PHILADELPHIE, 12 janvier 2022 /CNW/ - Parmi les 57 organismes américains qui offrent le service d'approvisionnement en organes (SAO), le programme de donneurs Gift of Life figure encore au premier rang au chapitre des dons d'organes vitaux. Pour la 14 e année consécutive, Gift of Life a coordonné le plus grand nombre d'organes destinés aux transplantations, ce qui lui a permis d'obtenir le plus grand nombre de donneurs jamais enregistré pour un SAO américain. Grâce à la communauté la plus généreuse au pays, au personnel dévoué qui travaille sans relâche pour chacune des personnes dont le nom figure sur la liste d'attente pour les dons d'organes, et aux hôpitaux partenaires qui sont déterminés à sauver toutes les vies possibles, Gift of Life s'est classé au premier rang au pays en 2021 en ce qui concerne :

Le plus grand nombre de donneurs d'organes - Gift of Life a coordonné les dons de plus de 705 donneurs d'organes, soit le nombre de dons d'organes le plus élevé jamais atteint aux États-Unis.

Gift of Life a coordonné les dons de plus de 705 donneurs d'organes, soit le nombre de dons d'organes le plus élevé jamais atteint aux États-Unis. Le plus grand nombre de transplantations d'organes - ces dons ont permis de réaliser 1 732 transplantations, soit le plus grand nombre de greffes réalisées aux États-Unis en 2021.

- ces dons ont permis de réaliser 1 732 transplantations, soit le plus grand nombre de greffes réalisées aux États-Unis en 2021. Le plus grand nombre de transplantations de reins - 1 007 greffes de rein ont été coordonnées, soit le nombre le plus élevé de l'histoire des États-Unis. Avec l'augmentation du nombre de maladies du rein, des maladies souvent associées à des problèmes courants comme le diabète et l'hypertension, cette réalisation donne de l'espoir à tous ceux qui attendent ce type de greffe. Les besoins sont particulièrement criants dans les communautés multiculturelles, puisque dans les 14 centres de greffes Gift of Life de la région, 56 % des receveurs de rein étaient des personnes de couleur.

Le programme de donneurs Gift of Life, dont le siège social se trouve à Philadelphie, est le SAO désigné par le gouvernement fédéral pour desservir la partie est de l'État de la Pennsylvanie, le sud du New Jersey et le Delaware. Le taux annuel de dons d'organes de Gift of Life (62 donneurs par million d'habitants) est l'un des plus élevés au monde.

Richard Hasz dirige depuis longtemps l'équipe clinique derrière l'excellent bilan de Gift of Life. Il est devenu président et chef de la direction du programme de donneurs Gift of Life, de la Gift of Life Family House et de la Transplant Foundation le 4 janvier dernier, après avoir œuvré comme vice-président des services cliniques depuis 1999.

« Je suis touché et inspiré par la communauté de Gift of Life qui, année après année, est la plus généreuse au pays au chapitre des dons. Pour réussir à sauver la vie des personnes en attente d'une transplantation, il faut une véritable équipe de héros (les donneurs, les familles des donneurs, le personnel de Gift of Life et les hôpitaux partenaires), puisque sans eux, aucun don d'organe ne serait possible », a déclaré M. Hasz. « Au moment où j'entame un nouveau chapitre en tant que chef de la direction, je sais que notre équipe continuera d'être un chef de file dans ce domaine. Je sais aussi qu'elle continuera de défendre les milliers de patients en attente d'une seconde chance, honorant ainsi tous ceux qui font le don de la vie, en plus de continuer à offrir du soutien aux familles des donneurs. Ces héros méconnus travaillent sans relâche pour soutenir les familles et leur permettre de laisser un héritage pour la vie en consentant au don d'organe. Accomplir cet exploit exige cependant de nombreuses nuits sans sommeil, une expertise clinique et un énorme réservoir de compassion. Nous espérons tous qu'un jour, nos efforts porteront fruit et que plus personne ne mourra en attente d'une transplantation. »

