Le Programme d'appui à la francophonie canadienne lance son premier appel à projets de l'année

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes ouvre, aujourd'hui, le premier appel à projets du Programme d'appui à la francophonie canadienne pour l'année 2021-2022. Le programme a pour objectifs de renforcer les liens entre le Québec et les communautés francophones du Canada et de soutenir la promotion de la langue française, partout au Canada par le financement d'initiatives portées par des organismes du Québec et de la francophonie canadienne.

L'appel qui s'amorce concerne exclusivement le volet 3 du programme, qui est consacré aux partenariats et à la mise en place de réseaux de collaboration et d'échange entre les partenaires francophones et francophiles participants. Les organismes du Québec et ceux d'ailleurs au Canada pourront proposer leurs projets conjoints quels que soient les secteurs d'intervention, par exemple l'éducation, le développement économique, la santé, la petite enfance, la jeunesse, l'immigration, la justice, la culture, les communications, la condition féminine, la diversité et l'inclusion, les aînés ou encore l'environnement. De plus, ceux qui souhaitent organiser une activité en marge du Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes de juin 2021 pourront déposer une demande de subvention. Leur activité pourra ainsi être désignée comme activité partenaire de l'évènement si elle correspond aux thèmes et aux objectifs du Sommet.

Les projets présentés devront être adaptés aux consignes de la santé publique et au contexte de la pandémie de la COVID-19 au moment de leur réalisation. Une attention particulière sera donnée aux projets qui utiliseront la technologie pour faciliter les échanges et être accessibles à un plus large public en intégrant une dimension pancanadienne. Par ailleurs, la Direction de la francophonie, de la réflexion stratégique et des affaires publiques canadiennes et les bureaux du Québec au Canada, qui relèvent du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, accompagneront les organismes tout au long du processus de dépôt des demandes de subvention. Pour ce faire, ils organiseront notamment des webinaires et des séances de conseil personnalisées avant et pendant l'appel à projets.

Les organismes intéressés ont jusqu'au 3 mars 2021, à minuit (heure normale de l'Est), afin de déposer leur demande de subvention, pour des projets qui devront débuter entre le 1er avril et le 31 octobre 2021. Une assistance technique sera offerte par courriel, jusqu'à 17 h (heure normale de l'Est) à la date de tombée, à l'adresse suivante : [email protected].

Citation :

« Le Programme d'appui à la francophonie canadienne nous permet de soutenir ceux qui, au quotidien, font vivre la relation entre les Québécoises et Québécois, les francophones et les francophiles de partout au Canada. En cette période difficile, il est réconfortant de pouvoir se tourner vers des personnes engagées, qui ont à cœur de contribuer au mieux-être de leurs communautés francophones et acadiennes et à la vitalité du français partout au Canada. J'invite les organismes à participer en grand nombre à cet appel à projets. Ce sont ces initiatives qui soutiennent, au quotidien, la solidarité francophone. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Lien connexe :

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Renseignements: Source : Florent Tanlet, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Tél. : 418 265-1982; Information : Antoine Tousignant, Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 999-3029