Le programme de donneurs Gift of Life est le leader au chapitre de dons d’organes aux États-Unis pour une treizième année consécutive

Le SAO désigné par le gouvernement fédéral, dont le siège social est à Philadelphie, a coordonné les dons vitaux de 619 donneurs d'organes en 2020, ce qui a rendu possible la transplantation de 1 621 organes . Le taux annuel de dons d'organes de Gift of Life (55 donneurs par million d'habitants) est l'un des plus élevés au monde.

« Le programme de donneurs Gift of Life a fait progresser sans relâche sa mission de sauver des vies, même au cœur de la pandémie de COVID-19, a déclaré le président et chef de la direction de Gift of Life, Howard M. Nathan. Cela témoigne du dévouement et de l'expertise de notre personnel, de l'engagement de nos partenaires hospitaliers et de la générosité inspirante de nos donneurs et de leurs familles. Les membres de notre communauté compatissante sont les plus généreux au pays, car ils ont choisi de sauver des vies et de soutenir les familles malgré leur deuil et les nombreux défis de la dernière année. » Zach, un enfant de cinq ans qui a reçu une transplantation cardiaque qui lui a sauvé la vie pendant la pandémie, et sa mère Sarah, expriment leur gratitude pour son nouveau cœur : https://www.donors1.org/gift-of-life-update-zach-sarahs-story/ .

Gift of Life a également permis de recueillir des tissus humains améliorant la qualité de la vie de la part de 2 295 donneurs, dont 1 385 dons de tissus musculosquelettiques et 1 726 dons de cornées. Ces dons permettront de venir en aide à plus de 110 000 personnes, notamment des dons d'os pour des blessures orthopédiques et sportives, des dons de peau pour guérir les patients souffrant de brûlures et servir à des chirurgies reconstructives, des dons de valvules cardiaques pour réparer des anomalies potentiellement mortelles et des cornées pour offrir le don de la vue. Dans cette vidéo, Alex Cummings explique comment le don de cornée a restauré sa vision et lui a redonné son autonomie : https://youtu.be/sueWEa_SJGk.

La mission de sauver des vies se poursuit pendant la pandémie

Au cours d'une année qui a entraîné des perturbations majeures dans nos vies quotidiennes et un sentiment d'incertitude généralisé dans le contexte de l'éclosion du coronavirus, l'équipe de Gift of Life s'est rapidement adaptée aux nouveaux défis en mettant en œuvre des tests de COVID-19 pour les donneurs, en adaptant les procédures et les communications avec les hôpitaux et les familles, et en garantissant la disponibilité de l'équipement de protection individuelle (EPI) pour son équipe de soins cliniques de première ligne afin d'assurer la poursuite de sa mission de sauver des vies. Le SAO a également trouvé des façons uniques de soutenir ses partenaires en soins cliniques et ses collègues hospitaliers, en fournissant de l'EPI, des trousses de soins et des repas, et en faisant don de ventilateurs pour traiter les patients atteints du coronavirus.

Gift of Life s'associe à 128 hôpitaux de soins actifs et 15 centres de transplantation dans son secteur de service pour sauver des vies et guérir des patients grâce au don d'organes et de tissus.

« L'équipe d'experts de Gift of Life fait face chaque jour à des situations où les soins cliniques sauvent des vies, et travaillent en collaboration, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des équipes de soins intensifs dans les principaux hôpitaux et centres de transplantation du pays afin d'offrir aux familles la possibilité de faire un don, a déclaré Richard D. Hasz, vice-président des Services cliniques chez Gift of Life. Nos partenaires hospitaliers ont toujours soutenu les dons d'organes avec acharnement, et ce tout en composant avec les énormes pressions exercées par la lutte contre la COVID-19. Bon nombre d'entre eux nous ont dit que le don et la transplantation ont été une source d'espoir au cours d'une année très difficile.» Gift of Life rend hommage chaque année aux hôpitaux qui font la promotion du don d'organe en leur décernant la distinction Gift of Life. Voici la réflexion du lauréat de cette année sur les soins aux familles et son partenariat avec Gift of Life : https://www.donors1.org/gift-of-life-and-the-hospital-and-healthsystem-association-of-pennsylvania-southeast-connect-honor-crozer-chester-medical-center-for-outstanding-organ-donation-rates/ .