Dans cette vidéo, une personne ayant reçu un foie et la mère du donneur qui lui a sauvé la vie discutent de la façon dont ce don extraordinaire a transformé leurs deux vies, en plus de créer une amitié profonde entre deux familles de confessions, de races et d'origines différentes : https://www.youtube.com/watch?v=WBi-Xxs3c4

En 2021, Gift of Life a également recueilli les tissus humains améliorant la qualité de la vie auprès de 2 399 donneurs, dont 1 348 dons de tissus musculosquelettiques et 1 894 dons de cornées. Ces dons permettront de venir en aide à plus de 110 000 personnes, notamment des dons d'os pour des blessures orthopédiques et sportives, des dons de peau pour guérir les patients souffrant de brûlures et servir à des chirurgies reconstructives, des dons de valvules cardiaques pour réparer des anomalies potentiellement mortelles et des dons de cornées pour offrir le don de la vue.

La division des services cliniques de Gift of Life est désormais dirigée par Christine Radolovic, MS, BSN, inf. aut. qui œuvre pour Gift of Life depuis maintenant 20 ans. Après avoir occupé le poste de directrice et collaboré activement avec plus de 65 coordonnateurs des greffes, madame Radolovic a récemment été promue au poste de chef des services cliniques. Ancienne infirmière en soins intensifs, madame Radolovic connaît bien le partenariat essentiel entre Gift of Life et son réseau formé de 129 hôpitaux de soins actifs et de 14 centres de transplantation. « Nos hôpitaux partenaires collaborent continuellement avec nous pour faire de chaque don une réalité », a déclaré Christine Radolovic. Chaque année, Gift of Life souligne le travail des hôpitaux. Dans cette vidéo, le personnel et les dirigeants de Temple Health parlent de ce partenariat qui permet de sauver des vies : https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

Madame Radolovic s'est jointe à Gift of Life en tant que coordonnatrice des greffes, et offre du soutien aux familles des donneurs pendant le processus de don. « Les coordonnateurs travaillent sans relâche pour défendre les intérêts de chacune des personnes qui attendent un don vital et aider les familles des donneurs pendant les moments les plus difficiles de leur vie », a-t-elle déclaré. Dans ce reportage, un coordonnateur des dons de vie nous parle de ce travail stimulant et gratifiant : https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

Le don et la transplantation ne seraient pas possibles sans la générosité de donneurs héroïques et des familles de donneurs. « Gift of Life a le privilège de desservir la communauté la plus généreuse du pays au chapitre des dons d'organes, a précisé Jan L. Weinstock, Esq , directeur général et avocat-conseil général de Gift of Life. L'organisme soutient les familles des donateurs dans leur deuil en leur offrant continuellement du counseling et en leur donnant accès à différents programmes, y compris les célébrations annuelles Life and Legacy qui rendent hommage aux héros que sont les donateurs, et à leurs familles. Pour voir la cérémonie virtuelle de cette année, consultez : https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

« Malgré la générosité historique que l'on peut observer dans notre région, il ne faut pas oublier qu'il y a encore un écart énorme entre le nombre d'adultes et d'enfants en attente d'organes et le nombre d'organes disponibles, a ajouté M. Weinstock. Il est donc urgent que chaque personne s'inscrive comme donneur d'organes. Cela démontrera qu'en tant que société, nous prenons vraiment soin les uns des autres et croyons en la nécessité de sauver des vies. »

Plus de 100 000 personnes aux États-Unis, dont plus de 5 000 personnes dans la zone desservie par Gift of Life sont en attente d'une greffe d'organes vitaux. Dans l'ensemble du pays, 20 personnes meurent chaque jour en attente d'une greffe d'organe. Choisir de s'inscrire comme donneur d'organes et de tissus est l'un des gestes d'amour et d'humanité les plus désintéressés qui soient. Il suffit de 30 secondes pour s'inscrire, et ainsi pouvoir sauver des vies. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez le donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/

