364 repas et assuré aux familles des soins subventionnés chiffrés à plus de 9,3 millions de dollars. En 2019, son taux d'occupation s'est élevé à 86 %, s'affichant complet 121 nuits et entraînant l'ajout de deux nouvelles chambres grâce au généreux soutien de la communauté. Pour appuyer la Family House de Gift of Life et les familles de greffés, rendez-vous sur : https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout

Le Donor Dash (la course des donneurs), le plus grand événement-bénéfice et rassembleur annuel de Gift of Life, qui marque son 25e anniversaire cette année, le 19 avril, au Musée d'art de Philadelphie, coïncide avec le Mois national du don de vie, mettant alors en évidence le pouvoir salvateur de la transplantation d'organes et de tissus. Depuis son instauration en 1996, cet événement a attiré un quart de million de personnes et son message salvateur a atteint des millions de personnes grâce à la participation des médias et de la communauté. Au cours des cinq dernières années seulement, le Dash a recueilli 3 millions de dollars à l'appui du don d'organes et de tissus. Pour en apprendre davantage et vous sensibiliser à l'importance de cet événement marquant, visionnez les points saillants : https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/

Tous les deux ans, aux jeux d'Amérique « Donate Life Transplant Games of America », une vitrine du succès du don et de la transplantation d'organes, Gift of Life s'y présente avec la plus grande équipe, les athlètes en compétition étant, bien entendus, des donneurs vivants et des receveurs d'organes et de tissus. Depuis la fondation de cet événement extraordinaire, en 1982, Gift of Life s'en fait le champion et l'équipe de Philadelphie y participera de nouveau en juillet 2020, à Meadowlands, au New Jersey. Regardez les faits saillants des performances primées de l'équipe de Philadelphie aux jeux d'Amérique 2018 (Donate Life Transplant Games of America) : https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/

Leader en innovation et en éducation

Gift of Life jouit d'une notoriété internationale pour son leadership et ses recherches dans le domaine du don d'organes et de tissus. Il a acquis cette réputation grâce aux travaux de son institut, le Gift of Life Institute, le leader international de l'éducation en matière de don d'organes et de tissus, ayant formé depuis sa création en 2004 près de 10 500 professionnels issus de 39 pays dont l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Japon, le Mexique, les Philippines et les Émirats arabes unis. De même, l'institut a organisé plus de 400 ateliers au profit de 58 OCO et de nombreuses banques de tissus.

Par ailleurs, le Transplant Pregnancy Registry International (TPR) de l'institut étudie la parentalité post-transplantation et les effets des médicaments sur la fertilité et la grossesse. Depuis 1991, le TPR a suivi plus de 4 800 issues de grossesse post-transplantation, en veillant à partager l'information avec d'innombrables greffés et leur équipe de santé en charge des décisions en matière de planification familiale. Le TPR est le seul registre de ce genre dans le monde. Son équipe a exposé ses recherches et découvertes dans plus de 70 publications à comité de lecture, ainsi que lors de 520 forums d'universitaires dans le monde entier.

À propos du programme de dons Gift of Life

Le Gift of Life Donor Program est l'organisme sans but lucratif que le gouvernement fédéral a désigné aux fins du prélèvement d'organes et qui travaille à ce titre avec 128 hôpitaux de soins actifs et 15 centres de transplantation pour servir 11,2 millions de personnes dans la moitié est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware. S'appuyant sur sa communauté compatissante, et ce, depuis 12 ans, Gift of Life coordonne les dons d'organes les plus vitaux aux fins de la transplantation aux États-Unis. Son taux annuel de dons se classe parmi les plus élevés au monde. Depuis 1974, Gift of Life a coordonné plus de 50 000 dons d'organes vitaux destinés à la transplantation, et environ 1,5 million de greffes de tissus ont été rendues possibles grâce à la générosité des donneurs et de leur famille. Un seul donneur d'organes peut sauver la vie de huit personnes tandis qu'un donneur de tissus peut améliorer la vie de plus de 75 autres. Pour en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous sur visit donors1.org.