Aux États-Unis, plus de 108 000 personnes sont en attente d'un organe qui leur sauvera la vie et 20 personnes meurent dans l'attente d'un don chaque jour. Dans le secteur de service de Gift of Life, qui englobe la partie est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware, plus de 5 300 hommes, femmes et enfants sont en attente d'une transplantation vitale.

« Notre généreuse communauté a continué de faire preuve d'une empathie et d'une résilience remarquables en 2020, a déclaré Jan L. Weinstock, Esq., vice-président de l'administration et conseiller général de Gift of Life. Plus que jamais, nous sommes très reconnaissants envers les membres des familles des donneurs. Souvent, ceux-ci ne pouvaient même pas être aux côtés de leurs proches aux soins intensifs en raison de la pandémie. Mais, en dépit de leur deuil, ils se souciaient d'inciter les autres à faire un don d'organe. »

Le don et la transplantation ne seraient pas possibles sans la générosité de donneurs héroïques et des familles de donneurs. Gift of Life rend hommage chaque année aux donateurs héroïques au cours de ses cérémonies Life and Legacy Celebrations, qui sont fertiles en moments touchants et émouvants pour les familles de donneurs. Visionnez la toute première cérémonie virtuelle de cette année : https://www.donors1.org/llc4/.

Le besoin de dons d'organes est urgent pour sauver des vies. Avec la fermeture temporaire des bureaux de permis de conduire dans certaines régions en 2020 en raison de la COVID-19, l'inscription des donneurs d'organes a ralenti, ce qui fait en sorte que le besoin de vous inscrire est maintenant plus important que jamais. Tout le monde peut s'inscrire rapidement à l'adresse https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/.

Chef de file en matière de soutien à la communauté

Les dons de 619 généreux donneurs d'organes de Gift of Life ont rendu possibles 1 621 transplantations vitales. Bon nombre d'entre eux ont dû se déplacer loin de chez eux pendant la pandémie pour recevoir des soins dans les principaux centres de transplantation de notre région. La Gift of Life Family House , à Philadelphie, est demeurée ouverte et a apporté de nombreux changements pour continuer en toute sécurité d'offrir des services d'hébergement, de repas et de soutien abordables aux greffés et à leur famille. De plus, une série de webinaires a été présentée aux greffés et aux soignants, abordant une variété de sujets, y compris la gestion pendant la pandémie de COVID-19, la santé mentale après la greffe et le bien-être des soignants, entre autres. Ces webinaires de soutien virtuel gratuits, qui ont attiré plus de 2 000 participants, ont fourni à la communauté des greffés des renseignements importants sur la santé et le bien-être. En 2020, le personnel et les bénévoles de la Family House ont offert 4 396 nuits d'hébergement de soin à 7 519 invités, 15 038 repas et 426 trajets en direction et en provenance des hôpitaux locaux. Grâce au soutien de la collectivité, la Family House a offert 70 722 nuits d'hébergement à 129 201 invités, servi plus de 258 401 repas et fourni plus de 9,93 millions de dollars en soins subventionnés aux familles depuis son ouverture en 2011. La Family House célébrera son 10e anniversaire en juillet 2021. Voyez comment la Family House est devenue un endroit sûr et confortable et un second chez soi pour Maggi et son conjoint, George, afin de recevoir une transplantation pulmonaire pendant la pandémie : https://www.giftoflifefamilyhouse.org/njcouplegetsnewleaseonlife/.

Le travail de Gift of Life ne serait pas possible sans la contribution des centaines de bénévoles dans toute la région. Malgré la pandémie, ces ambassadeurs ont pour ainsi dire contribué à éduquer le public, ont participé à des formations, ont donné de la nourriture et du matériel à la Family House et ont participé à des douzaines de programmes en collaboration avec des écoles, des lieux de culte, des hôpitaux et d'autres organismes communautaires pour appuyer notre mission de sauver des vies.

Chef de file en matière d'innovation et d'éducation

Gift of Life est reconnu à l'échelle internationale pour son leadership et ses recherches dans le domaine du don d'organes et de tissus. Le SAO travaille en collaboration avec des chercheurs d'une foule d'établissements gouvernementaux, universitaires, médicaux et d'organismes sans but lucratif pour appuyer l'avancement du don d'organe et de la transplantation médicale.

