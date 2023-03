LE PROGRAMME D'ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX CÉLÉBRATIONS LOCALES DE LA FÊTE NATIONALE 2023 OFFICIELLEMENT LANCÉ

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), fier coordonnateur des célébrations de la Fête nationale en collaboration avec ses Sociétés membres, est heureux d'inviter les organismes admissibles qui souhaitent mettre en œuvre des festivités officielles dans le cadre de l'édition 2023 de la Fête nationale du Québec, à soumettre une demande par le biais du Programme d'assistance financière aux célébrations locales (PAF).

En partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le MNQ, le PAF vise à promouvoir l'organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de toutes les Québécoises et tous les Québécois. « La Fête, c'est un rassemblement unique à l'image des Québécoises et Québécois et elle est sans contredit un rendez-vous de fierté incontournable pour les villes, les communautés et les familles. » a déclaré Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois.

Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu'au 11 avril 2023 pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités intéressés à déposer un projet peuvent s'informer auprès de leur mandataire régional ou encore se rendre sur fetenationale.quebec pour accéder au formulaire.

Fondé en 1947, le MNQ est le réseau des 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Fier coordonnateur de la Fête nationale du Québec depuis 1984, le MNQ a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

