Le programme Donner en retourMC de H&R Block, en partenariat avec 20 centres de soutien communautaire au Canada, permet aux personnes vulnérables au pays d'avoir accès à des prestations gouvernementales essentielles tout au long de l'année.

CALGARY, AB, le 13 mars 2024 /CNW/ - Plus de 3 millions de Canadiens vivent sous le seuil de faible revenu, et chaque année, des milliers d'entre eux passent à côté de crédits d'impôt et de prestations essentielles du gouvernement parce qu'ils n'ont pas produit leur déclaration. Pour la huitième année consécutive, H&R Block déploie son programme Donner en retourMC qui offre un soutien gratuit de bout en bout pour la préparation de déclaration de revenus aux Canadiens vulnérables et à faible revenu qui seraient autrement incapables de le faire.

De nombreuses personnes ignorent que le fait de produire une déclaration de revenus, même si leurs revenus sont limités ou inexistants, donne accès à des crédits d'impôt, à des prestations et à des programmes fédéraux et provinciaux essentiels, entre autres, le crédit pour la TPS/TVH, l'assurance-emploi, l'Allocation canadienne pour enfants, la remise canadienne sur le carbone, les crédits d'impôt pour personnes handicapées et l'Allocation canadienne pour les travailleurs. Les Canadiens doivent également produire une déclaration de revenus dans les délais pour être admissibles à un logement abordable. Pour de nombreux Canadiens vulnérables, il peut être difficile de produire cette déclaration pour diverses raisons, comme le fait de ne pas avoir d'adresse fixe, d'accès à un ordinateur, de compte bancaire ou les documents nécessaires, comme une pièce d'identité du gouvernement.

Cette année, le programme Donner en retour se déroulera du 17 au 23 mars en partenariat avec 20 centres régionaux de soutien communautaire. Le but du programme est de fournir gratuitement de l'aide pour la préparation de déclaration de revenus aux Canadiens vulnérables et à faible revenu. Pour ce faire, les comptoirs d'impôt jumelleront pendant une semaine des personnes dans le besoin avec un Pro de l'impôt de H&R Block pour produire leur déclaration et demander les prestations et les crédits auxquels elles ont droit. À ce jour, le programme a permis de produire 4075 déclarations de revenus et de récupérer plus de 2,5 millions de dollars en crédits et remboursements non réclamés. On s'attend à ce que ce chiffre dépasse les 3 millions de dollars en 2024. Dans le cadre de son programme, H&R Block accueille cette année six nouveaux partenaires communautaires, notamment Back Door Mission à Oshawa, Downtown Eastside Women's Centre à Vancouver, Metro Community à Kelowna, Good Shepherd à Hamilton, Welcome Centre Shelter à Windsor et Cool Aid à Victoria.

« Le programme Donner en retour vise à améliorer la vie des gens, et peut-être leur fournir l'élan nécessaire pour qu'ils sortent de la pauvreté », a déclaré Hilary Zaharko, vice-présidente marketing de H&R Block Canada. « Il est important que les personnes qui ont peu ou pas de revenu produisent une déclaration fiscale pour avoir accès aux prestations et crédits auxquels elles ont droit tout au long de l'année. Notre programme offre une aide gratuite à la production de déclarations de revenus sur place, ce qui est très important, car de nombreuses personnes font face à des défis considérables. Très souvent, nous voyons des gens qui n'ont pas d'adresse fixe, de courriel, d'accès à la technologie ou à un téléphone, ni de compte bancaire dans lequel déposer des fonds. »

Cette année, le programme sera offert dans les 20 centres de soutien communautaire suivants au Canada :

Alberta : The Mustard Seed à Medicine Hat , à Red Deer , à Calgary et à Edmonton

The Mustard Seed à , à , à et à Ontario : Street Haven à Toronto , Inn From the Cold à Markham , La Mission d' Ottawa à Ottawa , St. Vincent Place à Sault Ste. Marie , Good Shepherd à Hamilton , le Welcome Centre à Windsor et la Back Door Mission à Oshawa

Street Haven à , Inn From the Cold à , La Mission d' à , St. Vincent Place à , Good Shepherd à , le Welcome Centre à et la Back Door Mission à Colombie-Britannique : The Mustard Seed à Kamloops , le Downtown Eastside Women's Centre à Vancouver , Metro Community à Kelowna et Cool Aid à Victoria

The Mustard Seed à , le Downtown Eastside Women's Centre à , Metro Community à et Cool Aid à Saskatchewan : Friendship Inn à Saskatoon

Friendship Inn à Manitoba : Siloam Mission à Winnipeg

Siloam Mission à Terre-Neuve-et- Labrador : The Gathering Place à St. John's

The Gathering Place à Nouvelle-Écosse : Souls Harbour Rescue Mission à Halifax

Souls Harbour Rescue Mission à Québec : La Maison Benoît Labre à Montréal

« Pour certains clients, un remboursement d'impôt entraîne des changements importants dans leur vie, comme de pouvoir satisfaire certains besoins de base ou de payer le premier et le dernier mois de loyer d'un nouveau lieu de résidence », explique madame Zaharko. Nous tirons une grande fierté de pouvoir faire une différence dans la vie de nos communautés.

Nous remercions tout particulièrement Lenovo Canada de fournir des ordinateurs portables au programme Donner en retourMC afin que nous puissions servir les clients sur place dans leurs centres de soutien communautaire. Si votre organisation souhaite participer au programme Donner en retour, veuillez écrire à [email protected], ou visiter hrblock.ca pour en savoir plus.

H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 60 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l'impôt, qui assure un service dans plus de 1000 emplacements au Canada, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration par le biais d'un service de dépôt, en personne ou par voie électronique, ou de notre logiciel d'impôt. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites et les grandes entreprises à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s'occuper des impôts américains ou de revenus de location ou de succession et fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l'Académie fiscale, forme de nouveaux experts et aide nos Pros de l'impôt à mettre continuellement à jour leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca ou 1-800-HRBLOCK.