L'année 2020 marquait le 25e anniversaire du premier don d'organes après décès cardiocirculatoire (DDC), qui a eu lieu grâce à un jeune donneur héroïque et à sa famille compatissante. L'héritage laissé par Michael McVey a transformé le don d'organe aux États-Unis grâce à la promotion et à la défense de la cause par sa mère, Susan McVey Dillon, et à l'enseignement et au leadership de Gift of Life. Depuis, Gift of Life a coordonné un total de 1 682 dons de type DDC, ce qui a rendu possible la transplantation de 3 009 organes. À l'échelle nationale, les dons de type DDC ont permis de sauver plus de 44 000 vies. Aujourd'hui, plus de deux décennies plus tard, le don du cœur après décès cardiocirculatoire est devenu une réalité grâce à une technologie de préservation novatrice. Gift of Life a coordonné la première récupération de cœur de type DDC de la région en mai, suivie de trois autres dons de cœurs après décès cardiocirculatoire. Les dons de cœurs après décès cardiocirculatoire offrent de l'espoir à ceux qui ont désespérément besoin d'une transplantation vitale. Grâce à ce type de don, on prévoit une augmentation du bassin de donneurs pouvant aller jusqu'à 30 %. Renseignez-vous sur l'histoire de Michael McVey et sur l'important partenariat de sa famille avec Gift of Life, qui a transformé les dons aux États-Unis : https://www.donors1.org/michaels-legacy-donation-milestone-led-to-44000-lives-saved/ .

En janvier, Penn Medicine a annoncé la naissance de Benjamin Gobrecht. Bébé Benjamin est le deuxième bébé né aux États-Unis après la transplantation d'un utérus d'une donneuse décédée. Le programme de donneurs Gift of Life Donor s'est associé à Penn Medicine pour coordonner le don de l'utérus. La transplantation, qui a eu lieu dans le cadre d'un essai clinique portant sur le syndrome de Rokitanski, marque un jalon sur le plan de l'intervention clinique. Cette innovation en matière de dons et de greffes offre de l'espoir aux femmes nées avec le syndrome de Rokitanski, une forme d'infertilité féminine auparavant irréversible qui touche jusqu'à 5 % des femmes en âge de procréer dans le monde. Apprenez-en plus sur l'essai clinique portant sur le syndrome de Rokitanski et le parcours de greffée de Mme Gobrecht : https://www.pennmedicine.org/news/news-releases/2020/january/penn-medicine-birth-marks-a-milestone-in-uterus-transplant-clinical-trial.

Le Gift of Life Institute est un centre international de formation pour les professionnels en matière de dons d'organes et de tissus qui offre des ressources interdisciplinaires complètes pour accroître les résultats des dons, y compris l'apprentissage axé sur les compétences, la formation continue, la recherche collaborative et les services de consultation. Depuis sa création en 2004, l'institut a animé plus de 450 ateliers avec 58 SAO et de nombreuses banques de tissus, formant plus de 11 000 professionnels des États-Unis et de 33 pays du monde entier. En 2020, l'institut a effectué la transaction réussie vers une plateforme entièrement virtuelle, offrant des formations à plus de 1 100 participants.

Le Transplant Pregnancy Registry International (TPR) de l'institut étudie la parentalité post-transplantation et les effets des médicaments sur la fertilité et la grossesse. Depuis 1991, le TPR a suivi plus de 5 000 résultats de grossesse post-transplantation, en veillant à partager l'information avec d'innombrables greffés et son équipe de santé responsable des décisions en matière de planification familiale. Le TPR est le seul registre de ce genre dans le monde. Son équipe a exposé ses recherches et découvertes dans plus de 76 publications à comité de lecture, ainsi que lors de 530 forums universitaires dans le monde entier.

Programme de donneurs Gift of Life

Le programme de donneurs Gift of Life est l'organisme sans but lucratif désigné par le gouvernement fédéral pour le prélèvement d'organes et qui travaille à ce titre avec 128 hôpitaux de soins actifs et 15 centres de transplantation au service de 11,3 millions de personnes dans la moitié est de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware. S'appuyant sur sa communauté compatissante depuis 13 ans, Gift of Life coordonne les dons d'organes les plus vitaux aux fins de la transplantation aux États-Unis. Son taux annuel de dons d'organes (55 donneurs par million d'habitants) est l'un des plus élevés au monde. Depuis 1974, Gift of Life a coordonné plus de 52 500 dons d'organes vitaux destinés à la transplantation, et environ 1,75 million de greffes de tissus ont été rendues possibles grâce à la générosité des donneurs et de leur famille. Un seul donneur d'organes peut sauver la vie de huit personnes, tandis qu'un donneur de tissus peut améliorer la vie de plus de 100 personnes. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, visitez le donors1.org.

