Le programme d'apprentissage de XCMG met de jeunes visionnaires en contact avec le « cheminement de la création »

« La jeunesse est un temps pour s'épanouir, être créatif et se faire de bons souvenirs. En apprenant à connaître la marque et les technologies de XCMG et en communiquant avec de jeunes talents, nous espérons que leur expérience au sein de XCMG deviendra un plaisant souvenir qu'ils pourront partager avec des amis du monde entier », a déclaré Wang Min, président du conseil et chef de la direction de XCMG.

Placée sous le thème « les créateurs de XCMG », la dernière saison en date a été consacrée au développement florissant de XCMG en matière de fabrication intelligente et d'innovations pionnières. Cette expérience a conduit les apprentis au centre d'essais hydrauliques de XCMG, qui occupe 5 560 mètres carrés et qui est la plus longue machine d'étirage à froid d'Asie, ainsi que le plus grand laboratoire de vibrations et de bruit du continent. Les créateurs ont également pu découvrir l'art de l'impression 3D dans l'industrie de la fabrication intelligente.

Les apprentis ont participé à des discussions avec Shen Yong, directeur général adjoint et ingénieur en chef de la division opérationnelle des engins de terrassement de XCMG. Ces discussions ont porté sur la coordination de la R - D, la fabrication intelligente, l'amélioration de la production, la commercialisation créative et la stratégie internationale.

Dans la salle de réalité virtuelle du centre de conception industriel de XCMG, les apprentis ont acquis une compréhension approfondie de la technologie de réalité virtuelle visualisée de XCMG et ont découvert le processus de révision virtuelle d'un rouleau compresseur pendant la production.

« Il est impressionnant de savoir que XCMG compte plus de 20 000 employés qui travaillent pour réaliser ensemble cette prouesse », a déclaré Maria Isabel Aportela Nino Justo, une apprentie venue du Mexique. « Avec tous ces laboratoires de pointe qui permettent le développement des produits XCMG et ces personnes qui persévèrent dans l'innovation, il ne fait aucun doute que les produits XCMG sont véritablement 'avancés et durables' ».

XCMG a créé le programme d'apprentissage de XCMG afin d'offrir aux jeunes talents la possibilité d'en savoir plus sur l'entreprise, sur ses grandes réalisations novatrices et son influence mondiale, tout en favorisant les échanges internationaux et en faisant connaître la culture chinoise.

