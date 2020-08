XCMG va organiser des cours en ligne comprenant des études de cas de dépannage et des opérations d'entretien, ce qui permettra d'améliorer les compétences en communication et l'efficacité des opérateurs lorsque ceux-ci rencontrent des problèmes de panne à traiter en urgence. Le nouveau module du Programme augmente également la proportion de formations pratiques aux interventions à mener sur le site dans le but d'améliorer les capacités des opérateurs en matière d'entretien et de traitement des défauts.

Le Programme Constructeur d'Xcellence de XCMG proposera les nouvelles dispositions de cours suivants :

Une offre de cours pratiques tels que le dépannage, les exercices pratiques sur site et les expériences de terrain;

L'intégration de cours sur les principes de démontage de la structure interne des modèles de formation et des exercices pratiques sur le terrain;

L'ajout de cours d'analyse de cas de sécurité visant à améliorer la capacité des opérateurs à gérer les situations d'urgence et normaliser les procédures de sécurité.

La nouvelle évaluation des performances prendra la forme d'un concours de compétences.

XCMG Import & Export Company va non seulement former les talents des opérateurs au siège de XCMG, mais aussi envoyer des experts techniques dans 11 pays au cours du deuxième semestre 2020, qui y mèneront 14 sessions de formation, fourniront des conseils sur le terrain et partageront des expériences.

« Le Programme a accumulé une kyrielle de ressources d'enseignement et d'aptitudes et a élaboré un curriculum de formation qui peut être optimisé en vue d'une utilisation dans les futures formations d'ingénieurs de maintenance à l'étranger et de talents techniques de nos fournisseurs. Cette mise à jour a également pris en considération les commentaires et les suggestions des anciens participants au programme pour ajuster le contenu et la forme de la formation globale, soutenant davantage le développement de la carrière des stagiaires et les aidant à devenir des professionnels de haut niveau qui soient le pilier de l'industrie des équipements lourds », a expliqué Li Ge, secrétaire adjoint du parti de XCMG.

En l'espace de quatre ans, le Programme a accueilli, dans le cadre de la campagne mondiale de bien-être public « Pour une vie meilleure » de XCMG, 34 classes réparties en 12 sessions et a dispensé des cours de formation à un total de 708 opérateurs d'engins de chantier et 47 ingénieurs d'entretien à l'étranger, jouant ainsi un rôle actif dans le développement durable de l'industrie.

Pour de plus amples renseignements, visitez : http://www.xcmg.com/en-ap.

