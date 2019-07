Le programme d'excellence mondial des opérateurs de XCMG prépare tous les talents de l'industrie de la machinerie de construction

La dernière édition du Programme a accueilli deux cohortes comprenant des ingénieurs de maintenance extracôtière ainsi que des opérateurs de foreuses rotatives pendant une période de 25 jours. Les plans d'études personnalisés de XCMG pour les stagiaires couvraient l'installation et l'ajustement des systèmes pilotes et dynamiques, le principe de structure de produit et les spécifications relatives à la maintenance extracôtière, et ceux-ci ont permis aux participants d'améliorer leurs compétences générales dans tous ces aspects.

« XCMG a répondu à la demande du marché et aux orientations stratégiques pour élargir sa stratégie d'ensemble de solutions pour les engins de construction afin d'inclure le développement de talents hautement qualifiés, et ce, en fournissant des opérateurs et des talents de service polyvalents qui sont bien préparés pour exploiter, entretenir et gérer les équipements, ce qui est en harmonie avec notre philosophie de développement durable », a déclaré Su Yuan de XCMG.

Les stagiaires ont également visité la base de fabrication intelligente de XCMG, assisté à des séminaires et participé à des activités de service public pour comprendre l'histoire, la culture et la responsabilité sociale de XCMG.

Les 16 stagiaires internationaux qui se sont inscrits à cette édition du Programme provenaient du Mexique, de la Serbie, de la Zambie, des Philippines, de la Malaisie, du Pakistan et de l'Arabie saoudite.

« Nous profiterons de cette formation comme d'une occasion d'apprentissage précieuse et mettrons à profit les connaissances et les compétences que nous y avons acquises. Je tiens à remercier sincèrement tous les dirigeants et employés de XCMG qui ont soigneusement organisé et préparé cette formation », a déclaré Hany G. Seleim, ingénieur de maintenance extracôtière de la société DMC en Arabie saoudite lors de la cérémonie d'ouverture.

Le Programme s'inscrit dans le cadre des 14 projets de XCMG « For Better Life » (pour une vie meilleure), une campagne mondiale d'aide sociale, dont ont profité plus de 300 stagiaires dans le monde depuis son lancement en 2016. Les 29 classes des 10 éditions du Programme ont aidé plus de 600 ingénieurs de maintenance extracôtière et opérateurs de 23 pays le long de « la Ceinture et la Route ».

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale qui fabrique de la machinerie lourde depuis 76 ans. La société se classe actuellement au sixième rang mondial de l'industrie des machines de construction. La société exporte ses produits dans plus de 183 pays et régions à travers le monde.