Chef de file en matière d'innovation et d'éducation

Gift of Life est reconnu à l'échelle mondiale pour son leadership et ses recherches dans le domaine du don d'organes et de tissus. Howard M. Nathan , qui a récemment pris sa retraite après avoir occupé pendant 43 ans le poste de président et chef de la direction de Gift of Life, est désormais directeur général de la Transplant Foundation. Cette fondation, qui est affiliée au programme de donneurs Gift of Life, dirige la recherche et s'occupe de l'éducation afin de promouvoir le don et la transplantation partout dans le monde. La fondation chapeaute également le Gift of Life Institute et Transplant Pregnancy Registry International. En plus de ces programmes, la Transplant Foundation offre également des subventions afin de financer l'innovation, la qualité et la sécurité dans la recherche scientifique, les interventions sociales et comportementales ou d'autres approches liées aux processus et aux protocoles existants. Ces dernières années, elle a notamment financé plus de 18 essais en recherche biomédicale.

« Dans le cadre de mon nouveau rôle au sein de la Transplant Foundation, j'aurai le privilège de continuer à faire progresser notre mission, en plus de présenter les pratiques exemplaires qui ont permis à Gift of Life de recevoir un nombre record de dons, a déclaré Howard M. Nathan. Je suis fier de pouvoir féliciter mon ami et collègue Rick Hasz, qui prend les rênes de l'organisme à titre de chef de la direction. Rick est un leader national, en plus d'être la force motrice derrière les résultats cliniques exceptionnels obtenus par Gift of Life. Je suis convaincu qu'il continuera de faire de Gift of Life un modèle d'excellence, d'innovation et de réussite. Personne n'est mieux outillé pour nous guider. »

En tant que centre international de formation pour les professionnels du don d'organes et de tissus, le Gift of Life Institute offre des ressources interdisciplinaires complètes pour augmenter le nombre de dons, ce qui inclut l'apprentissage axé sur les compétences, l'éducation permanente, la recherche collaborative et les services de consultation. Depuis sa création en 2004, l'institut a animé plus de 535 ateliers avec 57 SAO et de nombreuses banques de tissus, formant plus de 12 200 professionnels des États-Unis et de 33 pays du monde entier. En 2021, il a offert des formations à plus de 1 200 participants.

Janvier 2021 marquait notamment le 30e anniversaire du Transplant Pregnancy Registry International (TPRI). Seule étude de recherche de ce genre au monde, le TPRI étudie les effets de la grossesse sur les personnes greffées et les effets des médicaments immunosuppresseurs sur la fertilité et les résultats de la grossesse. À une certaine époque, on déconseillait à bon nombre de greffées de tenter de tomber enceintes. Le travail effectué par le TPRI a contribué à changer le discours. Depuis sa fondation en 1991, l'équipe du TPRI et ses collaborateurs ont suivi 2 957 parents et 5 115 grossesses, célébré la naissance de plus de 230 petits-enfants, présenté de l'information dans 540 forums universitaires et rédigé plus de 280 publications, dont 79 ont fait l'objet d'un examen par les pairs. Le travail de cette équipe oriente les lignes directrices sur le traitement, l'éducation donnée aux fournisseurs et les conseils transmis aux greffés partout dans le monde. Pour en savoir plus sur les travaux du TPRI, écoutez les chercheurs et les participants en parler dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

Pour soutenir le travail de la Transplant Foundation, Gift of Life organise chaque année le Donor Dash , qui célébrera cette année ses 25 ans au Musée d'art de Philadelphie. Cet événement, qui aura lieu le 24 avril, soit lors du Mois national du don de vie, vise à reconnaître le rôle vital des transplantations d'organes et de tissus. Depuis sa création, et grâce à la participation des médias et de la collectivité, des milliers de personnes ont pu entendre son message qui sauve des vies. Cet événement a également permis de recueillir près de 10 millions de dollars au soutien des programmes et des services communautaires de sensibilisation, de recherche et de don d'organes et de tissus.

