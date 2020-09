Le programme Community Hero de l'Allée des célébrités canadiennes est désormais ouvert aux candidatures de jeunes Canadiens de moins de 30 ans

TORONTO, le 21 sept. 2020 /CNW/ - L'Allée des célébrités canadiennes lance son invitation nationale à la soumission de candidatures à son programme Community Hero 2020, présenté par Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) et la Banque Scotia. Désormais à sa troisième édition, le programme Community Hero récompense les efforts d'un jeune Canadien de moins de 30 ans qui réalise des changements significatifs au sein de sa communauté. Le gagnant du Grand prix recevra 10 000 $ sous forme de don qui sera remis à l'organisme de bienfaisance ou à la cause de son choix, ainsi qu'une occasion inestimable de mentorat auprès d'un collègue héros canadien, qui sera annoncé ultérieurement.

Les Canadiens sont invités à soumettre la candidature d'une personne méritante en visitant le site canadaswalkoffame.com. Les candidatures sont acceptées à partir d'aujourd'hui et jusqu'au vendredi 30 octobre, 22 h (HAE).

En 2019, l'Allée des célébrités canadiennes a décerné le Grand prix du programme Community Hero à Abhayjeet Singh Sachal, travailleur humanitaire, environnementaliste et activiste de 18 ans de Surrey, en Colombie-Britannique. Après un voyage en Arctique réalisé en 2016, le jeune homme a fondé la Break The Divide Foundation, un organisme sans but lucratif dont la mission est d'établir des liens entre les jeunes du monde entier. Récemment nommé au palmarès des 25 plus grands environnementalistes de moins de 25 ans du Canada et figurant parmi les 10 jeunes acteurs de changement du Canada, Abhayjeet Singh Sachal a été récompensé l'année dernière pour son travail exceptionnel au cours du gala annuel de l'Allée des célébrités canadiennes, à Toronto.

Depuis plus de 20 ans, l'Allée des célébrités canadiennes souligne le succès des personnes qu'elle intronise, qui figurent parmi les plus talentueuses de notre pays. Par le biais du programme Community Hero, l'Allée des célébrités canadiennes offre l'occasion de récompenser de jeunes Canadiens dont le travail, le projet ou les activités de bénévolat inspirent d'autres personnes à contribuer au progrès de notre identité nationale. Les héros communautaires démontrent leur bienveillance, leur compassion et leur humanité par leur enthousiasme à l'égard des changements, positifs et essentiels, qui naissent au sein de leur environnement immédiat et qui s'étendent au-delà de leur communauté.

DÉTAILS SUR LES PRIX

Le gagnant du Grand prix recevra un montant de 10 000 $ sous forme de don qui sera remis à un organisme de bienfaisance ou à une cause de son choix, ainsi que deux billets (y compris transport aérien et hébergement) pour la soirée et le gala de remise des prix 2021 de l'Allée des célébrités canadiennes, où il sera reconnu lors d'une diffusion nationale sur la chaîne CTV.

Pour obtenir le communiqué de presse complet, y compris les détails supplémentaires sur les prix, les conditions d'admissibilité et les exigences de présentation des candidatures, visitez le site www.canadaswalkoffame.com. Un comité de sélection désignera un seul gagnant du Grand prix, lequel sera annoncé à la fin de l'automne.

