Le programme d'incubation en sciences de la vie du CQIB a généré plus de 350 M$ d'investissement

« Nous sommes particulièrement fiers de remettre au Laboratoire New World et à Smart Medecine un certificat de réussite du programme d'incubation du CQIB. Ces deux entreprises réunies assureront la création de près de 50 emplois scientifiques et techniques, la construction d'un nouveau laboratoire et d'une usine de fabrication pharmaceutique à Laval. Depuis sa fondation, notre programme a permis aux entreprises incubées de générer plus de 350 millions $ d'investissement au Québec », a déclaré Perry Niro, directeur général du CQIB.

Le départ de ces entreprises du CQIB a permis l'arrivée de nouvelles entreprises en sciences de la vie, notamment les activités de R et D d'Azitra du Connecticut et d'Ovensa de l'Ontario.

« Les entreprises témoignent de la qualité et de la pertinence d'avoir un programme d'incubation et d'accompagnement d'entreprises en sciences de la vie dans l'écosystème entrepreneurial de ce domaine. Grâce à l'appui de nos partenaires gouvernementaux, de la ville de Laval et de l'Institut national de la recherche scientifique, c'est 70 entreprises qui ont été incubées et qui ont généré plus de 1000 emplois scientifiques depuis près de 25 ans. C'est une grande réussite », a conclu M. Daniel Bouthillier, président du conseil d'administration du CQIB.

À propos de New World

New World est une entreprise incubée au CQIB depuis 2013. L'entreprise met sur pied des plateformes thérapeutiques pour le développement de médicaments en médecines régénératives. En 2017, elle a obtenu un financement de 25 M$ de Amgen Venture pour la réalisation d'essais cliniques pour une technologie de cellules reprogrammables visant à traiter des maladies neurologiques, telles le Parkinson et l'Alzheimer. En 2019, l'entreprise s'est installée dans des nouveaux locaux de 20000 pc à Laval.

À propos de Smart Medecine

Smart Medicine est une entreprise spécialisée en chimie pharmaceutique et cosmétique installée au CQIB depuis 2016. Fondée par le Dr Domenico Fuoco, l'entreprise a investi 8 M$ pour une nouvelle usine de fabrication pharmaceutique de 10000 pc à Laval, notamment grâce au soutien d'Investissement Québec et la ville de Laval.

À propos du CQIB

Fondée en 1995, le CQIB est un incubateur et accélérateur d'entreprises en sciences de la vie fournissant des laboratoires, bureaux, un parc d'équipement scientifique et un programme d'accompagnement d'affaires et techniques. Situé sur le campus de l'INRS et au cœur de la Cité de la biotech du grand Montréal, il accueille actuellement 15 entreprises en démarrage.

SOURCE Centre québécois d’innovation en biotechnologie (CQIB)

Renseignements: Valérie Chamula, Conseillère, Citoyen, 418-809-1180, valerie.chamula@citoyen.com