Tous les deux étés, la Transplant Foundation permet aux greffés, aux donneurs vivants et aux familles des donneurs de participer aux Donation Life Transplant Games of America en tant que membres de l'équipe Gift of Life de Philadelphie . En 2022, ces jeux, qui mettront en valeur la réussite des dons et des transplantations d'organes, auront lieu à San Diego, en Californie.

La Transplant Foundation appuie également le Camp Jeremy , un camp de jour qui réunit en été des enfants greffés et leurs frères et sœurs, pendant une semaine remplie de plaisir et d'amitié. En 2021, Gift of Life a lancé un équivalent hivernal virtuel de ce camp. Au cours de ce projet d'une journée, les enfants ont pu réaliser des projets artistiques, des expériences scientifiques et bien plus.

Dixième anniversaire de la maison pour les patients greffés et leurs familles

Les familles qui doivent se rendre à Philadelphie pour une greffe ou obtenir des soins médicaux connexes subissent parfois un important stress financier et émotionnel associé au fait de devoir trouver un logement. Juillet 2021 marquait le 10e anniversaire de la Gift of Life Family House , qui représente un deuxième chez-soi pour les patients greffés et leur famille. Depuis son ouverture, la Family House a offert 76 894 nuits d'hébergement, repas et services de soutien aux familles qui y séjournent. Pour pouvoir demeurer fidèle à sa mission, malgré la pandémie, la maison a également mis en œuvre de nombreux protocoles de sécurité qui lui ont permis de rester ouverte pendant cette période. Depuis sa création, la Family House a accueilli 138 951 invités, servi plus de 277 902 repas et fourni plus de 10,8 millions de dollars en soins subventionnés aux familles avec le soutien de la collectivité. En 2021, le personnel et les bénévoles de la Family House ont offert 6 172 nuits d'hébergement de soin à 9 750 invités, 19 500 repas et 788 trajets en direction et en provenance des hôpitaux locaux. La série de webinaires et les groupes de soutien virtuels de la Family House destinée aux greffés et à leurs soignants fournit gratuitement des renseignements essentiels sur une vaste gamme de sujets, allant de la compréhension du processus de la liste d'attente jusqu'au rétablissement, en passant par les médicaments et la santé mentale. En 2021, 2 400 participants provenant de 48 États et 8 pays ont pris part à ces programmes. Découvrez les faits saillants de l'événement qui a lancé les célébrations du 10e anniversaire de la Family House, et voyez comment celle-ci a aidé des milliers de greffés et leurs familles au cours de la dernière décennie : https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

Tant en ce qui concerne la Family House qu'au sein de la collectivité, Gift of Life ne pourrait réussir sa mission sans les centaines de bénévoles qui offrent la nourriture et les services aux invités, aident à éduquer le public et soutiennent notre mission qui consiste à contribue à sauver des vies. Pour en savoir plus sur la façon de devenir ambassadeur de Gift of Life, cliquez ici : https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

À propos du programme de donneurs Gift of Life

Le programme de donneurs Gift of Life est l'organisme sans but lucratif désigné par le gouvernement fédéral pour le prélèvement d'organes. Il travaille à ce titre avec 129 hôpitaux de soins actifs et 14 centres de transplantation au service de 11,3 millions de personnes dans la moitié est de la Pennsylvanie, dans le sud du New Jersey et au Delaware. S'appuyant sur sa communauté compatissante depuis 14 ans, Gift of Life coordonne les dons d'organes les plus vitaux aux fins de transplantation aux États-Unis. Son taux annuel de dons d'organes, qui a récemment atteint 62 donneurs par million d'habitants, est l'un des plus élevés au monde. Depuis 1974, Gift of Life a coordonné plus de 58 000 organes destinés à la transplantation, et environ 1,75 million de greffes de tissus ont été rendues possibles grâce à la générosité des donneurs et de leur famille. Un seul donneur d'organes peut sauver la vie de huit personnes, tandis qu'un donneur de tissus peut améliorer la vie de plus de 100 personnes. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, consultez le site donors1.org.

