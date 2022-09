OTTAWA, ON, le 19 sept. 2022 /CNW/ - Le 19 septembre 2022 - Pour préserver l'héritage de Sa Majesté la reine Elizabeth II, le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un don de 20 millions $ au programme de Bourses de la reine Elizabeth II (BRE).

« L'héritage de service et de leadership constant de la Reine se perpétuera dans les innombrables vies qu'elle a touchées et sera une source d'inspiration pour nous tous. Son exemple a poussé de nombreux jeunes Canadiens à consacrer leur vie au service des autres, à redonner à leur communauté et à devenir les leaders d'aujourd'hui et de demain, » a dit le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada « Je me joins aux Canadiens pour remercier Sa Majesté la reine Elizabeth II pour ces plus de 70 années de service dévoué. Nous souhaitons également rendre hommage à sa vie extraordinaire marquée par la grâce, la dignité et un sens inébranlable du devoir. »

Le programme de Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, aussi connu sous le nom de programme BRE, est administré par la Fondation Rideau Hall (FRH) et Universités Canada. Il profite également du soutien fondateur des Fondations communautaires du Canada (FCC).

« Au nom de la FRH, du programme BRE, de ses boursiers et boursières, de nos partenaires et de nos nombreux sympathisants et sympathisantes, nous sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes de recevoir ce don en l'honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II, déclare Teresa Marques, présidente-directrice générale de la FRH. Ce don permettra à des générations de jeunes de cultiver leur empathie et de développer leur vision et leur compréhension du monde afin de mieux composer avec les complexités de notre société. »

Ce don facilitera l'accès à des expériences internationales pour des étudiants et étudiantes postsecondaires qui autrement n'auraient pas la possibilité de vivre une expérience aussi marquante. Environ 3 000 autres étudiants et étudiantes auront désormais la possibilité de poursuivre leurs études et leurs recherches et de parfaire leurs compétences en matière de leadership et d'engagement civique par le biais de collaborations tout autour du monde. Ce financement constitue le soutien initial d'une nouvelle campagne commémorative mise sur pied par la FRH afin de faire du programme BRE un programme permanent. La FRH souhaite élargir cette très généreuse contribution en sollicitant des dons publics et privés de sorte à s'assurer que le programme BRE demeure un legs permanent de Sa Majesté la reine Elizabeth II et continue de soutenir des générations de boursiers et boursières en souvenir de cette dernière.

Le programme BRE est une initiative entièrement canadienne qui encourage les échanges internationaux et l'engagement civique des étudiants et étudiantes par le biais de bourses d'études basées sur des projets. Le programme a été créé en 2012 en l'honneur du jubilé de diamant de la Reine. À ce jour, il a octroyé plus de 2 200 bourses et financé 106 projets déployés dans 46 universités canadiennes et 72 pays.

« Le programme de Bourses de la reine Elizabeth II prépare la prochaine génération de leaders : des personnes audacieuses qui s'engagent à faire du Canada et du monde des endroits où il fait bon vivre. Quel hommage exceptionnellement approprié à Sa Majesté la reine, elle qui accordait une importance toute particulière à la diplomatie du savoir, au service et au leadership », mentionne le très honorable David Johnston, président du conseil administrative de la FRH et 28e gouverneur général du Canada.

Pour en apprendre davantage sur le programme, visiter le https://queenelizabethscholars.ca/fr/.

Citations

« Au nom de la FRH, du programme BRE, de ses boursiers et boursières, de nos partenaires et de nos nombreux sympathisants et sympathisantes, nous sommes profondément reconnaissants et reconnaissantes de recevoir ce don en l'honneur de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Ce don permettra à des générations de jeunes de cultiver leur empathie et de développer leur vision et leur compréhension du monde afin de mieux composer avec les complexités de notre société. » - Teresa Marques , présidente-directrice générale, Fondation Rideau Hall.

, présidente-directrice générale, Fondation Rideau Hall. « Le programme de Bourses de la reine Elizabeth II prépare la prochaine génération de leaders : des personnes audacieuses qui s'engagent à faire du Canada et du monde des endroits où il fait bon vivre. Quel hommage exceptionnellement approprié à Sa Majesté la reine, elle qui accordait une importance toute particulière à la diplomatie du savoir, au service et au leadership. » - Le très honorable David Johnston , président de la FRH et 28e gouverneur général du Canada .

Faits marquants

Le programme de Bourses de la reine Elizabeth II est une initiative entièrement canadienne qui encourage les échanges internationaux et l'engagement civique des étudiants et étudiantes par le biais de bourses d'études basées sur des projets. Le programme a été créé en 2012 en l'honneur du jubilé de diamant de la Reine.

À ce jour, le programme a octroyé plus de 2 200 bourses et financé 106 projets déployés dans 46 universités canadiennes et dans 72 pays.

La contribution du gouvernement du Canada permettra à environ 3 000 étudiants et étudiantes de participer au programme BRE.

permettra à environ 3 000 étudiants et étudiantes de participer au programme BRE. La FRH a mis sur pied une nouvelle campagne de collecte de fonds commémorative pour élargir cette très généreuse contribution en sollicitant des dons publics et privés de sorte à s'assurer que le programme BRE demeure un legs permanent de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

À propos de la Fondation Rideau Hall

La Fondation Rideau Hall (FRH) est un organisme caritatif indépendant et apolitique qui a pour but de réunir des idées, des gens et des ressources de partout au pays, afin de refléter l'esprit qui nous anime et d'éveiller notre potentiel commun. Déterminée à bâtir un pays meilleur, la FRH collabore avec des partenaires pour mettre en lumière l'excellence canadienne et créer les conditions permettant à davantage de Canadiens et de Canadiennes de réussir et de prospérer.

Pour en apprendre davantage sur la FRH, visiter www.rhf-frh.ca/fr.

SOURCE Fondation Rideau Hall

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Jill Clark, Gestionnaire, communications et relations avec les médias, Fondation Rideau Hall, [email protected], 613 619-0230